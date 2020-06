Un fost chelner a condus pentru puțină vreme spitalul din Câmpeni, județul Alba, pentru ca apoi să fie schimbat cu directorul anterior. Valentin Gog susține că l-a recomandat pentru acest post “școala vieții” care face mai mult decât “cele două facultăți” ale primarului din localitate, care este adversarul său politic, arată Digi24.

Directorii de spitale au fost o miză în lupta politică dintre PNL și PSD, iar o situație particulară a avut loc la Câmpeni, Alba. Odată ce în starea de alertă Ministerul Sănătății a preluat numirile și destituirile pentru managerii de spitale de la consiliile locale, directorul spitalului din Câmpeni a fost înlocuit cu Valentin Gog, de profesie chelner. A urmat însă modificarea în Parlament, de către majoritatea PSD, a hotărârii privind instituirea stării de alertă, astfel încât managerii de spitale să nu mai poată fi numiţi ori destituiţi decât de autorităţile locale.

Așa se face că fostul manager Călin Bodea, de la PSD, a revenit la conducerea spitalului. Cel care i-a ocupat scaunul pentru scurt timp, Valentin Gog, este profund indignat de faptul că a fost schimbat și consideră că era potrivit să ocupe funcția pentru că are “școala vieții”, vine din mediul privat și știe “cum se fac banii”.

“Școala vieții” e ultima instituție absolvită, potrivit contului său de Facebook.

“Şcoala vieţii e, cum să zic eu, şcoala…, eu zic că şcoala vieţii a mea face mai mult decât poate şi a domnului primar cu două facultăţi. Mai mult decât facultăţile dânsului, clar… Şcoala vieţii îţi oferă posibilitatea să iei deciziile corecte şi de moment, să ieşi dintr-o situaţie critică în orice moment, să te descurci” a declarat Valentin Gog într-un interviu acordat Digi24.

Valentin Gog se considera potrivit să conducă un spital, spunând că are experiența afacerilor.

“Eu vin din mediul privat, ştiu cum se fac banii în mediul privat, am o organizaţie foarte bună, am nişte performanţe în mediul privat deosebite, la fosta fabrică unde am fost director de producţie nu am scăzut niciodată sub 110 la sută producţia. (…) Automotive, componente electrice, o fabrică multinaţională care chiar e OK”, a vorbit Gog despre fostul său loc de muncă.

El consideră că fostul său job este o carte bună de vizită pentru un spital, iar meseriile chiar au legătură: “Are. Organizare, multe, decizii pe moment, foarte multe”.



Ultima sa activitate cunoscută de oamenii din Câmpeni era însă la restaurantul din localitate, iar oponentul său politic, primarul PSD, susține că era servit la masă de Gog și nu i se părea potrivită numirea sa în fruntea spitalului orășenesc.