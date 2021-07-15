Ştiaţi că….
De pe Aeroportul Internaţional Cluj aveți posibilitatea de a călători spre următoarele destinații interne şi internaționale, cu zboruri regulate, sezoniere sau chartere, operate de partenerii noștri: TAROM, Wizz Air, Lufthansa, Blue Air, HiSky, LOT Polish Airlines, Ryanair, Animawings și Turkish Airlines
#AUSTRIA
VIENA
#BELGIA
BRUXELLES CHARLEROI
#BULGARIA
BURGAS
#CIPRU
LARNACA
#EGIPT
HURGHADA
#ELVEŢIA
BASEL
#FRANŢA
PARIS BEAUVAIS
PARIS CHARLES DE GAULLE
LYON
#GERMANIA
BERLIN BRANDENBURG
DORTMUND
FRANKFURT-HAHN
HAMBURG
KOLN
MEMMINGEN
NURNBERG
MUNCHEN
FRANKFURT-MAIN
#GRECIA
CRETA-CHANIA
CRETA-HERAKLION
MYKONOS
RHODOS
SKIATHOS
ZAKYNTHOS
#IRLANDA
DUBLIN
#ISRAEL
TEL AVIV
#ITALIA
BARI
BOLOGNA
CATANIA – SICILIA
MILANO-BERGAMO
ROMA – CIAMPINO
VENEȚIA -TREVISO
#OLANDA
AMSTERDAM
EINDHOVEN
#POLONIA
VARŞOVIA
#PORTUGALIA
LISABONA
#ROMÂNIA
BUCUREŞTI
CONSTANŢA
#MAREA-#BRITANIE
DONCASTER
LONDRA-LUTON
LONDRA-STANSTED
#SPANIA
ALICANTE
BARCELONA
MADRID
MALAGA
PALMA DE MALLORCA
VALENCIA
ZARAGOZA
#SUEDIA
MALMO
#TUNISIA
ENFIDHA
MONASTIR
#TURCIA
ANTALYA
ISTANBUL
Rezervă acum biletele pentru destinația favorită, accesând sistemele de rezervări online ale companiilor şi zboară în siguranță de pe Aeroportul Internațional Cluj!
www.tarom.ro
www.wizzair.com
www.flyblueair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
www.lot.com
www.turkishairlines.com
www.hisky.aero
www.animawings.com
Pentru informaţii despre condiţiile de călătorie în ţara de destinaţie, accesaţi: https://bit.ly/3dS0xkh
Aeroportul Internaţional Cluj – Partenerul călătoriilor tale!