Oamenii nu mai au limite! O femeie din Gheorgheni a fost îngrozită în momentul în care a fost abordată de un individ într-o mașină, care conducea complet dezbrăcat de la brâu în jos. Bărbatul intră în vorbă cu femei și copii, încercând să inițieze conversații indecente și instalează teama și nesiguranța în societate.

„ATENTIE! BĂRBAT PERICULOS! Azi la ora 14:30 în zona Vasile Lupu se plimba într-o masina gri un barbat de 35-40 de ani îmbracat doar cu tricou (fara pantaloni/lenjerie intimă). In fața mea a chemat la geam 2 copii mici și i-a intrebat ceva, dupa care s-a oprit în dreptul meu să mă întrebe tampenii, moment în care am observat că era dezbracat de la brâu în jos. A plecat repede cu mașina înainte să memorez nr de înmatriculare, am să fac și sesizare la poliție. Vă îndemn să aveți grijă și să atenționați copiii. Ulterior, bărbatul a fost întâlnit și pe strada Plevnei, abordând persoane, tot dezbracat”, a sesizat femeia.

Societatea se duce de râpă. În Cluj-Napoca, fel de fel de oameni lipsiți de orice urmă de bun simț, induc teama î rândul cetățenilor. Cei mai expuși sunt copiii și femeile, fiind țintele cele mai vulnerabile ale acestor dubioși.

