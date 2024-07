Primăria Gilău, Apele Române Cluj, Hidroelectrica, Prefectua Cluj sunt câteva instituții din Cluj care par că stau la mâna unui afacerist care în trecut a fost condamnat penal.

Ioan Stelian Rațiu a ocupat malurile lacului Tarnița în zona golfului. Acolo el închiriază bărci, pontoane, vinde mâncare și alcool, o mică afacere, fără să aibă nicio formă legală de funcționare.

În mod normal, malurile lacurilor nu ar trebui să fie ocupate cu nicio construcție, chiar dacă este vorba, ca în cazul de față, niste șandramale construite din lemn.

”Le-am ocupat că așa am avut eu chef! Acolo era o combuză, nu era nimic! Eu am niște contracte cu composesoratul Someșul Cald! Am făcut niște investiții de milioane acolo!”, a declarat, printre înjurături, Rațiu nemulțumit de întrebările puse.

În 2014, când era administrator la Transilvania Internațional, Rațiu a fost condamnat penal într-un dosar de corupție.

Ocuparea malurilor lacului Tarnița este un ”sport” pe care unii clujeni îl practică de mai mulți ani. În 2021, societatea civilă a reușit să impună un regulament prin care a fost interzisă folosirea ambarcațiunilor cu motor pe motiv că acestea poluează apa din care beau clujenii. Însă, regulamentul respectiv nu este pus în aplicare de nicio instituție din Cluj din cauza relațiilor de tipul ”micilor înțelegeri” pe care afaceriștii locali le au cu instpectorii care ar trebui să facă verificările.

Valentin Avram, director tehnic în cadrul Apele Române Cluj,care ar fi trebuit să fie una dintre primele persoane care să ia atitudine în acest caz, nu a răspuns apelurilor telefonice.

Proprietarul terenului pe care Rațiu a ridicat construcțiile respective este Composesoratul Someșul Rece. Membrii acestui composesorat sunt unii dintre cei mai potenți oameni de afaceri din oraș, unii dintre implicați în afaceri la limita legii.

Printre membrii composesoratului se regăsesc Badiu Ioan Radu, Sintamarian Lorin, Rau Gheorghe, Coltan Dan Mihail, Ilea Vasile Mircea, Ster Radu Voicu, Rotar Dan Valentin și Bâlc Eugen Emil.am încercat să obținem un punct de vedere din partea Elvirei Gugura, reprezentanta composesoratului, dar nu a răspuns apelurilor telefonice.