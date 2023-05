Anul acesta în România se organizează peste 20 de festivaluri de muzică la care poți merge. Sunt invitate trupe de rock, trap, rap, muzică folk, trance, dj, etc.

Beach Please – Costinești, Constanța, 27 aprilie – 30 aprilie

Timp de 4 zile și 4 nopți stațiunea Costinești va fi gazda celei de-a doua ediții a Festivalului Beach Please, dedicat tinerilor care ascultă trap și rap. Headlinerii de anul acesta sunt artiști internaționali precum 6ix9ine, Central Cee, DaBaby sau NLE Choppa dar și artiști locali precum IAN, Albert NBN, Amuly sau Antonia și Alex Velea.

Red Bull SoundClash 2023 – Romexpo București, România, 11 mai

Un duel muzical între Vama vs. Killa Fonic, care va consta în 5 runde diferite, menite să antreneze publicul care va participa – în prima rundă, numită „The Warmup” cei doi artiști își încălzesc fanii cu 3 piese proprii. Următoarea rundă constă într-un cover, într-un stil propriu cântat de cei doi artiști. Pentru a treia rundă, Vama începe o piesă, Killa o preia din mers pe cealaltă scenă şi o continuă în stilul propriu, pase înapoi la Vama și tot așa între cele 2 scene… timp de 4 piese. The clash, sau a patra rundă constă în reinterpretarea a 3 piese proprii în 3 stiluri muzicale diferite iar Wildcard-ul reprezintă un invitat surpriză pe scenă, arată un articol publicat pe g4media.ro.

Young Island Festival 2023 – Insula de agrement din Bacău, Bacău, 21-23 iulie

Young Island Festival este un concept nou, destinat tinerilor. Cu o durată de 3 zile și o mulțime de artiști cunoscuți, festivalul invită pe oricine apreciază stilul nou de muzică la o experiență unică pe Insula de agrement din Bacău în această vară.

Artisti invitați: ANDREW DUM, ALBWHO, BUG MAFIA, BVCOVIA, BERECHET, BOGDAN VIX, COSMIC GATE, DELIA, GHEBOASA, IDK, KILLAFONIC, GRASU XXL, HORATIO, MAYA MAR, MARKOGLASS, MC DYLMA & PAPA M, NIFRA, OSCAR, PARAZITII, PARTYDUL KISS FM, PUYA, PRETTY PINK, SICK INDIVIDUALS, SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO, TROOPER, THE MOTANS, VAMA & more…

Codru Festival – Pădurea Bistra, Timiș, 25-27 august

Festivalul „Codru” poate fi încadrat la mai multe secțiuni din această listă. Are multe nume din trap și rap dar headlinerii evenimentului sunt Parov Stelar, un cunoscut DJ cu origini austriece și soprana TARJA TURUNEN. Alături de ei sunt așteptați și trupe precum Paraziții, Șatra Benz sau Surorile Osoianu și Lupii lui Calancea, Fără Zahăr sau Cred că sunt extraterestru. O mulțime de artiști în același loc pentru toate gusturile.

Pentru iubitorii de blues/jazz sau folk:

Concert Alexandru Andries – 1 Mai Muncitoresc – Sala Radio București, București, 1 mai

Luni, 1 mai 2023, muzica lui Alexandru Arieș va putea fi ascultată în cadrul unui spectacol extraordinar cu titlul 1 MAI MUNCITORESC în cadrul Sălii Radio București. Alexandru Arieș este un artist desăvârșit, foarte creativ, lansând peste 80 de materiale discografice și susținând peste 3000 de concerte în ultimii 35 de ani.

Baricada Folk Brezoi 2023 – Summer Camp Brezoi, Brezoi (Vâlcea), 4-6 august

BARICADA Folk este un festival de muzică folk din România, el revine la Summer Camp Brezoi, în Vâlcea, în luna August, cu cea de a IV-a ediție.

Invitații sunt: Mircea Baniciu & Band, Nicu Alifantis & Răzvan Mirică, Mircea Vintilă, Ducu Bertzi & Friends, Emeric Imre Trio, Magda Puskas, Dinu Olărașu, Alina Manole, Dan Byron, Ovidiu Mihăilescu, Adrian Bezna, Cătălin Stepa, OCRU, Nicu Zotta, Walter Ghicolescu, Paul Tihan & Andra Andriucă, Dianna Porca, ZORI (Daria Boghean & Teodora Beleaua) și mulți alții.

BARICADA Folk Brezoi 2023 este un proiect independent produs de România Folk, Asociația Culturală „Tatiana Stepa” și Platforma „Oameni, Artă, Atitudine” în colaborare cu Asociația „Mentor Rock”și Aby Stage Events.

Jazz in the Park – Parcul Etnografic Național “Romulus Vuia”, Cluj-Napoca, 1-3 septembrie

Jazz in the Park te invită la un Cine-Concert, o proiecție a filmului mut clasic „Man with a Movie Camera” dar și o performanță live a albumului celor de la The Cinematic Orchestra. De asemenea, sunt invitați și Fun Lovin’ Criminals, Billy Cobham și mulți alții. Ediția din acest an se va desfășura, conform organizatorilor, într-un loc intim, aproape de oraș, dar în natură, accesibil, dar limitat la 7.000 de oameni pe zi.

Alternativ

Vadoo Chill Fest 5 – Vadu Oii, Gura Teghii, Vadu Oii (Buzău), 18-20 august

Dacă vrei să te deconectezi de agitația orașului, Vadoo Chill Fest este locul unde trebuie să ajungi vara asta. Festivalul se desfășoară în perioada 18-20 august în Vadu Oii iar experiența pe care o vei avea va fi una chill. Invitații acestei ediții sunt: Cred că sunt extraterestru, byron, Moonlight Breakfast, Argatu, Pantam, Dj Sauce, Pur și Simplu și alții.

Poți experimenta experiențe precum: African drums, Yoga, Juggling, Mandale, Star Gazing Telescope, Alee senzorială, Rafting & Kayak, Tiroliana, Slackline, Reading spots, Shiatsu Massage, Kids activities, Drumeții, & multe altele.

Maris Fest 100% Adrenalina – TRANSILVANIA MOTOR RING, Cerghid (Mureș), 17-20 august

Dacă dorești ceva mai atipic, poți să te duci la sfârșitul acestei veri în Cerghid, Mureș. Maris Fest, un festival de adrenalină unde poți asculta rock, hip hop, trap dar și sunetul motoarelor te așteaptă. Spectacole cu motociclete, drifturi și alte activități specifice adrenalinei în perioada 17-20 august 2023 pe circuitul Transilvania Motor Ring din localitatea Cerghid, Mures.

Dacă ești o persoană nostalgică, ai putea încerca:

Retro Summer Festival – Transylvania – Chapter II – Bihor, Romania, 8-11 iunie

Artiști top ai anilor ‘80, ‘90 și 2000 vor concerta live până-n zori. A doua ediție a festivalului Retro Summer are o zi în plus față de anul trecut. Astfel, dacă vrei să asculți muzica tinereții, Retro Summer Festival este locul perfect pentru tine.

NOSTALGIA 2023 – Padurea Baneasa, București, 30 iunie – 2 iulie

Festivalul Nostalgia se va desfășura în perioada 30 iunie -2 iulie în Pădurea Băneasa din București. Organizatorii promit un muzeu retro & future și o discotecă specifică anilor ’90-’00. Pădurea Băneasa este locul perfect pentru experimentarea vibe-ului retro

DISCOTECA ’90 – Sala Polivalenta BT Arena, Cluj-Napoca, Vineri, 15 septembrie, ora 19:00

LOU BEGA, LA BOUCHE, CORONA, ICE MC, CAPPELLA, DOUBLE YOU, REDNEX si BELLINI vor concerta la prima editie a evenimentului DISCOTECA ‘90 CLUJ vineri, 15 SEPTEMBRIE 2023, începând cu ora 19:00, la Sala Polivalenta BTarena din Cluj-Napoca.

NOTĂ: De văzut și DISCOTECA ’80

Muzica electronică este faimoasă în România așa că ai putea merge la:

ELECTRIC CASTLE 2023 – Castelul Bánffy – Bonțida, Bonțida, 19-23 iulie

Ediția a 9-a a festivalului Electric Castle va avea loc între 19 și 23 iulie 202. Headlinerii de anul acesta sunt: The Chemical Brothers vin la EC alaturi de Macklemore, Iggy Pop, Sigur Rós, Pendulum, Nothing But Thieves, George Ezra, Tash Sultana, Peggy Gou, NovaTwins, Hospital Records, Netsky, Ameme si multi altii.

Electric Castle este un festival de muzică, artă și cultură, care adună oameni din diverse categorii sociale într-un loc unic pentru a experimenta împreună o lume a creativității și comunității, se arată pe iabilet.ro A fost desemnat în 2019 Best Medium-Sized European Festival și este singurul festival care oferă experiența completă cu camping iar muzica rulează 24/24.

SUNWAVES FESTIVAL 30 – Mamaia Nord, Constanța, 27.04 – 03.05

Sunwaves atrage an de an un număr foarte mare de vizitatori străini şi români. Potrivit organizator sunt vândute peste 10.000 de bilete către turişti străini care vin la mare să asculte muzică techno de treizeci de ediții ale festivalului.

Neversea – Constanța, 6-9 iulie

Neversea este unul dintre cele mai cunoscute festivaluri care se organizează în România. Timp de 4 zile, pe Plaja Neversea din Constanța, o mulțime de artiști internaționali precum Don Diablo, Claptone, J Balvin sau Lil Uzi Vert, întrețin atmosfera. Prima ediție a festivalului a avut loc în anul 2018 și de atunci a avut loc în fiecare an, cu excepția anului 2020, pe perioada de lockdown. Festivalul are mai multe scene, la care se ascultă diferite genuri de muzică, dar muzica electronică este cea mai faimoasă.

UNTOLD – Cluj Napoca, 3-6 august

Festivalul UNTOLD este cu siguranță cel mai cunoscut festival din România. Încă de la primele ediții conceptul s-a bucurat de un succes enorm, zeci de mii de oameni ajungând anual în Cluj doar pentru Untold. Ediția de anul acesta este una care a depășit așteptările petrecăreților încă de la primul val de artiști anunțat. Pe scenele festivalului vor ajunge cei mai buni DJ ai lumii: Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Alesso și Salvatore Ganacci.

Muzica Pop? Sigur!

Summer in the City Festival – București, 3-4 iunie

Summer in the City este cel mai așteptat festival al verii din Bucuresti. Headlinerii celor două seri sunt Robbie Williams și Sam Smith cărora li se alătură Editors, LP, Calum Scott, Abby Roberts și mulți alții.

Festivalurile Rock au deja o moștenire importantă pentru stațiunile de la mare și nu numai

May, Be Rock – White Horse Rock’n Roll, Costinești, Constanța, 28-30 aprilie

May, Be Rock este un festival important de rock din Costinești. Organizat în perioada 28-30 aprilie în locația White Horse, cunoscută drept „ultim bastion” al rockerilor din stațiune, festivalul va găzdui trupe și artiști precum Vama, Șuie Paparude, Vița de Vie, Bosquito sau Kempes.

Hollywood Vampires – Romexpo, București, 8 iunie, ora 19:00

Hollywood Vampires este un supergrup ale cărui baze au fost puse de Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry. Scopul formației era de a aduce un tribut tuturor artiștilor din scena rock care au murit din cauza exceselor. Aceștia vor fi prezenți la București în data de 8 iunie 2023, începând cu orele 19:00.

PANTERA, Ville Valo, Life of Agony @ Metalhead Meeting 2023 – Romexpo, București, 26-28 mai

În 2023 Metalhead Meeting sărbătorește 10 ani de la prima ediție și revine la formatul de 3 zile și va avea loc între 26 si 28 mai la Romexpo, în aer liber. Headlinerul festivalului este trupa americană PANTERA, trupă considerată ca fiind una dintre cele mai mari trupe de metal din toate timpurile. Trupa va urca pe scenă sâmbătă, în 27 mai.

Concert Depeche Mode si HÆLOS – Arena Națională, Bucuresti – Miercuri, 26 iulie

ÆLOS va deschide concertul DEPECHE MODE ce va avea loc pe Arena Națională din București, pe 26 iulie 2023. Trupa se va alătura turneului mondial „Memento Mori”, cel de-al 19-lea turneu Depeche Mode și primul după mai bine de cinci ani.

Rockstadt Extreme Fest – Râșnov, 2-6 august

Rockstadt Extreme Fest 2023 va avea loc în perioada 2-6 august 2023, la poalele cetății Râșnov, în inima Transilvaniei.

Cu 3 scene mari, camping, băuturi la prețuri accesibile, food court și 70 de trupe, cea de-a 9-a ediție a festivalului este pregătită să continue experiența unei vacanțe extreme pentru mii de fani ai muzicii rock.

Rockstadt Extreme Fest va anunța un line-up special, iar printre trupele pe care le puteți vedea pe cele 3 scene se numără: ARCH ENEMY, AMORPHIS, IN FLAMES, TRIPTYKON și multe altele.

Concert Guns N’ Roses – Arena Nationala, Bucuresti, 16 iulie

GUNS N’ ROSES vin la Bucuresti pe 16 iulie, pentru prima oară reuniți în formula clasică, consacrată, pentru concertul rock al anului! Evenimentul, organizat de Emagic, va avea loc la Arena Națională și îi va aduce pe aceeași scenă pe Axl Rose, Slash și Duff McKagan.

Videoclipul cinematic pentru piesa „November Rain” a depășit recent 2 miliarde de vizualizări, devenind „unul dintre cele mai vizionate videoclipuri rock ale tuturor timpurilor”.