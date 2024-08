Pe aplicaţia My Cluj, un clujean reclamă că în Parcul Feroviarilor e nevoie să fie plantaţi mai mulţi copaci. Acesta susţine că lipsa copacilor, care să ţină umbră, îl face să îl evite complet, deoarece e groaznic pentru copii, iar aerul este irespirabil.

De asemenea, clujeanul dă drept exemplu parcurile din Ungaria, unde locurile le joacă pentru copii amplasate la umbra copacilor înalţi.

„Buna ziua! Se vor mai planta copaci care tin umbra in Parcul Feroviarilor? E un parc frumos insa faptul ca nu este umbra la locul de joaca ne facem sa il evitam complet. E groaznic pentru copii si parinti sa stea la locul de joaca pentru ca e aerul irespirabil. De asemenea, groapa de nisip ar ajuta sa aiba deasupra o copertina care sa tina umbra. Exact ca in parcurile de copii din Ungaria unde locurile de joaca sunt amplasate la umbra copacilor inalti. Credeti ca se poate face in privinta celor enumerate? Va multumim din suflet!” reclamă clujeanul pe My Cluj