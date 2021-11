Un bărbat de 55 de ani şi-a găsit sfârşitul pe scările blocului, găsit de un vecin care a sunat cu disperare la salvare în speranţa că va primi ajutorul. Ambulanţa şi-a făcut apariţia, dar prea târziu, după 5 ore. Paramedicii nu au mai putut decât să declare decesul.

Richard Brown, în vârstă de 55 de ani, a murit pe scările din clădirea în care locuia, în Hathaway Lane, Glasgow, unde a fost găsit de unul dintre vecinii săi. Traumatizat, omul a sunat în repetate rânduri lsa salvare, dar fără succes. Omul a murit după 5 ore în care a aşteptat ambulanţa.

Vecinul său a povestit autorităţilor că a apelat în repetate rânduri serviciul de ambulanță pentru ajutor după ce l-a găsit pe bărbat leşinat pe scări, relatează Mirror. Incidentul a avut loc sâmbăta trecută.

„Ma întorceam acasă de la cumpărături când l-am văzut stând pe scări. Părea de parcă ar fi încercat să iasă, dar nu mai apucase. Făcea zgomote și încerca să respire, dar respirația lui părea greoaie, ca un grohăit. L-am întrebat de câteva ori dacă este bine, dar nu m-a auzit. Era incoştient. M-am dus la mine acasă și am sunat la o ambulanță. Au spus că vor trimite una. L-am tot verificat să văd dacă este bine. Stă vis-a-vis de mine, dar nu-l cunoşteam prea bine, doar cât să ne salutăm când ne intersectam pe scări. Ultima dată când am coborât la el a fost la aproximativ cinci ore după ce am chemat ambulanța. Am observat că urechile lui erau albe, așa că am știut că ceva nu este în regulă. M-am uitat la fața lui și am văzut că nu respira. M-am întors sus și am chemat din nou ambulanța”, a povestit bărbatul.

În timp ce vecinul urca scările dintre primul şi al doilea etaj al blocului, Richard Brown şi-a dat ultima suflare, în aşteptarea unei ambulanţe care nu i-a oferit în final niciun ajutor. La telefon cu dispecerul de la salvare, vecinul a fost rugat să îi facă compresii toracice, dar în timp ce se pregătea să-i ofere primul ajutor a auzit un echipaj de ambulanţă sosit în sfârşit în faţa blocului.

„L-au preluat, au folosit nişte echipamente pentru a-i verifica pulsul şi l-au declarat mort în câteva minute. A fost o tragedie cumplită. Știam că sunt probleme cu serviciul de ambulanță, dar nu știam că este atât de grav. M-am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi apărut ambulanța. Poate că i-ar fi putut salva viața. Îmi va lua ceva timp să trec peste. Mă gândesc la asta de fiecare dată când urc scările”, a adăugat, vizibil marcat de situaţie, vecinul.



sursa: observatornews.ro

