USAMV Cluj a acordat luna trecută un contract de peste 10 milioane lei unei firme care a fost implicată într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Este vorba despre societatea Cortech Med, care îi aparţine lui Bogdan Teliceanu, unul dintre oamenii de afaceri din domeniul sănătăţii. El mai este şi fiul unei foste consiliere locale PDL din Dâmboviţa. Contractul vizează utilarea cu echipamente a staţiunii de cercetare a USAMV Cluj-Napoca de la Jucu.

La începutul lunii trecute, USAMV Cluj-Napoca atribuit licitaţia ”Furnizare utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport, dotări, active necorporale aferente obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii educationale universitare de nutritie si patologie animala a USAMV Cluj-Napoca JUCU” firmei CORTECH MED. Contractul în valoare de 10.105.000 a fost împărţit în două loturi, ambele fiind câştigate de firma menţionată anterior.

Firma este deţinută de Bogdan Teliceanu şi pe anul 2022 a declarat o cifră de afaceri de aproape 45 milioane lei, un profit de 11,1 milioane lei, datorii de 27,3 milioane lei şi 15 angajaţi.

Încă de acum 10 ani asupra firmei au apărut acuzaţii că ar câştiga contracte pe filieră politică PDL, în ecuaţie fiind amintit numele lui Florin Tiberiu Iacob Ridzi, soţul deputatei Monica Iacob Ridzi, cea din urmă fiind condamnată definitiv pentru corupţie.

Teliceanu ar face parte din reţeaua de cunoscuţi ai deputatului de Prahova Vlad Cosma, implicat şi el în dosare de corupţie. Cosma a fost iniţial condamnat la închisoare cu executare, însă a scăpat de pedeapsă datorită prescrierii faptei.

În 2017, firma Cortech Med, Bogdan Teliceanu şi milionarul Răzvan Alexe au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani la Tribunalul Prahova .

În 2020, instanţa i-a condamnat cu suspendare pe cei doi şi a interzis firmei să mai participe la licitaţii publice pentru o perioadă de un an de zile de la rămânerea definitivă a sentinţei.

”Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor Teliceanu Bogdan, S.C. Cortech Med S.R.L. şi Alexe Răzvan este reprezentată de Legea nr.241/2005 în varianta anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.255/2013, Legea nr.656/2002 în varianta anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.125/2017 şi Codul penal din 1969, şi, în consecinţă: achită pe inculpatul TELICEANU BOGDAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor, (…)condamnă pe inculpatul Teliceanu Bogdan la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din datele de 12.10.2012 şi 22.11.2012. (…)dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata termenului de încercare. (…) achită pe inculpata S.C. CORTECH MED S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor(…) condamnă pe inculpata S.C. Cortech Med S.R.L. la pedeapsa amenzii în cuantum de 20.000 lei pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din datele de 12.10.2012 şi 22.11.2012. În baza art.716 Cod penal, aplică persoanei juridice inculpate pedeapsa complementară a interzicerii participării la procedurile de achiziţii publice pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. (…) condamnă pe inculpatul ALEXE RĂZVAN, la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare pentru comiterea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală(…) Admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova Obligă inculpaţii Teliceanu Bogdan, S.C. Cortech Med S.R.L. şi Alexe Răzvan, în solidar, la plata către partea civilă a obligaţiilor fiscale accesorii calculate până la data de 06.08.2018 (a achitării integrale a prejudiciului în cuantum de 150.200 lei”, arată o parte din soluţia pe scurt a instanţei.

Au scăpat de o parte din acuzaţii prin ”încetarea procesului”

Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au făcut apel, atât inculpaţii cât şi procurorii nemulţumiţi că pedeapsa a fost prea blândă.

La Curtea de Apel Prahova cei care erau acuzaţi de evaziune fiscală au avut noroc cu un judecător ”omenos”.

În ianuarie 2022, această instanţă a decis încetarea procesului penal şi înlăturarea unor prevederi din cadrul sentinţei de la tribunal.

”Respinge apelul declarat de de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, împotriva sentinţei penale nr.103/04.05.2020 a Tribunalului Prahova.(…) admite apelurile declarat de inculpaţii Teliceanu Bogdan, SC CORTECH MED SRL Bucureşti şi Alexe Răzvan, împotriva sentinţei penale nr.103/04.05.2020 a Tribunalului Prahova. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi procedând la o nouă judecată dispune : În baza art. 396 al. 1 şi 6 C.p.p.cu aplic. art 16 al. 1 lit. h C.p.p. rap. la art, 10 al. 1 ind 1 din legea 241/2005 încetează procesul penal pornit împotriva apelantului inculpat TELICEANU BOGDAN, (…) încetează procesul penal pornit împotriva apelantei inculpate S.C. CORTECH MED S.R.L.(…) încetează procesul penal pornit împotriva apelantului inculpat ALEXE RĂZVAN(…). Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate, care nu sunt contrare prezentei”, arată soluţia pe scurt a instanţei.

Însă, încetarea procesului penal nu a însemnat şi ştergerea deciziei de condamnare, astfel că Prelipceanu a încercat să obţină acest lucru prin introducerea unei contestaţii în anulare împotriva deciei Curţii de Apel Prahova, dar instanţa i-a respins-o cu titlu definitiv în septembrie 2022.

Ce face USAMV la Jucu

USAMV a obţinut o finanţare pentru implementarea proiectului ”Modernizarea Infrastructurii Educaționale Universitare de nutritie și patologie animală a U.S.A.M.V. Cluj-Napoca la “Jucu””. Iniţial, valoarea proiectului a fost de 28.919.522 lei, fără TVA, iar în toamna anului trecut Universitatea a suplimentat valoarea cu suma de 4.063.460 lei, fără TVA.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, Componenta 1, POR/2017/10.3/1/7 regiuni.

Perioada de implementare a proiectului este de 73 luni, respectiv între data 01.09.2017 și data 29.09.2023, iar contractul de finanțare a fost semnat în data de 11.02.2021.

Societăţile care au câştigat acest contract sunt TCI Contractor general și K&K Studio Proiectare.

Un computer tomograf pentru animale mari de la un evazionist care a scăpat de pedeapsă ca prin urechile acului

Potrivit descrierii succinte a contractului, autoritatea contractantă doreşte achiziţionarea următoarelor echipamente în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii educaţionale universitare de nutriţie şi patologie animală a USAMV Cluj-Napoca JUCU”:

LOT 14 – Computer tomograf, accesorii, masă animale grele

LOT 15 – Sistem rezonanţă magnetică, magnet permanent, cu accesorii

Valoarea totala estimată este de 10.105.000 lei fără TVA, defalcata astfel:

LOT 14 – Computer tomograf, accesorii, masa animale grele – 5.275.000 lei fără TVA

LOT 15 – Sistem rezonanta magnetica, magnet permanent, cu accesorii – 4.830.000 lei fără TVA

Durata contractului este de 14 luni. Termenul maxim de livrare este 21.12.2023 (nu include instalarea și punerea în functiune)