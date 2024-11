Compania clujeană de software OVES Enterprise a obținut o victorie semnificativă în instanță împotriva platformei americane VideoShops, operată de Nowwith Ventures Inc., o platformă populară printre vedete de talie mondială, inclusiv Jennifer Lopez. Decizia judecătorească recentă obligă Nowwith Ventures Inc. să achite suma datorată de aproape 290.000 de dolari, alături de o dobândă penalizatoare de 9% pe an și costuri de judecată de aproape 47.000 de dolari.

În cadrul colaborării demarate în mai 2022, OVES Enterprise, recunoscută pentru inovațiile sale în domeniul tehnologic, a fost angajată să dezvolte componente software pentru VideoShops la un tarif de 54 de dolari pe oră. Cu toate acestea, după acumularea unor datorii semnificative de către compania americană, colaborarea a fost sistată, iar OVES Enterprise a inițiat procesul de recuperare a sumei datorate. În pofida promisiunilor de plată din partea Nowwith Ventures Inc., obligațiile financiare au rămas neîndeplinite, iar firma americană nu a răspuns citațiilor și somațiilor de plată.

Platforma VideoShops a fost lansată în 2018, având colaborări cu vedete internaționale pentru promovarea de produse prin videoclipuri interactive. Aceasta permite utilizatorilor să achiziționeze produse direct din videoclipuri, iar la lansare s-a bucurat de susținerea unor vedete precum Jennifer Lopez și Dolly Parton. Investitorii platformei includ figuri cunoscute din divertisment și sport, printre care Dick Costolo, fost CEO Twitter, și Alex Rodriguez, fost star de baseball.

OVES Enterprise, fondată în 2015 de Mihai și Mariana Filip la Cluj-Napoca, s-a dezvoltat rapid în domenii diverse precum dezvoltarea de drone și plăci electronice, ajungând să aibă peste 200 de angajați și birouri în șase țări. Anul trecut, compania a înregistrat o cifră de afaceri de peste 21 de milioane de lei și un profit net de 2,57 milioane de lei.