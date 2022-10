Transilvania a devenit, în ultimii ani, un adevărat magnet pentru oamenii cu bani de peste ocean, care sunt interesați de oportunitățile pe această zonă le oferă. Unul dintre cei care a decis să investească în Transilvania este și omul de afaceri american, Don Lothrop, care gestionează finanțări de peste 1,1 miliarde de dolari în peste 170 de companii.

Povestea investițiilor lui Don Lothrop în România, absolvent al Harvard Business School, a început încă din 2005. Omul de afaceri a cumpărat de-a lungul anilor terenuri în valoare de peste 10 milioane de dolari, direct de la sătenii din Transilvania, și-a pus bazele mai multor clinici, școli și biserici. Printre cea mai mare investiție pe care a făcut-o a fost în comuna Pietroasa, Bihor, în 2006, unde a cumpărat 98 de hectare de teren. „Deținem mult pământ în Parcul Național Apuseni. E într-o comună, comuna Pietroasa. Pământul nostru va valora mult mai mult când râurile nu mai sunt pline de gunoaie, când oamenii își plătesc taxele așa încât să-și permită școli decente, când există o planificare pentru tăierea copacilor. Planul nu este construit din minciuni, harta planului este corectă. Tot ce facem în Pietroasa, în cele din urmă va da valoare pământului nostru”, a spus Don Lothrop în acea perioadă. De asemenea, investitorul este cunoscut ca fiind patronul siteului PressOne.

Încă de la începutul anilor 2000, zeci de investitori americani din mai multe state au decis să construiască în comuna Pietroasa un sat de vacanță numit New Vista întins pe sute de hectare. Până în 2010, investitorii au cumpărat aproape 150 de hectare de pământ în comună. Administratorul firmei este Lothrop, iar cifra de afaceri de anul trecut a fost de 286 de mii de lei, cu datorii de peste 33 de milioane de lei.

Oamenii de afaceri americani au precizat că zona are potențial turistic și este necesară modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea calității vieții, în special în domeniul locuințelor și serviciilor. Lothrop, care conduce New Vista Partners, un fond de investiții dedicat dezvoltării unor proiecte imobiliare, a înființat în țara noastră o fundație pentru democrație și a devenit consultant pentru un think tank din Washington.

Investiții majore la 30 de kilometri de Cluj-Napoca. Sute de hectare, transformate într-un nou orășel

Don Lothrop, fondatorul ONG-ului Romania One și al publicației românești PressOne, unde lucrează Emilia Șercan, este în spatele unui alt proiect imobiliar în județul Cluj. Mai exact, împreună cu fostul ambasador SUA în România, Mark Gitenstein și CEO Raiffeisen Bank, Steven van Groningen, au decis să construiască un oraș pe 140 de hectare de teren, care va avea o școală, zone comerciale, centru de afaceri și o clinică privată.

Colina Nouă, un viitor orășel ce se construiește la 30 de kilometri de Cluj-Napoca

Proiectul este dezvoltat de societatea Șoimeni Parc SA, în satul Băbuțiu din comuna Vultureni, județul Cluj. Firma are ca administratori trei americani, dintre care unul este și Donald Lothrop. Cifra de afaceri a firmei Șoimeni Parc SA a fost în 2021 de peste 25 de milioane de lei, cu un profit zero și datorii de 53 de milioane de lei. PUZ-ul proiectului a fost aprobat în toamna anului 2017, iar Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a precizat că acesta nu necesită o evaluare de mediu, în condițiile în care amplasamentul studiat nu se găsește în arii naturale protejate și nu are un impact advers asupra mediului înconjurător, ca urmare a implementării acestuia.

Orașul gândit de către americani, având denumirea de „Colina Nouă”, va avea între 2.500 și 3.000 de locuitori, iar toate casele construite vor avea suprafețe între 163 și 378 de metri pătrați.

Poză din 2016. Dan Lothrop ( stânga, la masă, pe scaun) s-a întâlnit cu primarul comunei Pietroasa ( dreapta)

„Proiectăm având în minte cel mai important lucru: familia. Elementul esențial este școala. Din prima zi, în Colina Nouă, va exista o școală modernă, concepută după modelul finlandez de predare, care va acomoda atât grupe de grădiniță, cât și clasele 0 și 1. În anii următori se vor adăuga restul claselor primare și cele de liceu. Credem că viața se poate simplifica enorm atunci când copilul tău merge singur până la școală pe alei pietonale sau piste special concepute pentru biciclete. Tot acolo vor fi proiectate o serie de activități pentru copii, astfel încât tu să te deplasezi mai puțin spre oraș și să economisești timp prețios. Infrastructura va fi realizată încă din prima fază a proiectului, în cel mai mic detaliu, cu drumuri asfaltate, iluminat public, alei de acces. Toate casele vor fi finalizate în același timp”, se arată în prezentarea proiectului.

Mai mult decât atât, în cadrul proiectului urmează să se construiască și o fermă organică de legume, cu denumirea Colina Farms, un loc unde se vor crește legume fără chimicale.

În vara anului 2017, Lothrop a devenit partener la firma Sere Transilvania SRL din Cluj, producător de solarii și sere. La inaugurarea sediului au participat ambasadorul SUA la București, Hans Klenn și Steven van Groningen, președintele Raiffeisen Bank și alți investitori americani și români.

Reamintim că omul de afaceri american conduce, totodată, firmele Blackstone SRL și New Vista SA, societatea ce își are sediul în Bihor și are în plan transformarea comunei Pietroasa într-o zonă turistică.

New Vista SA a vrut să privatizeze, în 2006, firma de încălțăminte Clujana, fără licitație, care era condusă atunci de către Ioan Sabin Pop, rudă cu deputatul Vasile Suciu, asociat cu Lothrop într-o altă firmă. Firma se numește Donvas SRL și a fost înființată înainte cu trei luni de intenția de a prelua Clujana.

Legăturile lui Don Lothrop și George Soros

Patronul PressOne, de ani de zile, este prezentat de presa din România ca fiind un luptător pentru drepturile omului și binefăcător al societății civile românești.

George Soros

Acesta a participat, împreună cu preşedintele Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen, Wajiha Haris (preşedinte fondator al Fundaţiei Scheherazade), Irina Budrina (expert în comunicare interculturală), la proiectul editorial al Sandei Pralog „Mai români decât românii? De ce se îndrăgostesc străinii de România”, cea care a pus bazele Fundației Soros pentru o Societate Deschisă în România și Moldova.

Omul de afaceri este un promotor al mișcărilor neoprotestante din Ardeal, venit de pe filiera americană, în contextul în care relațiile dintre neoprotestanții clujeni și cei americani sunt foarte puternice.

Reamintim că Don Lothrop a fost investitor în Sillicon Valley, iar la 42 de ani a reușit să iasă din afacerile cu capital de risc și a început călătoria în România. Potrivit blogului său, până în 2003 nu mai întâlnise niciun român, iar de atunci și până în prezent, investitorul american a devenit cunoscut în Transilvania pentru modul în care a decis să investească în dezvoltarea societății românești.

Citește și: Trump, Elena Udrea și imobiliarele din Cluj. Complexul imobiliar Transilvania Smart City prinde viață cu banii americanilor