E ordin pe unitate: tot Clujul trebuie sa fie pus la picioarele UNTOLD. In 23 august, la Primaria lui Boc a expirat termenul de depunere a ofertelor de organizare a Targului de Craciun de la Cluj-Napoca. Precedentului organizator i s-a sugerat la editia trecuta ca ar trebui sa ia o pauza, spun sursele noastre, mai ales ca Bogdan Buta si-a „manifestat” intentia de a se baga pe barosaneala la aceasta pleasca financiara.

Calin Forna, amploaiatul de la Primaria Cluj-napoca ce raspunde de problema, trebuia deja sa anunte castigatorul, spun aceleasi surse, dar, in stilul caracteristic al sobolanelilor de acest gen, s-ar fi dorit anuntarea cat mai tarzie a noilor organizatori.

Ca sa nu zica „opinia publica” de care lui Boc si lui Buta i se rupe ca UNTOLD nu are experienta in asa ceva, anul trecut, targul de Craciun din sectorul 6 a fost organizat de Untold, lucru bine semnalizat in presa locala, de exemplu, in Ziua de Cluj, publicatie devenita noua trompeta a Bocului. Pe cash, nu va faceti griji.

Ce va putem spune cu certitudine e ca furnizorii de papa si diverse care plateau pana acum un an niste preturi, vor plati cel putin dublu sau triplu in urmatorii ani. Nu discuta Buta cu ei, ii va arde la fel ca pe „partenerii” de la Untold. Asa, la misto, decat sa mananci un langos, va merita sa iei cina la Baracca. Ca va fi mai ieftin.

Sa va fie de bine, dragi clujeni.

SURSA: ZIAR DE CLUJ