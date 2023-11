Conform unui articol publicat săptămâna trecută de incisivul jurnalist Liviu Alexa, patronul Ziarului de Cluj și al postului de televiziune NCN, preşedintele AUR, George Simion, ar fi decis să candideze pentru funcția de primar al municipiului Cluj Napoca la alegerile locale care urmează să se desfășoare în ultima decadă a lunii septembrie 2024. Numeroși analişti au apreciat că asaltarea Clujului de către Simion ar fi o mutare foarte inteligentă, după debutul său furtunos în liga mare a politicii autohtone, în contextul în care Clujul constituie al doilea bazin electoral după Bucureşti, a devenit cel mai mare centru universitar din țară, este perceput de o perioadă drept oraşul cel mai emergent economic şi cultural şi este capitala istorică şi simbolică a Transilvaniei, care a fost fieful iluminismului şi naţionalismului românesc de factură europeană în ultimele trei secole. Pe de altă parte, partidele mainstream (PSD şi PNL) sunt într-o perioadă de regres, de depreciere, chiar de degringoladă fără precedent pe plan local, datorită celor doi politicieni tranzactioniști care le conduc din umbra şi sunt identificați cu răul comunist şi postcomunist, loan Rus și Emil Boc. lar USR nu a prins cheag în urbea de pe Someș, în pofida existenței unui electorat tânăr şi universitar semnificativ, aproape preponderent.

Potrivit surselor noastre, pe lângă trustul mediatic patronat de Alexa, preşedintele AUR s-ar baza într-un astfel de demers electoral pe promisiunile de sprijin ale unor afacerişti controversați, ca Avram Gal, regele clujean al fripturilor de vacă americană asortate cu foițe de aur, şi Vasile Pușcaș, până relativ recent prințul favorit al afacerilor imobiliare mai puțin curate cu primăria lui Boc, precum şi pe aderenţa locală a unui europarlamentar perceput cam sforar şi sforăitor, care are biroul naţional în Cluj Napoca.

Brokerul transatlantic Avrămuț dă iama şi în AUR

După usturătoarele sale fripturi bovine, Avram Gal, alintat Avrămuț, a intrat recent în atenția publică prin două evenimente mediatizate. Primul este masa copioasă la care au fost pozați în localul său, în 21 octombrie ( zi de sâmbătă), secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană (care se pare că nu s-a dezis încă de porecla data de lon Iliescu) şi senatorul clujean Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Național al PSD, căruia Gal i-a fost consilier personal în perioada în care a deținut portofoliul de ministru al Apărării. Al doilea este anunțul său triumfalist că va candida anul viitor, sub sigla PSD, al cărui membru de vază a devenit după ce s-a perindat prin aproape toate partidele (PDL, UNPR, ALDE, PP-USL) pentru funcția de primar al orașului natal Câmpia Turzii, în care a deținut un mandat de viceprimar. În acest scop, l-a invitat în România pe un cunoscut consultant electoral al ex-preşedintelui american Barrack Obama, Dan Schlomo, cu care a semnat un contract de consultanță, postând acest moment pe rețelele de socializare. Avrămuț a mărturisit anturajului său apropiat că-l mână în luptă afacerile de miliarde de dolari care se vor derula pe perimetrul Luna- Câmpia Turzii, unde a fost demarată construirea celei mai mari baze militare americane din Europa, în care se preconizează mutarea importantei baze a SUA de la Ramstein, Germania.

În duminica însorită din 12 noiembrie, volubilul Avrămuț s-a remarcat la o petrecere high life organizată la Snagov de afaceristul penal Cristian Burci, cu prilejul botezului nepotului său. Ca să-şi arate importanța, Avrămuț s-a lăudat că în data de 27 ianuarie 2024 va pleca, împreună cu preşedintele AUR, George Simion, într-o vizită de anduranță în Statele Unite. Unde ar urma să se întâlnească cu liderii și membrii comunităţilor neoprotestante româneşti de peste Ocean, penticostale îndeosebi, dar şi cu oficiali de la Washington, fiind posibil să pupe mâna longevivei dive a uliilor de pe malurile Potomacului, Victoria Nuland, proconsulul american pentru Europa de Est. Noul broker de putere de pe malurile Someşului a început să vorbească de un posibil tandem Geoană preşedinte-Simion premier. Declarativ credincios penticostal, Avrămuţ promite că-l va aduce liderului AUR voturile numeroasei şi influentei comunități penticostale din Cluj, într-o eventuală bătălie pentru primăria de la poalele Feleacului. Numai că, datorită modului său de trai boem şi patrician în același timp, regele fripturilor de vacă nu are o aderență serioasă nici în rândul liderilor nici în rândul membrilor acestei comunități, care-l privesc mai mult ca pe un fel de clovn ca să nu zic escroc. În plus, Avrămuț a fost agăţat de DNA, fiind anchetat pentru şantaj şi trimis în judecată pentru traffic de influență, şi are probleme mari cu primăria și cu prefectura întrucât faimosul restaurant pe care-l administrează (Transilvania Steak House) nu are acord și avize de funcționare.

Tatăl mare sponsor la UDMR, fiul la AUR

Vasile Puşcaş, alintat Silică în lumea interlopă din Satu Mare, de unde provine, a fost cel mai favorizat dezvoltator imobiliar din Cluj vreme de aproape un deceniu, cât a fost căsătorit cu fiica ex-ministrului de interne loan Rus, care a avut tot timpul o relaţie specială cu primarul Emil Boc, căruia i-a fost stăpân în organizația studenţilor comunişti (UASCR) din centrul universitar de pe Someș. În perioada de grație, Silică4 a construit şase ansambluri rezidențiale Platinia în zone centrale și nodale ale oraşului, cel mai mare şi cunoscut fiind cel edificat pe Calea Moților, în zona în care a funcţionat fabrica de bere Ursus (ce include şi un mall şi un hotel). După ce s-a despărţit de fiica lui Rus, nu a mai beneficiat de aceeaşi larghețe și promptitudine în eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizațiilor de construcție de la primăria condusă de Boc. Ba, mai mult, municipalitatea clujeană i-a expropriat o suprafață de teren amplasată într-un spațiu verde din cartierul Zorilor, pe care intenționa să ridice un nou ansamblu imobiliar, în timp ce edilii clujeni vor să dea spațiului respectiv destinaţia de parc cu locuri de joacă pentru copii.

Din aceste motive a intrat în conflict cu Boc şi a declanşat mai multe litigii cu primăria clujeană obţinând o hotărâre favorabilă (anularea deciziei de expropiere) într-un proces strămutat în orașul natal Satu Mare, ce a rămas definitivă la Curtea de Apel Oradea. Această hotărâre comportă multe discuții sub aspectul legalității și imparţialității în contextul în care Silică şi tatăl său, un controvesat om de afaceri sătmărean, au avut și au relații apropiate cu foști și actuali şefi ai instanţelor şi parchetelor din Satu Mare și Oradea, care i-au mai ajutat când au avut probleme de natură penală sau civilă și comercială. Astfel, Pușcaș senior a fost partener de chefuri şi poker cu un fost preşedinte al Curții de Apel Oradea, a cărui soție era originară din judeţul Satu Mare, iar Puscas junior este prieten bun din adolescență cu un fost șef al DNA Oradea şi al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu care a locuit în chirie în perioada studenției de la Cluj. Întâmplător sau nu, ambii magistrați dețin apartamente de lux în ansamblul rezidențial Platinia de pe Calea Moților.

Tatăl lui Silică, Vasile Pușcaș senior, zis Sile, a acaparat, în condiții dubioase, cu două decenii în urmă, firma locală de salubritate Florisal, care a avut monopol asupra municipiului Satu Mare. Firmei Florisal i s-au adus multă vreme reproşuri că deţinea utilaje învechite și că presta servicii execrabile, desi percepea cele mai mari tarife din Nord-Vestul României. Iar celor doi Pușcaș li s-a reproșat că au spălat câștigurile substantiale obținute pe spatele sătmărenilor în afaceri imobiliare extrem de profitabile în Cluj Napoca. Pușcaș senior a fost unul din principalii sponsori locali ai UDMR, îndeosebi ai celor doi primarl pe care i-a avut această formațiune în Sătmar, luliu Ilyes (2004-2012) respectiv Gabor Kereskenyi (din 2016 până în prezent). Florisal şi familia Pușcaș au intrat în conflict și în litigii judiciare cu primarul Kereskenyi şi cu instituția condusă de acesta după ce, în urma unei comenzi primite de la Budapesta, actualul edil şef de la Satu Mare a organizat o licitație prin care salubritatea oraşului a fost atribuită unei săgeți a unei firme budapestane, care operează și județele Harghita și Bihor. În familia lui Silică se vorbește exclusiv limba maghiară şi se urmăresc doar posturile de radio și de televiziune de la Budapesta, mama sa fiind unguroaică, iar tatăl pe jumătate maghiar, după mamă.

Sponsorul Silică are probleme cu cashul

Vasile Pușcaș junior i-a promis lui George Simion că va fi principalul sponsor al AUR la Cluj şi că-l va sprijini în bătălia pentru primăria urbei de pe Someș, inclusiv prin amenajarea unui sediu mare și modern de campanie. Numai că Silică nu stă prea bine cu cashul în ultima vreme, cel puțin așa s-a plâns tatăl său. Acesta a relatat unor amici cum a împărțit cu fostul cuscru loan Rus averea celor două odrasle ale lor, într- un sejur petrecut în stațiunea Pula din Croația, când au perfectat tranzacția finală, în chiloți și total transpirați, pe un vaporaș cu care au făcut o croazieră de o zi pe Marea Adriatică. Întâmplător, un angajat de pe vaporaș era român şi l-a recunoscut pe fostul ministru care le-a etichetat curve pe soțiile conaţionalilor care au trebuit să plece să-și câștige pâinea peste mări și țări. În urma acestui partaj, edificiile mai bănoase ale ansamblului Platinia de la fosta fabrică de bere Ursus, respectiv hotelul și mallul, au ajuns în proprietatea fostului său socru loan Rus și a sparing- partenerului de afaceri al acestuia Ion Ţiriac.

Cert este că Silică vrea acum să se răzbune cu orice preț si pe primarul Emil Boc şi pe fostul socru loan Rus, sponsorizând AUR. Numai că nici Boc nu se lasă: marțea trecută a plecat în Statele Unite ca să obțină sprijin pentru visul său de mărire prezidenţială, iar astăzi aterizează Bruxelles în același scop. Pe bani primăriei, bineînţeles.

Valer Marian