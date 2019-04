Caz de-a dreptul incredibil, apărut joi 4 aprilie, la I.M.L.Cluj: o tânără din comuna Apahida s-a prezentat la cabinetul de consultaţii al instituţiei după ce a încasat de la un consătean o bătaie cu …o undiţă! Ea spune că unui vecin, mare pescar, i-a căşunat pe căţelul ei şi apoi și-a revărsat nervii asupra sa, rupându-şi instrumentul, lung de patru metri şi jumătate, de capul său. Ba, mai mult, în timpul încleștării acesta i-a distrus şi telefonul mobil, astfel că victima a depus în aceeaşi zi plângere la Secţia de Poliţie din Apahida pentru lovire sau alte violenţe şi distrugere.

Tânăra şi atractiva femeie, în vârstă de 32 de ani, mărturiseşte că e o mare iubitoare de animale, pe care la creşte de când se ştie, fiind o apahideancă autentică, nu una nou-venită, împreună cu alte sute de clujeni odată cu ridicarea noilor construcţii din așezare. Ba, mai mult, face şi voluntariat la un adăpost de animale, având un câine din rasa metisă, pe care obişnuieşte, când are timp la dispoziție, să-l plimbe. Povesteşte aceasta, cu un sentiment de stupoare întipărit pe figură: „Aseară am ieşit cu câinele, ţinându-l în lesă, când m-am trezit față-n față cu un vecin, pensionar și pescar, cu undiţa-n mână. M-a întrebat, răstit, ce caut în zonă cu câinele şi mi-a poruncit să merg cu el pe cealaltă parte, pe trotuarul opus. Am mai avut cu el certuri şi-n alte dăţi, tot pe această temă, aşa că i-am zis şi eu vreo două, în schimb. La care – nici una, nici alta – pe neaşteptate individul şi-a folosit undiţa pe post de bâtă şi m-a croit cu ea peste tot, mai ales peste cap, spate şi picioare – rupându-mi, cred şi două degete de la mâna dreaptă. După ce s-a liniștit situația am chemat poliţia, a venit şi ambulanţa care mi-a acordat îngrijiri doar pe salvare, asta pentru că eu am refuzat transportul la U.P.U.Cluj”. Curând, tânăra este invitată în cabinetul de consultaţii. Se întoarce repede cu un certificat medico-legal în care medicii i-au recomandat câteva zile de îngrijiri, îndemnând-o totodată să-şi facă nişte consulturi amănunţite la Clinica de Ortopedie, pentru degetele pe care nu şi le poate îndoi – dar şi la Clinica de Neurologie, aceasta acuzând ameţeli şi dureri persistente de cap. Adaugă apoi că e-ntr-un oarecare dubiu dacă să facă plângere în comună sau să se prezinte la Secţia 1 din municipiul Cluj-Napoca, asta deoarece a mai făcut plângeri la adresa unui posesor de ciobănesc mioritic al cărui patruped, lăsat liber, era cât pe ce s-o atace în câteva rânduri, iar poliţia din localitate n-a luat nicio măsură pentru

a-l potoli. „Mi-a tot spus respectivul, ameninţându-mă voalat pentru insis-tențele mele: „Apăi, domnucă, de-acuma nu poate face altceva câinele meu decât să te muşte puţin”! Şi a continuat să-l lase în libertate!” Acestea fiind spuse, tânăra îşi ia rămas bun, se îndreaptă de spate şi iese în grabă, părăsind sediul I.M.L.Cluj.

Îl sun pe Grigore Fati, primarul comunei Apahida,

şi-l întreb, cuprins de curiozitate, dacă există ceva legi speciale care limitează accesul câinilor de companie pe străzile comunei, la care acesta îmi răspunde: „Nu avem legi speciale pentru cei ce-şi plimbă câinii iar dacă e un conflict între vecini, vă asigur că poliţia, nu primăria este menită să-l soluţioneze”, îmi răspunde edilul-șef al comunei.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“La nivelul Secţiei 2 Poliţie Rurală Apahida a fost depusă o plângere de către o femeie, de 32 de ani, din Apahida, pentru comiterea infracțiunilor de ,,lovire sau alte violențe” şi ,,distrugere”. Conform celor sesizate, pe fondul unui conflict spontan, aceasta ar fi fost agresată de către un localnic, în vârstă de 76 de ani. De asemenea, bărbatul i-ar fi distrus telefonul mobil. Cu privire la acest incident, a fost făcută o sesizare și de către bărbat. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul și luarea măsurilor legale”, a declarat,pentru Gazeta de Cluj, Carmen Pompaş, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.