Peste 90.000 de oameni au trecut, în prima zi, pragul tărâmului plin de magie, UNTOLD. Artiștii care au concertat în prima seară s-au arătat impresionați de scena

principală a festivalului UNTOLD dar și de numărul mare de participanți. Cei mai așteptați artiști au fost trioul, 3 Are Legend, artistul britanic, James Arthur, dar și dj-ul german Tujamo. Acesta din urmă a fost prezent la toate cele 5 ediții ale festivalului UNTOLD, iar aseară a declarat că cele 2 ore petrecute pe scenă, au fost cele mai impresionante ore din viața lui.

”Am văzut în timp cum a crescut acest festival. De la an la an era tot mai mare și tot mai mare, iar anul trecut am zis că nu are cum să fie mai mare de atât. Și uite că am venit din nou, m-am urcat pe scenă și când am văzut stadionul plin, mi-am zis că este incredibil. Vă spun cu mare emoție că simt că sunt deja parte din familia UNTOLD și pentru mine este cel mai important festival de peste an”, a declarat dj-ul german, Tujamo.

Pe scena principală a urcat aseară și artista Tove Lo, duo-ul W&W, Smiley și Alex Parker. Și Dimitri Vegas&Like Mike au făcut stadionul Cluj Arena să vibreze printr-un dans sincron pe care l-au făcut alături de zecile de mii de oameni aflați în arena.

”România, lasă-mă să-ți spun ceva. Ești cel mai minunat și cel mai tare public din întreaga lume. Abia am așteptat să ajungem la voi”, au declarat pe scena, Dimitri

Vegas&Like Mike.

”Cake me!” scria aseară pe pancardele tinerilor aflați în fața mainstage-ului UNTOLD. Steve Aoki și-a bucurat din nou fanii și le-a oferit cadou, la ediția aniversară

UNTOLD, cele 12 torturi, pe care acesta le-a aruncat în public.

Show-urile lui Tove Lo, Tujamo, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike si Steve Aoki, au putut fi urmărite live pe pagina de facebook si pe canalul de youtube UNTOLD. Și show-urile artiștilor de la scenele Galaxy și Alchemy, Floog, Oxia, Joseph Capriati, Anna Tur, Grasu XXL, Șatra B.E.N.Z și Roni Size, au putut fi urmărite live, aseară.

Deschiderea oficială a festivalului a fost marcată cu focuri de artificii și povesteaâ universului UNTOLD 2019: CODEX OF MAGIC.

Pe celelalte scene au concertat alți peste 50 de artiști.