Prezența unui urs a fost semnalată la numai o aruncătură de băț de municipiul Cluj-Napoca, în comuna Feleacu, județul Cluj. Animalul sălbatic a provocat deja primele pagube: o vițică care aparținea unui localnic a fost sfâșiată de animalul sălbatic, la baza pârtiei de ski din comună.

Localnicii se tem că ursul ar putea să-i atace oricând, dacă autoritățile nu vor lua măsuri concrete.

UPDATE

Reporterii Gazeta de Cluj au solicitat reprezentanților Primăriei Feleacu să comunice de câte ori a fost semnalată prezența urșilor în ultima perioadă, ce pagube au fost înregistrate și dacă a fost covocată comisia de evaluare a pagubelor în aceste situații.

„Prima prezenta a fost sesizata in data de 02.06.2023, orele 11.30 – 12.00, la marginea localitatii Feleacu, pe pasunea din apropierea casei cu numarul 702. A doua prezenta a fost in data de 19.06.2023, in zona padurii Faget spre casele Micesti. In ambele situatii a fost vazut cate un singur urs.

Au fost inregistrate pagube, in prima situatie cand ursul a sfartecat si omorat o vitea din rasa baltata Romaneasca. A fost urmata procedura pentru astfel de situatii, a fost convocata comisia si s-a intocmit dosarul de daune cu procesul verbal privind constatarea si evaluarea pagubelor produse animalelor domestice, de catre exemplare din specii de fauna de interes cinegetic si stabilirea raspunderii civile si a despagubirii, cu nr. 12961 / 07.06.2023. la a doua aparitie nu s-au semnalat pagube.

Comisia de evaluare, deplasare si pregatirea dosarului a fost convocata in data 06.06.2023 si a fost compusa din: Mascas Mariana, viceprimar Feleacu, reprezentanti ai DAJ Cluj, reprezentanti ai APM Cluj si reprezentantul fondului cinegetic din zona unde a avut loc evenimentul.

Suma la care a fost evaluata paguba a fost de 7.500 lei, exemplarul fiind unul selectionat. Inca nu s-a dat decizia de despagubire.”, a transmis viceprimarul Comunei Feleacu, Mariana Mascaș.

Citește și: Nemulțumită de despăgubirile de 4,5 mil. euro acordate de Primărie, firma care deține hotelul Belvedere vrea să schimbe încadrarea parcelelor de pe Cetățuie