Un incidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 19:00, în Parcul central Simion Bărnuţiu, după ce un copac s-a răsturnat în mijlocul a zeci de clujeni care au ieşti la plimbare.

Din fericire nimeni nu a fost rănit, însă două femei au fugit în ultima clipă din calea arborelui, parcul fiind destul de aglomerat la acea oră.

,,Bună seara!

În urma cu aproximativ jumătate de ora în parcul central a căzut acest copac.

O mulțime de oameni erau în zona putând fi răniți. Două femei au fugit în ultima clipa, văzând că urmează să cadă peste ele…”, a explicat un martor, pentru Știri de Cluj.

Sursa: Ştiri de Cluj