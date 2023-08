Până în acest moment au fost depuse 7 oferte pentru supravegherea lucrărilor la Spitalului Regional de Urgență Cluj care se va edifica între Cluj-Napoca și Florești.

Valoarea totală estimată a contractului este de 69 de milioane de lei, fără TVA.

1. Ofertant unic : EGIS ROMANIA – (Romania)

2. Asociere : VENTURO INVESTMENT SRL (Leader),DARCOM ENERGY SOLUTIONS,KOLTEK MUSAVIRLIK (Romania – Turcia)

3. Asociere : TPF INGINERIE SRL (Leader),SAS TPF Ingenierie,T.P.F. ENGINEERING (Romania)

4. Asociere : Confirm Constructii (Leader),StructurALL Consulting Napoca (Romania)

5. Asociere : MANENS S.P.A. (Leader),STUDIO ALTIERI S.p.A.,Italconsult S.p.A.,K-BOX CONSTRUCTION DESIGN,MANSART CORPORATE (Italia)

6. Asociere : INITIATIVE EXCLUSIV CONSULTING MANAGEMENT (Leader),PADECO COMPANY LIMITED,SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A.,Meta Engineering,EUROCERAD INTERNATIONAL (Romania, Japonia, Italisa)

7. Asociere : TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik (Leader),RomCapital Invest,TECNIC Consulting Engineering Romania SRL (Turcia, Romania).

Ofertele sunt la etapa de verificare tehnica si economica.

”Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor preliminare de construcții pentru realizarea obiectivului de investiții „Spital Regional de Urgență Cluj”, respectiv organizare de șantier, lucrări pregătitoare, terasamente și împrejmuire; excavare grosieră; execuție pereți mulați incintă și piloți forați; lucrări de protejare a săpăturii și ziduri de sprijin; lucrări de deviere conductă gaze naturale; alte lucrări, cu supunerea spre aprobarea Autorității contractante. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Contractanta stabilește un termen limita in care operatorii economici pot adresa solicitări de clarificare, respectiv in care aceasta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, după cum urmează: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătura cu documentația de atribuire este de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări in a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă recomandă tuturor operatorilor economici interesați pentru a depune o ofertă în cadrul prezentei proceduri de achiziție să viziteze amplasamentul obiectivului în vederea realizării unei mai bune înțelegeri a documentației de atribuire și evaluarea cât mai exactă a implicațiilor proiectului, atât tehnic cât și financiar. Autoritatea contractantă va organiza o singura vizită la amplasamentul obiectivului, respectiv cu 20 de zile înainte de depunerea ofertelor dar aceasta va fi stabilita exact și comunicată prin sistemul SEAP cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru vizită. Costurile pentru participarea la această vizită vor fi suportate de către fiecare participant. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP”, se arata pe SEAP.