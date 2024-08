E bine cunoscut că UNTOLD este unul dintre cel mai mare festivaluri din ţară şi atrage, anual, sute de participanţi. Totuşi, având în vedere amploarea evenimentului din inima Transilvaniei, nici controversele nu întârzie să apară an de an: de la amanetarea spaţiului public pe perioada desfăşurării evenimentului până la zgomotul deja proverbial şi până la dealerii de droguri care roiesc ca albinele în jurul festivalului.

După UNTOLD Apocalipsa

Festivalul UNTOLD împarte, în fiecare an, clujenii în două grupuri distincte: petrecăreţii care susţin festivalul şi cei terorizaţi pe perioada desfăşurării evenimentului – mulţi dintre aceştia fiind nevoiţi să părasească oraşul în perioada UNTOLD.

Pe parcursul desfăşurării festivalului, internetul abundă şi de simpatice teorii ale conspiraţiei, cum că UNTOLD ar fi, de fapt, un ritual demonic, satanic, antrenat de substanţele psihoactive care pătrund în perimetrul destinant evenimentului. Chiar Mihai Seplecan, fost Preşedinte al Consilului Judeţean Cluj, alimenta aceste teorii, în anul 2016, într-o postare virulentă pe Facebook în care numea festivalul „un megaritual masonic”, participanţii „tineri frumoşi şi sclavi”, iar artiştii invitaţi „membrii iluminati”. În lumea reală, departe de delirurile conspiraţioniste, Apocalipsa nu are înfăţişarea unui demon, ci ia forma Parcului Central, distrus de marele eveniment.

După plângerile localnicilor care reclamă starea în care se găseşte parcul după încheierea super-evenimentului, reprezentanţii UNTOLD se poagoară ca nişte Mesia ai Festivalurilor şi justifică distrugerile zicând că vor investi 1.000.000 lei pentru menținerea și dezvoltarea spațiilor unde se desfășoară festivalul. Concret, îşi asumă următoarele „investiţii”:

supraînsămânțarea gazonului de pe Cluj Arena înainte de festival, astfel încât iarba să poată crește sub modelul de flooring care permite stratului vegetal să respire și să primească lumină;

protecția pistei de atletism cu echipamente de flooring heavy duty și echipament de flooring pentru protecția gazonului de ultimă generație (utilizat în toată Europa de către marii organizatori de evenimente);

contribuție la refacerea anvelopei stadionului, precum și curățarea jgheaburilor de scurgere a acoperișului;

refacerea stratului vegetal aferent parcării stadionului, acolo unde acesta a avut de suferit;

refacerea pavajului pietonal din jurul stadionului;

investiție în modernizarea și conservarea parcului prin montaje de gazon rulat, supraînsămânțări și fertilizări;

modernizarea rigolelor și a podețelor de pe aleea principală;

extinderea instalației de irigație;

anterior evenimentului s-au făcut verificări și modernizări pentru iluminatul din Parcul Central.

Însă, cei de la UNTOLD, pare că nu au prorietatea termenilor şi împachetează foarte frumos reparaţiile aferente pagubelor produse de festival sub formă de investiţie. Sigur că investiţie sună mai bine. Concret, n-am văzut nici măcar o bancă montantă de UNTOLD în parc. Pusă din partea lor, pentru comunitate, nu pentru a repara sau pentru a ascunde pierderile materiale pe care le-a suferit parcul.

Niciun clujean nu doarme pe perioada desfăşurării UNTOLD, toţi avem bilete din propriul apartament

În perioada UNTOLD, pe aplicaţia My Cluj reclamaţiile au curs non-stop: clujenii și-au exprimat nemulțumirea cu privire la nivelul ridicat de zgomot, care a persistat până la orele târzii ale dimineții.

„E ora 3:00 noaptea și ‘muzica’ de la UNTOLD bubuie. Mai devreme au fost și artificii. Chiar nu se respectă legea liniștii publice în acest oraș?”, a scris un locuitor din cartierul Zorilor, deranjat de zgomotul infernal care cuprinde tot oraşul an de an.

„Bubuie muzica non-stop de joi. Oare mai putem să auzim bumti-bumti? Duminică noaptea?! Mai este lume care lucrează luni dimineață, nu toți clujenii își iau liber odată cu această mizerie”, reclamă un locuitor din cartierul Europa. Tot în cartierul Europa „virbează blocul”, susţine un alt clujean.

Aşadar, atmosfera vibrantă a festivalului trancende Parcul Central şi ajunge în fiecare casă şi apartament din oraş, indiferent de cartier. Noi, toţi rezidenţii Clujului, participăm – vrând-nevrând – la UNTOLD.

Caracatiţa de firme cu 21 de tentacule

Firma UNTOLD SRL este deținută de Untold Universe SA, companie controlată de Bogdan Buta prin Novus Capital SRL. Administratorul societății este clujeanul Sebastian Dorel Ferenț. Untold SRL este parteneră în Untold Production SRL, Mainstage Agency SRL și Neversea SRL. Firma UNTOLD SRL înregistrat o pierdere de 3,8 milioane de lei la o cifră de afaceri de 24,2 milioane de lei. Compania nu a mai obținut profit de cinci ani, cea mai dificilă perioadă fiind cea a pandemiei, când pierderile au depășit 17 milioane de lei (în 2020 și 2021). În prezent, datoriile Untold SRL se ridică la aproximativ 40 de milioane de lei.

Sebastian Dorel Ferenț administrează o caracatiţă de firme cu 21 de tentacule: UNTOLD PRODUCTION SRL, NEVERSEA SRL, THE SPONROSRSHIP AGENCY SRL, NOVUS CAPITAL SRL, NEVERSEA BEACH SRL, NOVOUS CAPITAL SRL, MAGIC MAKER PR & COMUNICATION SRL, NEVERSEA BEACH SRL, ENTERTAIMENT TRAVEL SRL, BEWELL THERAPIES SRL, NOT ANOTHER STUDIO SRL, EUROPEAN EVENT LOGISTICS SRL, UNTOLD UNIVERSE SA, WUNDERPARK SRL, MAGIC MAKER MEDIA HOUSE SRL, MASIFF ESTATE SRL, RIVER BANK SRL, SOLE FORTUNATO SRL, FANTESIA UNTOLD SRL, MAGICAL TIME BANK SRL, UNTAMED SRL, NEVERSEA PRODUCTIONS SRL.

NEVERSEA SRL a înregistrat, de asemenea, pierderi în anul 2023, cu o cifră de afaceri de 38 188 539 lei şi un profit pe minus -2 229 096 lei. UNTOLD PRODUCTION SRL a avut, în anul 2023, o cifiră de afaceri de 104 610 761 lei şi a înregistrat un profti de 4 735 615 lei. THE SPONROSRSHIP AGENCY SRL a avut, în 2023, o cifră de afaceri de 2 691 307 lei şi un profit net de 72 796 lei. NOVUS CAPITAL SRL se află într-o situaţie interesantă. În 2023 a înregistrat 0 cifra de afaceri şi, cu toate acestea, a avut un profit de 415 449 lei.

În schimb, NEVERSEA BEACH este, de asemenea, pe minus cu o cifră de afaceri de 3 574 186 şi un profit net de -1 585 974. Tot pe minus se află şi Magic Maker SRL, BEWELL SRL, EUROPEAN EVENT LOGISTICS SRL, UNTOLD UNIVERSE SA, MAGIC MEDIA HOUSE SRL, MASIFF ESTATE SRL şi FANTESIA UNTOLD SRL.

ENTERTAINMENT TRAVEL SRL, NOT ANOTHER STUDIO SRL, WUNDERPARK SRL, RIVER BANK SRL, SOLE FORTUNATO SRL, MAGICAL TIME BANK SRL, UNTAMED SRL, NEVERSEA PRODUCTION SRL, au obţinut toate profit, în anul 2023 pornind de la sume cuprinse între 352 de lei şi 534 953 lei.