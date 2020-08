Despre cifrele pandemiei în România au existat mai mereu suspiciuni, mai ales din momentul în care, treptat, ele au început să crească spectaculos. Atât în ceea ce priveşte numărul tot mai mare de teste efectuate, cât şi în privinţa cazurilor noi apărute zilnic. Situația apărută recent în fotbalul românesc ne demonstrează că testele pentru COVID-19 pot fi lipsite de acuratețe și pot avea marje uriașe de eroare. Inclusiv specialiștii confirmă acest lucru. Pe de cealaltă parte, Vasile Dîncu, un apropiat al clubului din Gruia crede că nimic nu este întâmplător, existând posibilitatea să existe la mijloc o ”mână criminală” a celor ce au interesul de a scoate CFR Cluj din joc. După cum se știe, sumele aflate în joc în fotbal sunt imense. Dar, problema principală estecă scandalul are dimensiuni uriașe, pentru că dovedește că sistemul de testare fie a fost greșit, fie a fost manipulat.

CFR Cluj s-a confruntat cu o situație delicată în ultima perioadă, după ce în cadrul clubului au fost confirmate 26 de cazuri de COVID-19, dar problemele din Gruia au început să dispară, la ultima testare fiind depistați pozitiv doar cinci jucători.CFR Cluj acuză, cu probe, că au fost furnizate 23 de teste FALS – pozitive pentru jucători și echipa tehnică, cu posibila intenție de a opri cursa pentru campionat.

”Ca urmare a ultimelor informatii apărute în presă referitor la cele 23 persoane testate pozitiv de către o clinică privată atât la București, cât și la Cluj-Napoca săptămâna trecută, dorim să facem următoarele precizări:



Clubul CFR 1907 Cluj a respectat absolut toate măsurile cuprinse în Protocoalele MTS/FRF/LPF și toate recomandările venite din partea autorităților. Am dat dovadă de transparență în relația cu autoritățile statului și ne-am luat toate măsurile de prevenție posibile pentru a opri răspândirea acestui virus.



În urma investigațiilor si retestărilor efectuate în ultimele zile s-a dovedit faptul că din totalul de 23 de persoane depistate pozitiv NICIUNA nu este si nici nu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, așadar testele efectuate inițial au fost fals-pozitive.



Ca urmare a acestei situații create, echipa noastră nu a putut disputa meciul cu FC Botoșani duminică, așa cum era programat inițial, acesta fiind reprogramat pentru data de astăzi. În următoarele 6 zile, CFR 1907 Cluj va trebui să joace 3 meciuri, toate extrem de importante pentru clubul nostru. E important de menționat faptul că până astăzi, echipa a fost privată de posibilitatea desfășurării antrenamentelor, fapt care poate afecta forma băieților în aceste meciuri rămase.



De asemenea, faptul că antrenorul principal al echipei noastre, Dan Petrescu, alături de o parte a staff-ului său tehnic nu vor putea fi alături de echipă în următoarea perioadă este un mare handicap al echipei noastre în lupta pentru titlu.



Suntem alături 100% de jucătorii și staff-ul tehnic care au fost testați pozitiv și ne dorim să se însănătoșească cât mai repede pentru a putea să revină alături de echipă.



Toți cei implicați în viața echipei: jucători, conducători și angajați, alături de familiile noastre, am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, suntem epuizați de eforturile depuse și de stresul la care am fost supuși.



Am avut oameni profesioniști în jurul nostru cărora le suntem extrem de recunoscători.



Mulțumim mult conducerii și angajaților de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, personal care a dat dovadă de mare profesionalism. Le mulțumim suporterilor care au fost alături de noi în această perioadă grea. Susținerea lor și faptul că i-am simțit aproape ne-a dat putere să trecem peste aceste momente dificile.



Vă mulțumim tuturor celor care v-ați arătat susținerea față de echipa noastră!



În următoarea perioadă vom analiza tot ceea s-a întâmplat în jurul echipei în ultimele zile și vom lua o decizie în acest sens. Acum ne concentrăm la cele trei meciuri rămase de disputat”, a transmis conducerea clubului CFR 1907 Cluj.

CFR Cluj vrea să dea în judecată clinica unde jucătorii au fost depistați pozitiv

Situația confuză din ultima perioadă îi va face pe cei de la CFR să acționeze în instanță clinica din București unde au fost testați pozitiv membrii echipei, care, ulterior, la următoarele două testări, efectuate în Cluj, au ieșit ”negativi”.

De asemenea, CFR Cluj ar solicita și daune financiare clinicii, în valoare de câteva sute de mii de euro,considerând că testele au avut un rezultate false pozitiv, situație ce a prejudiciat clubul atât financiar,cât și din punct de vedere emoțional.

Explicațiile specialiștilor

Într-o intervenţie la Digi Sport, doctorul Virgil Musta a încercat să ofere explicaţii pentru rezultatele contradictorii oferite de testele făcute la clinici diferite:

”E o situaţie inedită şi interesantă. Mi-e foarte greu să spun exact, pentru că, teoretic, se poate ca testele pozitive sau cele negative să fie fals pozitive sau fals negative din mai multe motive.

Poate fi tehnica care s-a folosit sau poate inadecvenţe în martorul care s-a luat în considerare când s-au făcut testele. Probabil, deficienţe în procedura efectuării testelor. Pot exista şi alte cauze pe care aş prefera să nu le comentez.

Am avut şi noi o situaţie în Timişoara, la Spitalul Odobescu, când s-au născut în aceeaşi perioadă nouă copii. Aceştia au fost testaţi pozitiv la COVID-19. Deoarece se ştie că nu se transmite virusul de la mamă la făt am fost contrariat, am repetat testul şi am contestat că tehnica folosită n-a fost cea corespunzătoare şi au ieşit fals pozitive.

Din punct de vedere medical există riscul ca testele să nu aibă sensibilitate 100%, dar asta nu se întâmplă la 10 persoane în acelaşi timp. Cel mai probabil, a fost o greşeală în efectuarea testului.

Depinde şi de performanţa echipamentelor care efectuează investigaţia de laborator, dar aş prefera să nu intru în subiect, pentru că, după, toată lumea ar găsi o modalitate de a fenta testul”, a declarat medicul Virgil Musta

De asemenea, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a rămas și el uimit despre testele de la CFR Cluj, însă a încercat să explice cumva această întâmplare.

„Lucrându-se în serie, există şi o probabilitate ca aceste teste să fie toate la fel, negative sau pozitive. Rezultatul unui test ţine foarte mult de aparat, de reactivi, de partea umană care lucrează.

Dacă reactivii nu au fost de o anumită calitate, putem să ne aşteptăm la acest rezultat, mai ales că erau la toate testele care s-au făcut, fals pozitive, prima dată şi negative, a doua oară. Fiecare punct de lucru îşi achiziţionează, în funcţie de aparatul pe care îl are, şi reactivii, şi testele”, a spus Nelu Tătaru, la Digi24.

Întrebat dacă nu i se pare ciudată situaţia de la CFR Cluj, Tătaru a spus: „Se poate întâmpla. Eu prefer, ca profesionist, să judec un caz sau un rezultat într-un context clinic şi să repet acel test de câte ori e nevoie.

Un test la un pacient infectat, care luat în prima sau a doua zi poate fi negativ, dar dacă îl iau după două, trei zile sau a cincea, a şasea zi, cât este perioada maximă de reflecţie, să fie pozitiv”, a declarat Nelu Tătaru, la Digi24.

Și Mihai Moisescu, directorul DSP Cluj, a vorbit despre situația din cadrul clubului de fotbal CFR Cluj

“Nu pot vorbi eu de ce ies unele rezultate într-un anumit mod, asta ține de laboratoare. Eu pot doar să interpretez ceea ce primesc. Pot să vă spun că după ce o să am toate datele voi încerca să închid ancheta epidemiologică.

Vă spun sincer că pe mine nu mă interesează meciurile lor. Îmi pare rău, înțeleg că au fost campioni anul trecut, dar eu sunt pus aici să am grijă de sănătatea oamenilor. Pe mine mă interesează să nu mai genereze infecție sau să răspândească virusul. A fost un test pozitiv și două teste negative. Aștept să le văd și pe ultimele. Asta ar însemna că persoanele respective nu mai transmit infecția.

Grupul echipei CFR este de 50 de oameni, nu toți au fost infectați, nu toți au fost împreună, așa că nu se poate vorbi că au fost greșite 20 de teste sau mai știu eu ce minuni. Eu spun că pe unii i-am ținut sub observație.

Ce este foarte important de știut este că decizia de a se întoarce jucătorii ține și de alți factori, nu doar de cele două teste negative. Ancheta epidemiologică vizează și dacă au intrat în contact cu alte persoane, dacă au stat izolați. Din ce am înțeles, fotbaliștii au stat 10 zile, care e aproape ca și o carantină impusă de club”, a declarat Mihai Moisescu pentru Prosport.

În 27 iulie,DSP a aprobat cererea oficialilor CFR pentru ca jucătorii să se poata antrena: ”Considerăm că nu existăimpedimente pentru continuarea activității sportive a clubului. Evident, recomandarea rămâne să se respecte toate regulile impuse de autorități”, se aratăîn adresa DSP Cluj.

Regina Maria face verificări

Rețeaua Regina Maria, în cadrul căreia au fost efectuate testele fotbaliștilor de la CFR Cluj, precizează că face verificări privind modul în care au fost recoltate și prelucrate probele, iar verificările de până acum „confirmă că procedurile au fost respectate întocmai”.

„Tratăm problema testării COVID-19 cu cea mai mare seriozitate și responsabilitate. Înțelegem rolul esențial pe care îl joacă testarea în cazul sportivilor de performanță și ne dorim să fim alături de ei. Am demarat, încă de acum 2 zile, verificări minuțioase ale proceselor care au stat la baza rezultatelor noastre:

– audităm trasabilitatea probelor pe toate fluxurile de lucru din laborator

– am început un audit extern alături de compania Abbott, producătorul american al echipamentelor pe care s-au lucrat aceste probe, pentru validarea procedurilor și a întregului proces de test„Tratăm problema testării COVID-19 cu cea mai mare seriozitate și responsabilitate. Înțelegem rolul esențial pe care îl joacă testarea în cazul sportivilor de performanță și ne dorim să fim alături de ei. Am demarat, încă de acum 2 zile, verificări minuțioase ale proceselor care au stat la baza rezultatelor noastre:

– audităm trasabilitatea probelor pe toate fluxurile de lucru din laborator

– am început un audit extern alături de compania Abbott, producătorul american al echipamentelor pe care s-au lucrat aceste probe, pentru validarea procedurilor și a întregului proces de testare

Verificările noastre de până acum confirmă că procedurile au fost respectate întocmai. În plus, precizăm că tehnica RT-PCR are o acuratețe de 98%, fiind standardul de diagnostic pentru COVID-19 la nivel mondial”

Vasile Dîncu: ”Eu cred că poate fi aici și o mână criminală în ceea ce privește aceste rezultate”

Din 2017, când pachetul majoritar de acțiuni la CFR Cluj a fost preluat de Neluțu Varga, sociologul Vasile Dîncu a devenit foarte apropiat clubului din Gruia. Deși spune că e doar unsuporter, Dîncu participă la toate deciziile importante de la club. Ba mai mult, unii jurnaliști afirmă că Dîncu are un rol decisiv în cadrul clubului CFR Cluj, nu doar unul consultativ. Oricum ar fi, Vasile Dîncu a comentat pentru Gazeta de Cluj situația delicată din ultima perioadă din cadrul clubului. Sociologul crede că nimic nu este întâmplător, existând posibilitatea să existe la mijloc o ”mână criminală” a celor ce au interesul de a scoate CFR Cluj din joc.

”Raportat la testele COVID, au comentat deja specialiștii. Mie îmi pare rău că li s-a întâmplat acest lucru unei echipe de la noi, dar ați văzut că și specialiștii au spus că există posibilitatea să fie erori masive în aceste teste. Sigur că nu avem nicio dovadă asupra acestui lucru, eu cred că poate fi aici și o mână criminală în ceea ce privește aceste rezultate pentru că este foarte mică probabilitatea ca toate testele să fie pozitive, iar după să fie toate infirmate. Deci, statistic, eu nu cred că este o întâmplare.

Pe de altă parte, echipa de fotbal CFR Cluj a fost destabilizată: mai bine de o săptămână nu au putut face nici antrenamente, nu au putut face absolut nimic. În plus, e un stres fantastic. Aseară (n.r. 28 iulie) jucătorii au fost foarte obosiți, deci ar putea exista bănuiala că e o mână criminală a celor care vor să ne scoată din joc, să ne scoată în afara terenului.

Am înțeles că cei de la Regina Maria fac o anchetă internă. Sper să o facă și să descoperim cu adevărat ce s-a întâmplat. Înțelegem că poate fi o greșeală medicală, dar sperăm să nu fie altceva. Probabil că se cercetează toate pistele, am înțeles că clubul CFR va deschide și o acțiune în instanță pentru asta.

Sper totuși ca, dincolo de asta, CFR-ul să câștige campionatul. Sper că asta i-au ambiționat destul pe băieți – mai au două meciuri, le câștigă și suntem campioni naționali!”, a declarat Vasile Dîncu, miercuri 29 iulie.

Amintim că CFR Cluj a jucatcu FC Botoșani marți, 28 iulie, cu FCSB, partidă restantă din runda a opta a play-off-ului, vineri, și cu Universitatea Craiova, până pe 3 august, data limită impusă de UEFA federațiilor naționale pentru trimiterea listelor cu echipele participante în cupele europene.