Text scris de Valer Marian în cotidianul.ro:

Nesimtirea si neomenia devin tot mai prezente in Primaria municipiului Cluj-Napoca, indeosebi la directiile generale de urbanism si de politie locala. Multi dintre functionarii acestora nu manifesta nici solicitudine nici empatie fata de problemele oamenilor, manifestand un comportament nedemn de un oras de rangul Clujului. In pofida imaginii de om cumsecade pe care si-a creat-o, primarul Emil Boc evita contactul direct cu cetatenii care au probleme cu primaria, neavand program de audiente si nemaitinand conferinte de presa. Probabil ca apreciaza ca este sub demnitatea sa de fost premier si de primar la al treilea mandat al capitalei simbolice a Transilvaniei sa stea de vorba cu oamenii simpli abuzati de functionarii din subordinea sa, pe care-i paseaza sefilor acestora, care au tendinta sa acopere abuzurile sau alte nelegalitati. Prin lipsa sa de empatie si de implicare, politicianul de dreapta de astazi se dezice de originile sale taranesti si de invataturile marxist-leniniste din tinerete, cand a fost sef UTC la liceu si sef UASCR la facultate, care puneau omul si problemele sale in centrul atentiei.

Un primar culant cu afacerile bogătanilor Clujului

In schimb, Emil Boc este deosebit de culant cu bogatii si mai marii Clujului, carora le cam face poftele si le trece cu vederea nabadaile pe langa lege. Astfel, de-a lungul ultimilor 10-15 ani, Boc s-a dovedit smerit si saritor fata de patronii Kiatt Group, Diferit, King Entreprises, EnergoBitt, Electro Grup, Platinia, Panemar, Ecomax-Polus- CFR s.a. De exemplu, firma Platinia, avand ca patron pe ginerele fostului ministru PSD Ioan Rus, care i-a fost sef pe linie de UASCR lui Boc, a construit in Cluj-Napoca unde au vrut muschii si tartacuta ginerelui Silica. Sub sigla Platinia, au fost edificate cel putin cinci ansambluri rezidentiale, insumand zeci de spatii comerciale si sute de apartamente, in zona centrala a orasului, respectiv pe strazile Motilor, Dorobantilor, Constanta, Kogalniceanu si Pasteur. In aceasta vara caniculara, expiratul edec politic de la Cluj a petrecut o vacanta fructuoasa pe o insula exotica, departe de tara si de ochii lumii, cu cuscrul sau satmarean Vasile Puscas senior, patronul gunoiului din Satu Mare si Baia Mare, pentru a face partajul averii agonisite de copiii lor in cursul unei casnicii de noua ani, care s-a terminat cu un divort in surdina in cursul anului trecut. Primaria lui Boc a fost mai mult decat ingaduitoare si cu finul sau Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, si cu chestorul Virgil Ardelean, fostul sef al serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne, care au construit, cu firmele lor de familie ( Central Business Plaza, respectiv Arvifox Real Estate ), prin incalcarea conditiilor legale, primul un bloc cu 13 etaje pe strada Ploiesti , iar al doilea un bloc cu 10 etaje pe Aleea Herculane.

O alta firma favorita si favorizata este Panemar, cea mai mare firma de panificatie din Cluj-Napoca si una din cele mai mari din Romania, care a reusit sa-si amenajeze peste 40 de magazine in urbea de pe Somes, in spatii cumparate sau inchiriate. Aceasta firma se afla si in gratiile intrepridului si lacomului europarlamentar clujean Daniel Buda, care a fost multi ani mana dreapta a lui Emil Boc, iar actualmente este seful sau politic, in calitate de presedinte al PNL Cluj. Avem motive sa credem ca regina painii din capitala simbolica a Transilvaniei a fost un sponsor constant si important al PDL si al lui Emil Boc, iar mai nou al PNL, dupa fuziunea galben-portocalie. Mai recent, firma Panemar construieste printr-un interpus, care incalca grosolan legea cu voie de la primarie, o cladire cu spatii comerciale si birouri in mijlocul cartierului Grigorescu, unde exista un vad comercial foarte bun.

Primăria Clujului își bate joc de două pensionare

Amalia Suciu si Rodica Crisan, mama si fiica, ambele pensionare, detin in coproprietate o casa pe strada Alexandru Vlahuta nr. 56 din Cluj-Napoca. Langa casa lor, la nr. 56/A , a dobandit in proprietate un teren in suprafata de 392 mp, in conditii dubioase, Alexandru Chiorean, care este se pare in relatii de rudenie cu patronul firmei de panificatie Panemar, care are acelasi nume ( Nicolae Chiorean ). Cert este ca pe terenul respectiv a functionat aproape 20 de ani, pana in primavara acestui an, un magazin Panemar, la inceput intr-un garaj, apoi intr-o constructie din termopan. Si ca proprietarul terenului si sotia sa s-au exprimat ca la parterul noii constructii va functiona tot un magazin Panemar. In octombrie 2017 cele doua pensionare au aflat ca vecinului lor Alexandru Chiorean i s-a eliberat de catre Primaria municipiului Cluj-Napoca un certificat de urbanism ( cu nr. 4863/10.10.2017 ) pentru construirea unui imobil cu trei etaje ( S+P+2E+R ), cu spatii servicii comerciale la parter si birouri la etaje, pe strada Alexandru Vlahuta nr. 56/A. Tot atunci au aflat ca acest certificat de urbanism a fost eliberat in baza Hotararirii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 154/28.02.2017 prin care a fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea imobilului susmentionat. Potrivit unor surse apropiate, Alexandru Chiorean si sotia sa nu aveau resursele financiare necesare pentru a edifice o astfel de constructie, a carei valoare este estimata in jur de 400.000 lei; acestia locuiesc intr-un apartament modest la bloc si nici nu au derulat afaceri nici nu au avut salarii care sa le asigure venituri substantiale.

Cele doua vecine au atacat hotararea Consiliului Local in contencios administrativ, solicitand anularea acesteia, prin plangere prealabila la institutia emitenta si apoi prin actiune la Tribunalul Cluj, dar ambele solicitari le-au fost respinse cu motivarea ca au fost formulate tardiv, respectiv cu depasirea termenului legal de sase luni de la data publicarii actului administrativ contestat. Reclamantele au invocat ca nu au fost notificate de Primaria Cluj-Napoca cu privire la initierea documentatiei Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru imobilul din vecini, fiind lipsite astfel de posibilitatea de a formula obiectii si de a propune modificari si ajustari cu privire la aceasta documentatie. Tribunalul Cluj si Curtea de Apel Cluj au luat insa de buna sustinerea Consiliului Local ca primaria i-ar fi expediat reclamantei Rodica Crisan o notificare inregistrata sub nr.440415/25.11.2015 in data de 4 decembrie 2015, conform datei stampilei aplicata pe notificarea depusa in acest sens la dosar.

Ori, exista cel putin trei argumente ca apararea primariei lui Boc nu are fundament real, ca sa nu zicem ca este de-a dreptul mincinoasa. In primul rand, primaria sustine ca ar fi notificat-o pe reclamanta Rodica Crisan la adresa Cluj-Napoca str. Alexandru Vlahuta nr. 56, ori aceasta nu are domiciliul la aceasta adresa, ci pe strada Fantanele. In al doilea rand, primaria nu a notificat-o si pe reclamanta Amalia Suciu, care este si ea coproprietara a casei de pe Alexandru Vlahuta nr. 56 si are domiciliul chiar la aceasta adresa. In al treielea rand, primaria nu a putut sa prezinte nici reclamantelor nici subsemnatului borderoul de expeditie al asazisei notificari expediate in data de 4 decembrie 2015, care constituie dovada indiscutabila in acest sens. In realitate, subalternii lui Boc au omis, cu buna stiinta si cu rea-credinta, sa le notifice pe cele doua coproprietare vecine cu imobilul in discutie cu privire la initierea documentatiei PUD.

Primaria Cluj-Napoca a manifestat rea-credinta si prin faptul ca a emis autorizatie de construire pentru imobilul de la nr. 56/A in data de 15 noiembrie 2018 (cu nr. 1773 ), in timp ce procesul de contencios administrativ intentat de reclamantele Suciu si Crisan impotriva hotararirii Consiliului Local prin care a fost aprobat PUD era in faza de recurs, pe rolul Curtii de Apel Cluj, care a pronuntat o hotarare definitiva in cauza la 17 decembrie 2018, respectiv dupa o luna de la emiterea autorizatiei. Autorizatia nu a fost postata pe site-ul Primariei Cluj-Napoca, astfel ca cele doua pensionare n-au avut nicio posibilitate sa afle de emiterea acesteia. La fel de dubios este ca, dupa ce reclamanta Rodica Crisan a inregistrat in data de 31 ianuarie 2019 o reclamatie cu privire la emiterea certificatului de urbanism pentru vecinul Alexandru Chiorean, Primaria Cluj-Napoca i-a transmis in data de 15 februarie 2019 un raspuns, semnat inclusiv de primarul Emil Boc, in care nu se face nicio referire la autorizatia de construire emisa in data de 15 noiembrie 2018, respectiv cu trei luni in urma. Ce este mai grav, in raspunsul primariei este precizat ca a fost solicitat, conform certificatului de urbanism emis in data de 10 octombrie 2017, acordul vecinilor exprimat in forma autentica, ori acordul vecinelor Amalia Suciu si Rodica Crisan nu a fost solicitat si obtinut niciodata.

Nesimțire si birocrație cu duiumul

La inceputul lunii martie 2019 Rodica Crisan si Amalia Suciu au aflat de la angajatii magazinului Panemar ca acesta urmeaza sa fie demolat si ca pe terenul invecinat urmeaza sa se construiasca un imobil. Afland in data de 3 martie de la registratura Primariei Cluj-Napoca ca vecinul Alexandru Chiorean a anuntat inceperea lucrarilor, Rodica Crisan s-a prezentat la Directia Generala de Urbanism, unde a solicitat sa i se comunice daca a fost emisa autorizatie de construire pentru un imobil pe strada Alexandru Vlahuta nr. 56/A si sa i se prezinte aceasta autorizatie, avizele si acordurile aferente, precum si proiectul tehnic. Sorina Popa, functionar public clasa I la directia respectiva, care s-a ocupat de dosarul imobilului preconizat la nr. 56/A, a refuzat sa-i prezinte actele solicitate, motivand ca sunt documente confidentiale, care contin date personale ale solicitantilor autorizatiei si pot fi prezentate doar prin justitie. Crisan a revenit cu cerere scrisa in acest sens in data de 7 martie, dar a fost refuzata din nou de functionara Popa, care a manifestat un comportament arogant si jignitor, spunandu-I totusi, dupa discutii aprinse, ca-i vor fi comunicate prin posta unele din actele solicitate. In data de 14 martie Crisan a primit prin posta un plic, care continea o fila in care era consemnat ca i se comunica alaturat actele solicitate, dar nu era atasat niciun act.

Rodica Crisan a revenit la primarie in zilele urmatoare pentru a semnala ca nu a fost atasat niciun act la raspunsul transmis si primit, iar cu aceasta ocazie o colega de birou a functionarei Popa i-a spus ca probabil aceasta a uitat sa-i comunice actele solicitate. Functionara respectiva i-a predat atunci copii de pe autorizatia de construire si de pe un aviz de mediu. Infoiata si artagoasa Popa a refuzat insa categoric sa-i prezinte si sa-i elibereze copii de pe acordurile vecinilor si de pe proiectul tehnic. Ba, i-a mai si spus, pe un ton rastit, ca legea prevede ca nu este necesar acordul sau pentru ca vecinii sa ridice constructia alipita casei sale, dar, fiind intrebata care este legea respectiva, a refuzat sa raspunda. Astfel ca, in data de 18 martie Rodica Crisan s-a prezentat la registratura primariei si a solicitat sa fie inscrisa in audienta la primarul Emil Boc, dar a fost refuzata, spunandu-i-se ca se poate inscrie in audienta doar la sefa de la Urbanism, adica la sefa directa a functionarei acuzate de neindeplinirea atributiilor de serviciu. Realitatea trista este ca primarul Boc nu-si mai pierde vremea cu audientele, iar subalternii sai pot sa joace tontoroiul pe problemele presante si nesolutionate ale cetatenilor. Sugestiv pentru lipsa de comunicare a primarului Clujului este si faptul ca acesta nu mai tine conferinte de presa de aproape doi ani.

Dupa cateva zile, Rodica Crisan a primit prin posta un raspuns de la primarie, care era semnat in mod dubios numai de functionara Sorina Popa, nu si de primar, arhitectul sef si directorul general de la Directia Generala de Urbanism, cum au fost semnate raspunsurile anterioare sau ulterioare. Prin raspunsul respectiv se motiva de ce a fost emisa autorizatie de construire fara acordul vecinelor Suciu si Crisan si de ce nu i se elibereaza copie de pe proiectul tehnic al imobilului. In mod curios, raspunsul respectiv era datat in 18 martie, dar in acesta se facea referire la discutii purtate la primarie ulterior, in 21 martie. O fi avand functionara Popa capacitati clarvazatoare ori a incercat doar sa-si acopere matrapazlacurile? Dupa primirea autorizatiei de construire, Amalia Suciu si Rodica Crisan au formulat plangere prealabila catre Primaria Cluj-Napoca, prin care au solicitat anularea acestei autorizatii, dar au primit un raspuns negativ, astfel ca s-au adresat Tribunalului Cluj cu actiune in contencios administrativ, care este pe rolul acestei instante.