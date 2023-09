Irina Kiraly, o clujeancă care a fost supusă recent unei intervenții chirurgicale la Institutul Oncologic Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, a decis să își împărtășească experiența sa medicală și să-și exprime profunda recunoștință față de medicul care a fost îngerul ei păzitor într-o grea încercare, prof. dr. Alexandru Irimie.

Irina Kiraly a simțit că este important să-și împărtășească experiența sa cu ceilalți, pentru a inspira și a oferi speranță celor care trec prin situații similare. Ea a dorit să evidențieze nu doar calitățile profesionale excepționale ale Prof. Dr. Alexandru Irimie, dar și calitatea sa umană și empatia pe care medicul le-a arătat în perioada în care a fost internată la Institutul Oncologic.

„Eu am stat internată patru zile, am avut o intervenție chirurgicală pentru extirparea tiroidei, din cauză că am avut niște noduli tiroidieni. Îmi doresc să-i mulțumesc în special domnului prof. Dr. Alexandru Irimie și echipei dumnealui de la Institutul Oncologic. Domnul Irimie este un profesionist desăvârșit, venea cu zâmbetul pe buze, nu făcea nicio observație medicilor rezidenți sau asistentelor medicale și totul mergea șnur. Este o echipă de profesioniști foarte bine închegată. Abia după ce m-am externat am aflat că domnul Irimie fusese directorul Institutului Oncologic.

Nu am mai avut probleme medicale până acum, dar lucrând în frizerie am auzit multe discuții despre comportamentul lipsit de profesionalism al medicilor sau despre condițiile improprii din spitale. Din fericire, la Institutul Oncologic totul a fost peste așteptări. Am avut o experiență foarte plăcută în colaborarea cu cadrele medicale.”, a transmis Irina Kiraly.