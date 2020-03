Italia este a doua cea mai afectata tara din lume de coronavirus, dupa China, zona de unde a pornit molima. Pana pe 8 martie, au fost confirmate peste 7.300 de cazuri si nu mai putin de 366 de decese in Peninsula.

Avand in vedere cati conationali locuiesc in aceasta regiune, este o adevarata minune ca pana acum niciunul dintre acestia nu a murit din cauza noului virus. Cu toate acestea, din pacate, scenariul prezentat mai sus este destul de probabil, prin urmare populatia trebuie informata.

Tocmai din acest motiv, in articolul de fata am decis sa vorbim despre serviciile de repatriere decedati oferite de o firma de pompe funebre din Bucuresti.

Bineinteles, ele nu se aplica exclusiv in cazul romanilor care mor peste granite din cauza coronavirusului, insa in continuare vom vedea cum trateaza o astfel de firma un transport special, al unei persoane trecute in nefiinta din cauza unei boli contagioase.

In primul rand, in momentul in care aflati ca o ruda apropiata sau un prieten drag din Italia sau orice tara europeana si nu numai si-a dat ultima suflare, trebuie sa apelati imediat firma de repatriere decedati.

Spre exemplu, Casa Bucur din Capitala are program non stop, intrucat angajatii sai sunt perfect constienti ca moartea poate surveni oricand. In acel moment, casa de pompe funebre va demara operatiunile specifice, contactand omologii din strainatate si asigurandu-se ca toate actele sunt intocmite.



Odata ce sicriul cu trupul neinsufletit este pregatit de casa de pompe funebre din tara respectiva, el va fi urcat la bordul unui avion. Acesta va fi preluat de catre firma de repatriere decedati din zona cargo a Aeroportului International Henri Coanda din Bucuresti sau din orice alt oras va ajunge.

Apoi, va fi transportat la capela si la cimitir, Casa Bucur urmand a asigura toate serviciile si produsele funerare de care este nevoie: obtinerea unui loc de veci (daca este cazul), slujba de ingropaciune, pachetele pentru pomana si parastas, coroanele si jerbele funerare etc.

Iata, in continuare, care sunt prevederile Legii Funerare legate de persoanele decedate in urma unor boli contagioase, asa cum este si coronavirusul:

Sectiunea 9 – Transportul persoanelor decedate

Articolul 27, alineatul 2: Transportul persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase se poate face, de catre firma de repatriere decedati, doar pe baza certificatului eliberat de un medic specialist in medicina legala sau anatomie patologica si a adeverintei de inhumare eliberate de autoritatea administratiei publice locale;

Articolul 28, alineatul 3: In cazurile de deces din cauza bolilor transmisibile, carantinabile, firmele de repatriere decedati si nu numai trebuie sa ia masurile de prevenire a raspandirii infectiei impuse de inspectiile sanitare de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Transportul persoanelor decedate in acest mod se face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Articolul 28, alineatul 6: Transportul international al corpurilor persoanelor decedate, de catre firma de repatriere decedati, se face intr-un sicriu impermeabilizat, inchis etans, al carui fund este acoperit cu un strat de 5 centimetri grosime, din materiale absorbante (rumegus, turba), imbibate intr-o solutie dezinfectanta. Sicriul se depune intr-o lada de lemn, bine etanseizata.



