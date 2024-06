Locuitorii din Florești se plâng că poliția nu ia nicio măsură în privința unei persoane acuzate că a dat mai multe spargeri în locuințe și l-a amenințat pe unul dintre păgubiți cu cuțitul.

„Avem un hoț în Florești care azi noapte a fost prins de poliție, dar va fi eliberat în câteva ore, așa că sper să îl facem vedetă. Este unul de origine arabă care a făcut mai multe spargeri prin zonă, a spart mașini, a intrat in curți și case. Au fost depuse plângeri, dar se pare că nu se leagă dosarele între ele.

Azi noapte ne-a spart geamul la rulotă și soțul meu cand a văzut geamul deschis, a mers să verifice. A dat nas în nas cu el, l-a fugărit pe dâmb alături de alți vecini. Hoțul avea la el un cuțit și a amenințat că îl va folosi. În grabă și-a lăsat rucsacul, șurubelnița cu care a spart geamul în rulotă și un adidas lângă rulotă. L-a pierdut în fugă.

Totul a fost ridicat de poliție, criminalistica a refuzat să vină la început, apoi s-a răzgândit, dar nu a găsit amprente nici la rulotă, și nici la vecinii la care a mai facut spareger anterior.

Hoțul în timp ce era fugărit a căzut și și-a luxat umărul, după care a sunat la 112 și din câte am înțeles a spus că a fost lovit de o mașină. Așa a fost chemată și poliția la fapta locului. Era desculț, cu picioarele ude, căzut lângă o trotinetă. A mers soțul cu poliția şi a confirmat ca a fost el.

Au adus hoțul la rulota la o mini interogare. Înainte hoțul la secția de poliție a confirmat că rucsacul și adidașii sunt al lui, însa când a fost adus de politie la rulotă a zis că el nu a fost deloc aici și cineva a plantat obiectele în și lângă rulotă.

Poliția spune că pentru că nu a luat nimic, nu îl pot reține, deși ne-a făcut o pagubă de 1000 de euro, plus l-a amenințat pe sotul cu cuțitul. Străzile în care s-au facut spargeri este Narciselor și Razoare (posibil și Magnoliei și Lăcrimioarelor) , dar dacă este liber la progarm, se poate muta în orice zonă. Așa că dacă îl vedeți sau vedeți orice suspect, nu ezitați să sunați la 112″, a relatat un cetăţean din comuna Floreşti.

Şi floreşteni confirmă că acest individ operează în comună. „Vineri la ora 23,45 a incercat sa intre la noi in curte, noroc ca l au auzit cainii care dormeau in casa si au fugit la gard. S a speriat si a fugit in drum, a cazut, a fugit in continuare in livada USMV… locuim pe str Razoare, f trist!”, a scris altciveva pe grupul de Facebook Trăiesc în Floreşti Cluj.



„Ăsta nu e ăla de intra zilele trecute în curţile celor de pe Narciselor? Parcă văzusem şi o filmare… Frumos, ce să zic… dacă ăştia fac aşa ceva, scapă basma curată, dacă noi, care respectăm legea am face aşa ceva, dracu’ ne-ar lua”, a scris un alt clujean.

„A spart un geam si e bine mersi. Dacă spargem cu toții, fiecare câte un geam de la sediul Poliției nu cred ca pățim ceva”, scriu şi alţi floreşteni pe grup, alături de supărarea că taxele care merg spre bugetul de stat în vederea plăţii salariilor Poliţiei sunt date degeaba din moment ce hoţii prinşi sunt lăsaţi liberi.

Alţi floreşteni spun că au avut dovezi cu hoţii din curtea lor pe camere de luat vederi, dar că dosarul făcut de poliţişti a ajuns să fie clasat din „lipsă de probe” la un an, iar după alţi 3 s-a prescris fapta