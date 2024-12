Fiecare om are câte un viciu, unii fumează, alții mănâncă zahăr, dar sunt printre noi și alții, ale căror vicii și obiceiuri proaste se măsoară în ani după gratii. Am ajuns să credem că și săvârșirea infracțiunilor este o boală, dar asta doar după ce am analizat parcursul lui Adrian Groșan, care pare să fie dependent de încălca calea justiției.

Palmaresul cu care se laudă domnul Groșan (căruia nu îi vom spune interlop, că se supără) este într-adevăr unul cum rar am mai întâlnit. De la infracțiuni de începători, până la crime organizate, Groșan s-a regăsit în tot felul de situații. Oricum, termenul de „interlop”, îi diminuează reputația. Amuzant este faptul că nici după zecile de întâmplări, dosare penale și tangențe cu DIICOT, Groșan nu s-a lepădat de setea de a încălca legea.

Asemenea tiranului Țepeș, care pentru a-și stăvili pofta de sânge, trăgea șoarecii în țepușe de lemn, ceva de genul a făcut și Groșan. Nemaiavând circumstanțele de a face o boacănă semnificativă, s-a mulțumit cu puțin- a înjurat și defăimat o polițistă pe Facebook. Faptă subțire comparată la CV-ul plin de nelegi pe care îl deține, dar totuși, ceva trebuie să facă. Prea multă justiție, strică!

Am făcut o incursiune în trecutul lui Adrian Groșan (fost Tarniță Levente Zoltan Adrian, fost Groșan Levente Zoltan Adrian) și ne-am lovit de mai multe dosare penale și tâlhării, avându-l adesea ca și complice pe Vasile Ciasar.

Boala care se manifestă drept obsesie pentru ilegalități a debutat cu primele simptome de prin 2006, când Adrian Groșan a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare, pentru că a fost prins la volan cu un permis care nu îi aparținea. După ce a fost reținut două luni în Ungaria, în baza unui mandat european de arestare a fost liberat și s-a cam dizolvat în societate. Însă numele lui a rămas undeva în culise, fiind asociat în aceeași perioadă cu un jaf armat asupra unei case de schimb valutar de prin sud-vestul țării. Apoi, liniște.

În 2016, Groșan a decis că vrea politică și a prins un mandat de consilier local în Uriu, din partea ALDE. Cu toate acestea, exista o rivalitate fierbândă între interlopul consilier și primarul Petru Șerban, care a explodat în momentul în care edilul orașului a demolat barul deținut de Groșan fără acte. Și bine a făcut, având în vedere grosolănia comportamentală de care dădea dovadă. Un mare scandal s-a iscat în momentul în care interlopul a pipăit o fată de origine musulmană care se afla în barul său, iar când aceasta a încercat să se apere, Cristian Pintea, un client al barului lui Groșan i-a sărit în ajutor. Ghinionul eroului, căci Groșan, crezându-se într-un meci de wrestling s-a năpustit asupra lui Pintea, care a ajuns în stare critică la spital cu: ruptură de pancreas, ruptură de mezenter, şoc hemoragic, comoţie cerebrală. L-a rupt pe genunchi pe cel care a sărit să îi ia apărarea domnișoarei hărțuite.

Cu toate că ar fi trebuit să se aleagă cu încă un dosar penal la colecție, a scăpat ca printre urechile acului.

În ciuda faptului că Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean a dispus începerea urmăririi penale încă din data de 13 aprilie 2015, dosarul a ajuns pe masa judecătorilor numai în iulie 2017, iar primul termen a fost stabilit abia în noiembrie 2018. Astfel, încă de la acea vreme se vedea că faptele se apropie de împlinirea termenului de prescripție. După ce a sfidat constant limitele legii, în loc să plătească pentru acțiunile sale, Adrian Groșan a scăpat de proces. În perioada 2018 – 2023, au avut loc nu mai puțin de 25 de amânări în dosar, din diferite motive, iar în momentul în care magistrații și-au adunat gândurile și au fost pregătiți să pronunțe o hotărâre, faptele erau prescrise.

Un colecționar desăvârșit al proceselor judecătorești

În 2018, numele lui Groșan este implicat în jaful locuinței omului de afaceri Octavian Harșianu. Din cauza acestui dosar, se pare că interlopul s-ar fi supărat foarte tare pe doi polițiști, respectiv pe Paul Andreica și Alin Mureșan, și le-a făcut plângere penală pentru abuz în serviciu. A formulat chiar și o plângere împotriva ordonanței procurorului, fiind respinsă de judecători. Tot în 2018, Groșan se pricopsește cu un dosar penal pentru lovire, după ce l-a bătut pe Hășmășan Emanuel, un fotbalist de la “Someşul Câţcău”.

Anii trec și infracțiunile se țin lanț. În august 2021, autoritățile maghiare îl cereau pe Groșan pentru fapte de tâlhărie comise, în 2020, pe teritoriul Ungariei. Parteneri de fapte, Vasile Ciasar și Todica Alex-Mihai. Concret, pe 18 ianuarie 2020, cei trei au furat plăcuțele de înmatriculare de la două autoturisme, plăcuțe pe care le-au folosit în ziua următoare la comiterea unei tâlhării.

Câteva luni mai târziu, cei trei români, care din nou au susținut că sunt ofițeri de poliție, folosindu-se de obiecte ce semănau cu arme, au intrat într-o locuință din Kaba, unde i-a agresat agresându-i pe locatari, patru la număr, dintre care unul foarte în vârstă, legându-i și cerându-le banii.

Din atâtea fapte infracționale, pare că Adrian Groșan este într-adevăr dependent în a ocoli calea justiției. Și nu se satură, pentru că în 2021 a mai făcut o boacănă, mai mică comparată cu arsenalul pe care și-a clădit reputația, dar din care reiese caracterul pătat al unui infractor care nu pare să aibă nicio speranță spre îndreptare.

Adrian Groșan a înjurat și denigrat pe pagina sa de Facebook o polițistă, care în timpul unei supravegheri judiciare și-a îndeplinit cu bună credință atribuțiile. Se pare că infractorul Groșan a cultivat o opinie nefavorabilă referitoare la acest aspect, fapt pentru care a decis să își facă publică credința. Modul de a acționa a lăsat de dorit- Groșan a postat pe contul său de Facebook cuvinte denigratoare la adresa polițistei. Afirmații josnice care nu au putut fi reproduse în rechizitoriu, dar care au pătat, fără doar și poate imaginea și reputația polițistei.

Ce ar fi încă un dosar penal la colecție? Groșan scapă ieftin, așa cum s-a obișnuit. Polițista nu a cerut depăgubiri, ci doar ca pârâtul să-și ceară scuze pe rețeaua de socializare.

O faptă neînsemnată pentru un tâlhar, dar cuvinte care rănesc trăirile celor implicați. Adrian Groșan este exemplul tipic al infractorului fără vreo speranță că ar putea vreodată să își recalibreze caracterul.

