Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) şi compania Microsoft România au încheiat miercuri, 8 martie 2023, un parteneriat strategic care are ca scop colaborarea în domeniul tehnologiei, îmbunătăţirea experienţei de învăţare a studenţilor şi dezvoltarea de proiecte care încurajează cercetarea şi inovarea.

Parteneriatul, semnat la sediul UBB de către prof. Univ. Dr. Daniel David, rectorul UBB, şi Bogdan Putinică, General Manager Microsoft România, reprezintă cadrul general de colaborare pentru perioada viitoare în zone strategice, precum implementarea strategiei de digitalizare, inteligenţă artificială (AI), „quantum computing”, organizarea şi dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, precum şi crearea unor structuri de tip „smart campus”.

De asemenea, Microsoft va sprijini UBB în scopul îmbunătăţirii procesului de învăţare şi predare prin intermediul tehnologiei, cu ajutorul Education Transformation Framework (ETF), o abordare holistică asupra transformării sistemului de învăţământ, care implică angajamentul şi colaborarea factorilor de decizie din domeniul educaţiei, cu profesioniştii şi formatorii din cadrul instituţiilor de învăţământ.

Creşterea calităţii şi a relevanţei educaţiei studenţilor, facilitarea tranziţiei studenţilor şi a absolvenţilor pe piaţa muncii, sprijinirea acţiunilor în vederea implementării unor concepte şi proiecte specifice cercetării-dezvoltării-inovării, transferului tehnologic, responsabilităţii sociale şi dezvoltării capitalului uman, precum şi susţinerea unor demersuri în legătură cu atragerea de surse de finanţare sunt obiective comune stabilite în urma semnării acestui memorandum.

„UBB este una dintre cele mai puternice universităţi româneşti în domeniul „computer science” (prima în ţară în 2022 conform Times Higher Education ranking) şi un actor vizibil la nivel internaţional. Microsoft – lider global în domeniul tehnologiei – este partenerul nostru strategic în dezvoltarea acestui domeniu şi a subdomeniilor acestuia (ex.: inteligenţă artificială, „quantum computing”, securitate cibernetică etc.). Noi credem că nu are sens ca universităţile şi jucători mari din mediul socio-economic să intre în competiţie pe diverse teme (ex.: inteligenţă artificială), ci trebuie să creăm parteneriate şi ecosisteme prin care să ne potenţăm reciproc prin competenţele pe care le avem fiecare; spre exemplu, în acest moment este greu (dacă nu chiar nerealist) pentru o universitate din România (dar şi pentru multe din afara ţării) să-şi propună să creeze un sistem de AI mai puternic decât ChatGPT în sarcinile asumate de acesta, dar ar putea încerca să-l dezvolte prin cercetare fundamentală şi, desigur, poate să-l disemineze educaţional şi să-l utilizeze inovativ în demersuri antreprenoriale. Microsoft este deja un partener al Institutului UBB de Inteligenţă Artificială, Robotică şi Realitate Virtuală şi este implicat în strategia naţională de „quantum communication” condusă de UBB, dar prin acest angajament, parteneriatul UBB-Microsoft devine strategic şi mult mai complex”, afirmă rectorul UBB, prof. Univ. Dr. Daniel David.

La rândul său, managerul general al Microsoft, Bogdan Putinică, susţine că, „în era cloud-ului şi a inteligenţei artificiale, este important ca toţi oamenii să aibă acces la tehnologie şi la abilităţi digitale, pentru a putea răspunde nevoilor actuale şi viitoare. Iar educaţia este esenţială. Suntem încântaţi că, prin proiectele şi parteneriatele noastre în sfera educaţiei, contribuim la crearea unui ecosistem care sprijină transformarea sistemului de învăţământ din România. Memorandumul pe care l-am semnat astăzi reprezintă de fapt o continuare a unei colaborări de succes pe care o avem cu UBB. Microsoft a fost alături de Universitatea Babeş-Bolyai în ultimii ani, pentru a asigura tranziţia la noile metode de predare şi de învăţare, iar acum considerăm că acest proces de transformare digitală trebuie să continue. Inteligenţa artificială, Big Data, quantum computing sunt, în prezent, componente vitale în procesele de digitalizare. Prin noul parteneriat, vom răspunde acestor nevoi şi vom contribui alături de conducerea UBB la implementarea tehnologiilor avansate de învăţare, dar şi la dezvoltarea de programe şi strategii care încurajează cercetarea şi inovarea.”

Mai detaliat, parteneriatul vizează şi organizarea unor cursuri pentru studenţii şi profesorii UBB în domenii de bază legate de direcţiile strategice de cloud, inteligenţă artificială (AI), Big Data, Power Platform, securitate cibernetică, precum şi sprijinirea studenţilor în obţinerea certificărilor Microsoft globale tip „Fundamentals” pentru aceste domenii. De asemenea, colaborarea dintre UBB şi Microsoft România îşi propune susţinerea în continuare a strategiei de transformare digitală asumată – ca direcţie strategică a Universităţii şi accelerată, în ultimii ani, de necesitatea derulării activităţilor didactice, de cercetare şi administrative în mediul online. Procesul de digitalizare va fi susţinut şi chiar intensificat prin proiecte specifice legate de:

Quantum Computing – UBB în calitate de coordonator, împreună cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Materialelor (INCD-FM), vor elabora în perioada 2021-2023 Strategia pentru dezvoltarea capabilităţilor naţionale în domeniul comunicaţiilor cuantice (QTSTRAT). Microsoft poate fi partener strategic în acest demers prin capabilităţile sale în domeniu: Microsoft Azure Quantum inovează în fiecare nivel al quantum stack, de la software şi aplicaţii la control şi dispozitive;

„AI & Big Data” – componente din ce în ce mai importante în procesele de digitalizare şi în realizarea unor analize esenţiale pentru evaluarea şi îmbunătăţirea activităţilor derulate la nivelul Universităţii;

Incubatoare de afaceri – Se doreşte o creştere a numărului de startup-uri în IT, urmând a fi deschis un incubator de afaceri, de inovare în domeniul IT, în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică. Microsoft poate sprijini iniţiativa universităţii prin programul său unic dedicat dezvoltării startup-urilor – Microsoft for Startups Founders Hub – şi punerea la dispoziţie a unui consultant local;

„Smart Campus” cu ajutorul scenariilor IoT, un exemplu relevant fiind campusul Microsoft din Redmond;

High-Performance Computing (HPC) – soluţii ce pot ajuta în dezvoltarea scenariilor de cercetare prin utilizarea unei puteri de calcul scalabile, atât pentru cursurile derulate în cadrul Universităţii, cât şi în proiectele de cercetare punctuale.

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din ţară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şapte ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor.

În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. Unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/ augmentată/ mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată că prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene world-class/ research-intensive, a primit distincţia europeanăHR Award for Excellence, iar din 2021/ 2022 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.

Microsoft sprijină fiecare persoană şi organizaţie de la nivel global să îşi realizeze pe deplin potenţialul şi susţine companiile în procesul transformării digitale prin dezvoltarea, implementarea şi utilizarea tehnologiilor inteligente de tip cloud.