Ştiaţi că….



De pe Aeroportul Internaţional Cluj aveți posibilitatea de a călători spre următoarele destinații interne şi internaționale, cu zboruri regulate, sezoniere sau chartere, operate de partenerii noștri: TAROM, Wizz Air, Lufthansa, Blue Air, HiSky, LOT Polish Airlines, Ryanair, Animawings și Turkish Airlines

#AUSTRIA

VIENA

#BELGIA

BRUXELLES CHARLEROI

#BULGARIA

BURGAS

#CIPRU

LARNACA

#EGIPT

HURGHADA

#ELVEŢIA

BASEL

#FRANŢA

PARIS BEAUVAIS

PARIS CHARLES DE GAULLE

LYON

#GERMANIA

BERLIN BRANDENBURG

DORTMUND

FRANKFURT-HAHN

HAMBURG

KOLN

MEMMINGEN

NURNBERG

MUNCHEN

FRANKFURT-MAIN

#GRECIA

CRETA-CHANIA

CRETA-HERAKLION

MYKONOS

RHODOS

SKIATHOS

ZAKYNTHOS

#IRLANDA

DUBLIN

#ISRAEL

TEL AVIV

#ITALIA

BARI

BOLOGNA

CATANIA – SICILIA

MILANO-BERGAMO

ROMA – CIAMPINO

VENEȚIA -TREVISO

#OLANDA

AMSTERDAM

EINDHOVEN

#POLONIA

VARŞOVIA

#PORTUGALIA

LISABONA

#ROMÂNIA

BUCUREŞTI

CONSTANŢA

#MAREA-#BRITANIE

DONCASTER

LONDRA-LUTON

LONDRA-STANSTED

#SPANIA

ALICANTE

BARCELONA

MADRID

MALAGA

PALMA DE MALLORCA

VALENCIA

ZARAGOZA

#SUEDIA

MALMO

#TUNISIA

ENFIDHA

MONASTIR

#TURCIA

ANTALYA

ISTANBUL

Rezervă acum biletele pentru destinația favorită, accesând sistemele de rezervări online ale companiilor şi zboară în siguranță de pe Aeroportul Internațional Cluj!

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Aeroportul Internaţional Cluj – Partenerul călătoriilor tale!