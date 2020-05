Un nou documentar despre familia regală a Marii Britanii relatează, printre altele, că regina Elisabeta a II-a s-a ascuns cândva în tufișurile din jurul Palatului Buckingham pentru a-l evita pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu în timpul controversei sale vizite de stat din 1978, relatează Harper’s Bazaar.

Jurnalistul și biograful regal Robert Hardman spune în documentarul „Regina noastră: în interiorul Coroanei” că regina Elisabeta se bucura de o plimbare privată cu trăsura atunci când s-a văzut nevoită să adopte măsuri drastice pentru a-l evita pe Ceaușescu.

”Cu ocazia șederii lui Ceaușescu și a soției sale Elena, Regina a ieșit cu trăsura la o plimbare în grădinile palatului și l-a văzut pe Ceaușescu venind”, spune Hardman în documentar.

”S-a gândit atunci: Chiar nu vreau o dicuție cu el”, așa că pentru prima și ultima dată în viață, s-a ascuns într-un tufiș în grădinile palatului pentru a-și evita invitații”.

Nu este clar dacă dictatorul comunist a văzut-o pe Regină ascunzându-se, notează harpersbazaar, dar gestul a arătat clar că Regina nu a fost de acord cu evenimentul de stat, care fusese aranjat de guvern.

Ceaușescu, aflat la putere în România între 1965 și 1989, nu era bine văzut în Angla, iar vizita sa a fost în atenția presei.

”Presa a început să pună întrebări ministerului de externe”, a mai declarat Hardman, adăugând că ziariștii au întrebat chiar de ce ”acest monstru” a fost invitat în Marea Britanie.

Îndeplinindu-și îndatoririle regale, Regina l-a întâmpinat pe Ceaușescu în stația londoneză Victoria , înainte de a-l primi în caleașca regală cu care s-au deplasat la Palatul Buckingham.

”Regina a avut de-a face cu multe persoane foarte diferite, dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea”, afirmă fostul ministru de externe, Lordul David Owen în documentar. ”A lăsat să se înțeleagă destul de clar că nu-i place vizita”.

Regina se află în prezent la palatul Windsor, unde ar urmă să rămână cu prințul Philip pe termen nedefinit din cauza crizei generate de epidemia de coronavirus.

Notă: Documentarul „Regina noastră: în interiorul Coroanei” poate fi vizionat aici

Sursa: harpersbazaar.com / Traducerea și adaptarea: G4Media.ro

