Un copil de numai trei ani din Localitatea Telciu, Bistrița-Năsăud, a fost operat la clinica de chirurgie plastică și reparatorie din Cluj-Napoca, după ce un dulap i-a zdrobit degetele.

Băiatul a vrut să își ia ghiozdanul de pe dulap, dar acesta a căzut peste el. Incidentul s-a petrecut acum două zile, dar a fost ținut ”la secret” de conducerea școlii care nu a informat nici măcar conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud despre cele petrecute, potrivit stiridecluj.ro

”Acum două zile s-a întâmplat un incident. E vorba de o grupă mică, preșcolari, care au ieșit să-și ia ghiozdănelele din niște dulăpioare care sunt amplasate pe holul grădiniței, iar unul dintre copii a intrat cumva, s-a urcat în dulăpioriul acesta încercând să ajungă la ghiozdănelul pus de mama lui mai sus decât era cazul. Educatoarea intrase deja cu primii copii care au început să-și scoată mâncarea din ghiozdănele să mănânce și nu a observat că acest copil a rămas în urmă. Băiatul a tras cumva de dulap și a căzut dulapul. Educatoarea mi-a spus că și-a zdrobit două degețele. Eu nu l-am văzut pe copil, nu am apucat. Când am ajuns eu, erau deja plecați”, a spus directoarea Domnica Homei pentru Timp Online.

”Erau ancorate dulapurile, dar cred că s-a desprins un colț probabil când s-a făcut curățenie. Este o structură nu e chiar în școală, e o clădire separată și eu nu pot trece zilnic pe acolo să pot verifica. Acolo e o femeie de serviciu care face curățenie. Poate nu a observat nici ea, nici educatoarele. Nu a prezentat un pericol până acum. Grădinița e construită abia acum 7 ani. Dulăpioarele sunt acolo de când s-a dat drumul grădiniței, nu au prezentat niciun pericol, dar a fost agățat ghjiozdanul copilului mai sus decât putea el ajunge. Educatoarea spune că le-a zis dimineața părinților să nu le așeze unde nu ajung. Mama, dimineața – a și recunoscut după aceea – l-a agățat mai sus. El neajungând probabil că s-a cățărat într-un fel sau altul să și-l ia. A tras mai tare și a venit (dulapul peste mână – n.r.)”, a spus Domnica Homei.

Directoarea spune că nu a reușit până acum să stea de vorbă cu familia, dar a stat de vorbă cu o mătușă a băiatului care e cadru didactic.

”Tatăl copilului are o soră care e cadru didactic și am vorbit cu ea. Eu am înțeles că e vorba de zdrobirea vârfurilor degetelor. Mi-a spus că părinții au vrut să-l ducă la Cluj ca să-i poată fi refăcută mâna de medicii din Cluj de la chirurgie plastică ca să nu-i rămână urme. Ea zicea că nu era chiar de ajuns la Cluj. Nici nu au intervenit atunci, pe loc, doar a doua zi, adică ieri. Nu e vorba de amputare. Eu nu am vorbit cu mama sau cu tatăl copilului. Educatoarea a ținut tot timpul legătura cu ei și m-a informat pe mine ulterior. Mămica zice că și-a asumat vina de a șeza ghiozdanul acolo unde i s-a spus să nu o facă”, a spus Homei.