Pe My Cluj a apărut o sesizare adresată edilului Boc prin care îi cere să se adreseze firmei contractate responsabile de colectarea gunoiului, Supercom, pe motiv că aceştia nu ar fi adunat gunoiul timp de cel puţin 7 zile. Mai mult, cei de la Supercom manifestă şi o atitudine ignorantă, administratorul spune că a sunat zilnic la dispecerat şi le-a scris şi pe mail, dar problema nu a fost rezolvată, iar mirosul este insuportabil.

Către Domnul Primar Emil Boc sunt administratorul Asociației de proprietari str. Unirii nr 9 prin prezenta vă cerem ajutorul în legătură cu firma de salubrizare Supercom de două luni la sfârșitul lunii nu este ridicat gunoiul de cel puțin 7 zile (alăturat vă trimitem și poză) am semnalat și luna trecută și după e-mail la Supercom și nenumărate telefoane chiar și de două ori pe zi au ridicat gunoiul acum tot așa se întâmplă, săptămâna trecută am sunat zilnic și de două ori la dispecerat să semnalez neregulă și gunoiul nostru tot acolo este. Vă dați seama miroase îngrozitor pe căldurile acestea și e un focar de infecție. Suntem la zi cu facturile chiar nu știm ce se întâmplă trebuie să recunosc cu Brather nu ni s a întâmplat niciodată. Vă rugăm 41 de apartamente să luați măsuri să ne scăpăm de această problemă Mulțumesc anticipat de ajutor”, se arată în reclamaţia de pe My Cluj.