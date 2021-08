În spațiul public au apărut noi imagini cu Denisa, tânăra de 20 de ani, care în urmă cu un an a fost bătută cu bestialitate de iubitul ei.

Viața tinerei avea să se schimbe radical în noaptea de 25 noiembrie, când iubitul gelos și aflat sub influența băuturilor alcoolice a distrus-o efectiv în bătaie pe o stradă din Zalău, lăsând-o inconștientă, după o discuție în contradictoriu.

Șocant este faptul că, după scenele violente, bărbatul a luat fata și a dus-o în casa unor prieteni, acolo unde a continuat să consume alcool.

Bătută crunt de iubitul beat și gelos

„În 25 noiembrie seara, Calotă Răzvan pe fondul consumului excesiv de alcool și gelozie a bătut-o cu pumnii în cap și picioarele pe iubita lui Câmpean Denisa de doar 20 de ani.

După ce a bătut-o Răzvan a luat fata, a dus-o casă la niște prieteni și a continuat să consume alcool. În 26 noiembrie în jurul orei 14.00, probabil când Răzvan s-a trezit din beție a observat că Denisa era leșinată. A pus mâna pe telefon a sunat la 112 și a povestit tot ce a făcut.”, potrivit Monitorul de Sălaj.

Abia în ziua ce a urmat individul și-a dat seama că Denisa nu reacționează și a sunat la 112.

Tânăra a fost transportată în stare critică la spital, acolo unde medicii au fost rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire. Fata prezenta mai multe traumatisme severe la nivelul capului.

Denisa are nevoie de ajutorul nostru!

După 8 luni de recuperare, în spațiul public au apărut primele imagini care o înfățișează pe Denisa într-un salon de spital. Tânăra e de nerecunoscut, însă cu ajutorul nostru, medicii spun că Denisa are șanse să revină la o viață mai bună.

Pentru asta, tânăra trebuie să urmeze tratamente extrem de costisitoare, pe care mama ei nu și le permite.

Prietenii Denisei fac un apel pentru oamenii care sunt dispuși să facă un gest frumos pentru tânără:

„Aceasta a fost DENISA o tânăra din județul Sălaj care avea toată viața înainte. Aceasta este DENISA o leguma distrusă in bătaie de un călău pe care îl considera iubit. El 7 ani de pușcărie, ea distrusă pe viața. Denisa are nevoie de noi toți pentru ca are șanse mari de recuperare, dar cu costuri extrem de mari, pe care mama ei – o femeie singura de la țara – nu și le poate permite nici in 100 de vieți”, a fost mesajul postat de prietenii Denisei, în mediul online.

Cum o putem ajuta pe Denisa

Se poate dona în următoarele feluri: