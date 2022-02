Administrația cimitirelor de la Primăria Cluj Napoca a pierdut un mormânt din Cimitirul Central, cel puțin asta reiese din corespondența pe care clujeanul Ioan Chiorean o poartă de mai mult timp cu administrația locală. Pentru că simte că se apropie de sfârșitul vieții clujeanul încearcă să clarifice problema locului de veci însă este trimis de la Ana la Caiafa prin birourile administrației clujene. De peste un an de zile încearcă să intre în audiență la primar, dar nu reușește să ajungă decât la viceprimarul Dan Tarcea, de la care a plecat doar cu promisiuni. Locurile de veci din cimitirul central au o valoare de piață, similară cu cea a monedelor virtuale. În unele zone cu ștaif un mormânt ajunge să coste jumătate din prețul unei garsoniere.

Clujeanul Ioan Chiorean, în vârstă de 80 de ani, a ajuns să facă potecă prin administrația clujeană pentru a își obține locul de veci, la care are dreptul, în Cimitirul Central. Acolo sunt înmormântați părinții lui, iar în urmă cu patru ani a fost înmormântat și fratele lui, Traian. Astfel că, Ioan Chiorean este singurul succesor în viață care are dreptul să beneficieze de locul de veci.

Doar că administrația cimitirelor din cadrul Primăriei Cluj Napoca spune că omul nu are niciun loc de veci în Cimitirul Central.

”Neînțelegerea provine de pe urma faptului că atunci când au murit părinții mei, la declararea decesului a fost fratele meu, Chiorean Traian, pe care l-am înmormântat în urmă cu 4 ani. Ce știu eu, poate că atunci l-or fi trecut pe el ca fiind succesor. Însă, el a avut, lângă părinții mei, locul lui de veci. Lângă morminte era un castan mare pe care cei de la administrația cimitirelor vroiau să îl taie. Fratele meu le-a spus că îl taie el și să îi dea un loc de veci. A făcut asta și a primit lângă părinți. Acum, mie mi se cuvine locul părinților, că sunt unicul succesor și am plătit locul până în anul 2034.

Îl rog pe domnul Boc să mă primească în audiență, conform cererii pe care am făcut-o acum 40 de luni. Am discuta cu cel puțin 20 de persoane din administrația locală clujeană și toți îmi spun că înțeleg situația, dar după aceea îmi trimit notificări oficiale care spun cu totul altceva, cu nu mi se cuvine nimic.

Cred că vor să facă ceva cu locul de veci pentru că Primăria Cluj Napoca a semnat cu fratele meu, Traian, contractul de concesiune a locului de veci pentru o suprafață de 7,5 mp. Or, toată lumea știe că un loc de veci are jumătate, adică vreo 3,5 mp.

Am văzut că, la negru, valoarea unui loc de mormânt este cât o garsonieră. Dar dacă vrea, eu i-l dau gratis domnului doctor Boc, doar dacă pleacă înaintea mea”, a explicat clujeanul de 80 de ani.

Smart City, dar la primărie dai de Kafka !

Pentru rezolvarea problemei, Ioan Chiorean a încercat să obțină soluții din partea administrației locale. Însă a obținut doar promisiuni și răspunsuri contradictorii. Speră că singurul care îl poate ajuta este primarul Emil Boc, dar lista de așteptare a edilului care conduce orașul ”smart” se poate întinde până la ”calendele grecești”, însă bătrânul simte că ar trebui să se grăbească.

În primăvara anului 2020, el încă spera la o întrevedere cu primarul.

”S-au împlinit 4 luni (23 ianuarie 2020) de când m-am prezentat la Centrul de informații al Primăriei Cluj – Napoca pentru o audiență la Dvs. Vă promit că nu vă rețin mai mult de 5 minute, timp în care vă voi da citire la două fraze din SENTINTA CIVILA Nr.366/2008 a Tribunalului Cluj, privind modul de concesionare a unui loc de veci în Cimitirul Central din Cluj – Napoca, pentru CHIOREAN TRAIAN (fratele subsemnatului, decedat în 2018), precum și a unui singur articol din regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirelor aparţinând domeniului public al municipiului Cluj – Napoca. În speranța că veți da curs prezentei doleanțe, de a mă primi și asculta timp de 5 minute, Vă mulțumesc. PS: Vă informez că am respectat “traseul” ierarhic pentru audiențe, respectiv timp de 1 an și 8 luni, după audiențe; Serviciul administrare cimitire (șef serviciu Fărcaș), Direcția tehnică (dir. Poruțiu) și Viceprimar Dan TARCEA. Întrucât am primit răspunsuri neașteptate/contradictorii din punctul de vedere al modului de respectare a reglementărilor sus menționate am fost nevoit să depun cerere de programare pentru audiență la Dvs., înregistrată sub nr.31/23.01/2020”, îi scria, în urmă cu doi ani, lui Emil Boc. Răspunsul nu i-a venit nici acum.

Exemplificativ pentru ”autismul instituțional” al administrației locale clujene este întâlnirea din Chiorean și viceprimarul Dan Tarcea.

În urma audienței, viceprimarul Tarcea i-a transmis clujeanului o notificare din care se înțelege că Ioan Chiorean este moștenitorul fratelui său, iar în urma întrevederii cu Daniela Răcășan, de la de la Serviciul Administrare Cimitire Domeniul Public, omul a primit o scrisoare din care reiese că el este, nici mai mult, nici mai puțin, decât propriul lui frate, decedat în 2018!

Locurile de veci din Cimitirul Central se vând pe OLX

Este de notorietate faptul că locurile de veci din cimitirele clujene, în special cele din Cimitirul Central, au mare căutare. În momentul de față, numai pe OLX sunt scoase la vânzare 5 locuri de veci care au prețuri cuprinse între 14.000 lei și 30.000 lei.

Un anunț se remarcă prin faptul că viitorii proprietari ar putea fi vecini, pe vecie, cu personalități ilustre din Cluj Napoca.

”Concesionez loc de veci dublu 6 mp cimitir central Cluj. Este situat în prima porțiune de jos, aproape de mormântul lui Iuliu Hațieganu și Căprioara (parcela IC) zona cea mai bună și cu cele mai puține locuri disponibile, eventual pretabil la construcție cavou. Toate actele în regulă”, arată anunțul, la care autorul ar mai putea adăuga și ”posibilitate de mansardare”, în virtutea afacerilor imobiliare din oraș care au devenit un etalon.

Vânzările de locuri de veci se fac fără nicio problemă, în condițiile în care de peste 10 ani de zile o hotărâre de consiliul local interzice acest lucru. Încălcarea deciziei duce la amendă sau chiar un dosar penal. În momentul în care cineva nu mai are nevoie de locul respectiv trebuie să anunţe administraţia cimitirelor pentru ca acel loc să reintre în patrimoniul municipalităţii și să poată fi alocat şi atribuit în ordinea criteriilor de prioritizare a celor de pe lista de aşteptare.

Cu toate acestea nu există niciun dosar penal pentru vânzarea mormintelor în Cluj Napoca.

Nu este prima dată când apar acuzații publice vizavi de modul în care administrația publică locală ”jonglează” cu locurile de veci.

Gazeta de Cluj a publicat anterior un articol despre cum doi clujeni au fost nevoiți să deschidă mai multe procese pentru a putea primi locurile de veci care li se cuveneau.

Isa Gavozdea Ileana Gabriela şi Isa Gavozdea Ion au pierdut dreptul de concesionare asupra unui loc de mormânt din simplul fapt că au lipsit din ţară, iar administraţia cimitirelor nu a respectat prevederile legale şi nu a efectuat demersurile necesare pentru ca cei doi să fie înştiinţaţi.

Ulterior, oamenii au fost nevoiți să deschidă mai multe procese pe care le-au câștigat, însă reprezentanții administrației cimitirelor le-au răspuns că sentința respectivă, prin care ei își dovedeau calitatea de moștenitori și erau îndreptățiți să primească locurile de veci, nu le este ”opozabilă”.

Cimitir pe lista de așteptare a inaugurărilor făcute de Primarul Emil Boc

În momentul de față, în Cluj Napoca sunt 7 cimitire, însă unul dintre ele, chiar dacă a fost finalizat, nu a fost dat în folosință. Este vorba despre cimitirul Moș Ion Roată din Someșeni, unde taxa pentru locul de înhumare este formată din taxa de concesiune de 100 de lei/mp/20 de ani x suprafața locului de veci + 590 lei (cost soclu pentru monument funerar). În ceea ce privește taxa pentru nișele de columbar, aceasta este compusă din taxa de concesiune de 100 lei/mp/20 de ani x suprafața columbar (0,23mp/2) + 665 (cost nișă de columbar pentru urnă). Lucrările la noul loc de veci au fost executate de firma SC Tehnodomus SRL, alături de proiectantul SC Civitas Proiectare SRL. Valoarea totală a contractului este de 50.919.836,82 lei (fără TVA), iar lucrările au fost finalizate și recepționate.

Cimitirul se află în apropierea viitorul cartier de lux construit de Elena Udrea în Cluj-Napoca.