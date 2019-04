Tudorel Toader a făcut declaraţii la Ministerul Justiţiei, în contextul în care PSD i-a retras sprijinul politic, iar premierul Dăncilă i-a transmis că aşteaptă ca acest lucru să fie dublat de demisie.

Ministrul demisionar al Justiţiei, Tudorel Toader, şi-a postat, joi seară, demisia pe pagina de Facebook.

„Luând act de voinţa politică exprimată în cadrul Comitetului Executiv al PSD (CEX), în sensul retragerii sprijinului politic din calitatea de ministru al Justiţiei,

Luând act de decizia dumneavoastră de a transmite Preşedintelui României, domnului Klaus Werner Iohannis, solicitarea revocării din funcţia de ministru al Justiţiei,

Luând act de voinţa dumneavoastră exprimată în cadrul întrevederii de astăzi, 18 aprilie 2019, la sediul Guvernului, în sensul depunerii demisiei din funcţia de ministru al Justiţiei,

Cunoscând faptul că în procedura de remaniere guvernamentală, prim-ministrul are rolul decisiv,

Vă depun demisia din funcţia de ministru al Justiţiei, urmând ca dumneavoastră să apreciaţi asupra destinaţiei şi utilizării acesteia. Totodată, cunosc faptul că până la publicarea în Monitorul Oficial a decretului de numire a noului ministru al Justiţiei îmi revine obligaţia asigurării continuităţii activităţii la nivelul Ministerului Justiţiei. Vă rog să primiţi, Doamnă Prim-ministru, expresia înaltei mele consideraţii”, se arată în demisia semnată de Tudorel Toader.

Tudorel Toader a anunţat că merge la Guvern şi va prezenta demisia din funcţia de ministru al Justiţiei, urmând ca premierul Viorica Dăncilă să ia o decizie.

„Merg la Guvern şi îi prezint doamnei prim-ministru demisia din funcţia de ministru al Justiţiei. Domnia sa va decide ce face cu această demisie, sigur, cel mai probabil o trimite la preşedintele Republicii, în felul acesta domnia sa declanşează procedura de remaniere prin solicitarea pe care a formulat-o şi trimis-o de aseară, are în acelaşi timp şi demisia mea şi cel mai probabil o trimite la preşedintele Republicii.

Voi rămâne până în momentul în care preşedintele îmi evalueazăm analizează, decide şi emite decretul pe de o parte de eliberare a mea, pe de altă parte de numire a noului ministru al Justiţiei”, a completat Toader.

Ministrul Justiţiei a făcut referire şi la decizia din şedinţa PSD, acolo unde liderii social democraţi au decis retragerea sprijinului politic.

“Voi merge la Guvern şi am o întrevedere cu doamna prim-ministru. Oarecum voi dezvolta ce am spus dimineaţă, dacă nu am fost explicit. Voi porni în scrisoarea redactată de la voinţa politică exprimată în cadrul Cex de retragere a sprijinului politic, în calitate de ministru al Justiţiei. Voi porni de la voinţa exprimată în cele două întrevedere, de la faptul pe care vi-l spuneam că doamna premier are rol decisiv atât în formarea guvernului cât şi revocarea unor membri. Luând act de aceste circumstanţe, iau în considerare că orice autoritate trebuie să aibă în vedere continuarea activităţii voi rămâne în minister până când în Monitorul Oficial apare numele noului ministru al Justiţiei”, a mai spus Toader.

Toader a precizat că premierul Viorica Dăncilă este cea care va decide ce va face cu demisia sa.

Deputatul Eugen Nicolicea este propunerea la ministerul Justiţie în locul lui Tudorel Toader, după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul politic acestuia.

După o scurtă întrevedere cu premierul Dăncilă de joi dimineaţa, Toader a menţionat că a luat act de decizia premierului de a trimite la Cotroceni decizia de revocare din funcţie. Toader a mai spus că va reflecta cu privire la demisie şi va da un răspuns joi, până la finalul programului.

„Eu vreau să spun că am avut relaţii foarte bune cu fiecare dintre cei trei permieri din guvernele carora am făcut parte. (….) Vă asigur de faptul că şi după incetarea ministeriatului, relatiile dintre mine si domnia sa vor fi neafectate. Spuneam dimineaţă că aseară a rămas să ne vedem la 9.30 şi să discutăm despre variantele de încetare a mandatului. A confirmat că aseară a dat drumul la adresele către preşedintele republiciii, undeva spre orele 21. Prin urmare, discuţia care a existat a fost absolut corectă, în limitele în care eu ştiam”, a declarat ministrul Tudorel Toader.

Potrivit acestuia premierului a mai menţionat, în discuţia cu Toader, nevoia de a fi asigurată continuitatea activităţii la Ministerul Justiţiei.

TOADER, DESPRE NICOLICEA LA MINISTERUL JUSTIŢIEI: AŞ FACE O MARE GREŞEALĂ SĂ MĂ PRONUNŢ

Tudorel Toader a evitat să vorbească despre propunerea PSD ca Eugen Nicolicea să preia funcţia de ministru al Justiţiei, subliniind că îl cunoaşte doar în limita relaţionării instituţionale şi că cei care l-au propus trebuie întrebaţi detalii despre acesta.



„Trebuie să întrebaţi pe cei care l-au propus, pe cei care l-au numit. Eu îl cunosc în limita relaţiilor instituţionale şi aş face o mare greşeală să mă pronunţ”, a spus ministrul Tudorel Toader, întrebat ce părere are despre Eugen Nicolicea, propunerea PSD la Ministerul Justiţiei.

Precizările vin după ce deputatul Eugen Nicolicea este propunerea la ministerul Justiţie în locul lui Tudorel Toader, după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul politic.

TOADER: VISUL MEU NU E SĂ FIU PROCUROR ŞI LA SFÂRŞIT DE CARIERĂ

Tudorel Toader a infirmat zvonurile potrivit cărora urmează să preia funcţia de procuror general, în condiţiile în care procedura de selecţie este în plină desfăşurare, ministrul subliniind că nici „nu i-a trecut prin minte aşa ceva”, deoarece nu doreşte să fie procuror şi la final de carieră.



„Eu am văzut la o televiziune ieri (miercuri, n.r.) că voi fi procuror general. Nu, categoric, nu voi fi procurorul general. Nici nu mi-a trecut prin minte aşa ceva. Visul meu nu e să fiu procuror şi la sfârşit de carieră”, a spus Tudorel Toader.

Procedura de selecţie pentru ocuparea funcţiei de procuror general este în plină desfăşurare, mandatul actualului şef al PÎCCJ urmând să se încheie la finele lui aprilie.

DĂNCILĂ A CERUT REVOCAREA LUI TOADER, DUPĂ CE PSD I-A RETRAS SPRIJINUL POLITIC

Guvernul a transmis oficial că premierul Viorica Dăncilă a trimis miercuri seara preşedintelui României, Klaus Iohannis, propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.



”Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a transmis, în această seară, preşedintelui României, Klaus Iohannis, propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Totodată, premierul a transmis către Administraţia Prezidenţială propunerea de revocare a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi demisiile ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, respectiv, ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero”, se arată într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Pentru Ministerul Justiţiei a fost propus Eugen Nicolicea, membru al Camerei Deputaţilor, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Oana Florea, membru al Camerei Deputaţilor, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost propus Tit Liviu Brăiloiu, membru al Senatului.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat după şedinţa CEx al PSD că îl va suna pe preşedintele Klaus Iohannis şi speră ca acesta să înţeleagă că este vorba despre o decizie politică în ceea ce priveşte portofoliul de la Ministerul Justiţiei.

„Eu consider că e bine să mergem pe această variantă. Voi discuta cu preşedintele. Imediat ce ajung la Guvern, voi avea o discuţie telefonică cu preşedintele şi îi voi spune de remanieri. Sper să aibă o atitudine bună având în vedere că deţinem Preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Preşedintele trebuie să dea dovadă de responsabilitate, că e decizia premierului şi să înţeleagă că trebuie să fie o bună colaborare”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei Cmitetului Executiv Naţional PSD.