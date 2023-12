Un clujean a avut o experiență dezamăgitoare cu cei de la Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, în condițiile în care a fost nevoit să aștepte șase ore la coadă pentru un card de sănătate care, surpriză, nici nu a ajuns.

„Va scriu profund dezamăgit despre trista experiență pe care am avut o ieri la Casa de Asigurări de Sănătate Cluj. Astfel, mi am luat număr de ordine la ora 9.15, Nr de ordine A055, pentru a mi ridica cardul de sanatate. Am stat la o coada de 60 de persoane de la ora 9.15 până la ora12.00 când s a luat pauza de masa (12.00-13.00). La ora 14.00 am vrut să renunț, deoarece s a ajuns la Nr 31…M am încăpățânat să stau deoarece mi am luat o zi de concediu de odihna !. La 15.20 am intrat dar mi s a spus că, cardul este tipărit, și nu a ajuns la Cluj ! Probabil este la București… Mi s a emis o adeverință cu valabilitate de 2 luni, după care mai trebuie o alta pe 2 luni și tot așa…

Acolo, in acea sala mică de așteptare, am aflat multe probleme cu care se confruntă asigurații:

Oamenii sunt plimbați din 2 in 2 luni din toate localitățile județului Cluj pentru a și reînnoi adeverințele

– Cardurile care s au demagnetizat, se înlocuiesc cu adeverințe valabile 2 luni

– Sunt multe persoane în vârstă care vin cu mâncare,apa și medicamente de acasă că sa reziste la rand circa 4-6 ore” a scris clujeanul pentru Ziardecluj.ro.

Citește și: Guvernul urmează să aprobe exproprierile pentru metroul din Cluj-Napoca