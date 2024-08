În cultura populară românească, vrăjitoarele au un loc bine definit, cu o istorie bogată și complexă, adânc înrădăcinată în tradițiile și superstițiile locale. Vrăjitoarele sunt adesea considerate femei cu puteri supranaturale, capabile să influențeze viața oamenilor prin vrăji, farmece sau blesteme. Ele sunt adesea asociate cu magia neagră, dar multe dintre acestea promovează magia albă pentru a ajuta, proteja sau dezlega farmece şi blesteme. În basmele românești, vrăjitoarele sunt adesea reprezentate ca personaje bătrâne, care trăiesc izolate în păduri sau munți. Ele sunt, de cele mai mult ori antagoniste, folosindu-și puterile pentru a încerca să doboare eroii, dar uneori pot oferi și ajutor sau sfaturi prețioase. În prezent, există o subcultură dezvoltată a vrăjitoarelor, ce a prins contur cu precădere în mediul urban, care își promovează serviciile de ghicire, magie și farmece prin diverse mijloace, mai ales online. Vrăjitoarele contemporane au site-uri atractive şi foarte bine puse la punct. Unele dintre ele au firme înregistrate la ANAF şi lucrează legal.

Vrăjitoare şi saloane de tatuaj sub acelaşi cod CAEN

Nomenclatorul COR a apărut pentru prima dată în anul 1995. Acum mai bine de zece ani, în decembrie 2011, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care s-a reglementat funcţia de prezicător în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).

Funcţia de prezicător face parte din categoria lucrătorilor îndomeniul serviciilor personale, alături de astrolog, valet, agent de pompe funebre şi îmbălsămător sau instructor auto.

Mai mult de-atât, vrăjitoria poate funcţiona legal în baza codului CAEN 9609, care include activitati de astrologie şi spiritism. În mod cel puţin hilar, sub incidenţa aceluiaşi cod CAEN intră şi firmele care prestează servicii specifice ale studiourilor de tatuaj şi piercing sau servicii de ingrijire a animalelor de companie cum ar fi: plimbatul, imperecherea, gazduirea şi dresajul sau ale organizaţiilor genealogice. Putem presupune, deci, că după o dezlegare de blesteme sau după o citire în tarot, poţi pleca acasă şi cu un tatuaj.

În noianul site-urilor vrăjitoarelor din România am găsit-o pe Tămăduitoarea Elisa. La secţiunea Despre mine, Tămăduitoarea Elisa susţine că a fost înzestrată cu harul divin la vârsta de 9 ani de către bunica ei şi că, de asemenea, este „unica tămăduitoare adevărată cu har sfânt atestată și acceptată de către biserici și preoți”. Printre serviciile pe care le oferă Tămăduitoare Elisa se numără: dezlegarea cununiilor, dezlegarea farmecelor şi blestemelor, scoatere argintului viu, readucerea fericii, a sporului şi a prosperităţii în afaceri. Din martie 2022, Balia Elisa, care activează sub pseudonimul Tămăduitoarea Elisa, deţine firma Magic Elisa SRL, cu sediul social în municipiul Ploieşti. În 2023, Magic Elisa SRL a avut o cifră de afaceri de 2,892,113 lei şi un profit net de 2020,450 lei. Am încercat să o contactăm pe Tămăduiotoarea Elisa, dar nu a răspuns apelului telefonic.

Am contactat-o, în schimb, pe prezicătoarea Roxana. După cum apare pe site-ul acesteia, şi prezicătoarea Roxana este înzestrată cu har divin şi ajută oamenii în suferinţă. Prezicătoarea Roxana practică Magia Albă, tarotul, numerologia şi poate prezice viitorul. I-am spus prezicătoarei că avem probleme în afaceri şi am rugat-o să ne ajute. Prezicătoarea Roxana ne promite rezultate garantate în 24 de ore lucrătoare:

Reporter: Bună ziua, v-am găsit numărul pe interent, oare sunteţi doamna prezicătoare Roxana?

Prezicătoarea Roxana: Da, sigur, sigur, eu sunt. Spuneţi cu ce vă pot ajuta.

R: Am o situaţie, domană. Am un magazin cu pantofi care nu merge. De un an de zile sunt tot pe minus. M-aţi putea ajuta?

P.R.: Da, desigur, facem o desfacere de spor, să vă meargă bine, să reuşiţi în această afacere, să câştigaţi, să realizaţi tot ce v-aţi propus. Se poate face, sigur.

R: Cât m-ar costa asta?

P.R.: O lucrare te costă 700 de lei şi rezultatul îl veţi avea în 24 de ore lucrătoare.

R: În 24 de ore, aşa rapid?

P.R.: Păi da. Ascultaţi-mă: ca să pot să încep această lucrare trebuie să îmi trimiteţi pe Whatsapp o poză cu dumeavoastră, numele, vârsta, zodie şi eu o să dau drumul la lucrare. O să comand totul pentru lucrare, dar să-mi spuneţi cum puteţi să trimiteţi banii – transfer bancar, MoneyGram, Omv sau prin poştă, cum puteţi, cum vă este mai uşor. O să facem un ritual pe cameră ca să vedeţi şi dumneavoastră lucrarea care se face. Nu o să dureze mult, decât 5 minute şi până mâine la ora asta lucrarea va fi făcută şi terminată.

Am contactat-o, de asemenea, şi pe Clarvăzătoarea Ana, care explorează o gamă largă de servicii, printre care şi rezolvarea problemelor în dragoste. Astfel că, de această dată, am simulat o problemă amoroasă. Clarvăzătoarea Ana susţine că ne oferă un cadou, dar în schimbul sumei de 1000 de lei.

Reporter: Bună ziua, doamna clarvăzătoare Ana?

Clarvăzătoarea Ana: Da.

R: V-am găsit numărul pe internet şi vă sun cu o problemă.Am fost îndrăgostită de un băiat un an de zile, încă îl iubesc foarte mult şi băiatul ăsta acum două luni m-a înşelat cu o fată şi acum încă sunt împreună. Oare m-aţi putea ajuta, că am văzut că sunteţi specializată în treburile astea cu iubirea.

C.A.: Sigur. Dacă doriţi şi sunteţi dispusă pentru începerea unei lucrări pentru apropierea dumneavoastră de această persoana, adică să vi-l pot aduce înapoi, să fiţi din nou împreună trebuie să îmi spui, te rog, ce vârstă ai şi de unde eşti.

R: Am 20 de ani şi sunt din Alba Iulia.

C.A. Draga mea, cum te numeşti?

R: Andreea.

C.A.Andreea, ai mai apelat până acum prin aşa ceva, ai mai făcut tarot şi ai mai practicat astfel de lucrări?

R: N-am mai încercat niciodată, dar mi s-a părut singura soluţie în momentul de faţă

C.A.: Decât timp a intervenit această problemă între tine şi el?

R: El umbla cu fata aia de mai mult timp, dar eu am aflat acum două luni şi ei de atunci sunt împreună, dar am şi nişte întrebări legate de preţuri. Cât costă o lucrare

C.A.: Deschiderea unei lucrări pentru o rezolvare de tipul ăsta te costă achitarea materialelor. Mie nu trebuie să îmi achiţi nimic, decât în momentul în care te vei vedea fericită şi vei vedea că rezultatele mele vor da roade către tine şi el. Când totul va merge bine între tine şi el, doar atunci îmi poţi achita şi este la alegerea ta. Până atunci este ca un cadou din partea mea.

R: Ce înseamnă achitarea materialelor? Ce materiale se folosesc la această lucrare?

C.A.: La această lucrare se vor folosi: ceară albă, ceară roşie, pamblică, lumânări şi ulcioare, dar şi o lumânare de cununie.

R: Şi cât costă toatea astea?

C.A.: Toate acestea costă în jur de 1000 de lei

R: Mai ieftine nu găsiţi?

C.A.: Draga mea, este vorba de o cantitate mare de ceară de lumânare. Este vorba de 8 kile de ceară. 4 kile de ceară roşie, 4 kile de ceară albă şi va fi nevoie de 21 de metrii de pamblică, la fel şi lumânarea de cununie trebuie să fie mare, dar şi ulcioarele

R: Şi unde se face tot ritualul ăsta?

C.A: Descântecul îl practic eu, dacă doreşti şi eşti dispusă să începi această lucrare eu o pot face cu tine pe cameră video în cabinetul meu particular pentru a te ajuta?

R: Şi unde aveţi cabinetul particular, poate pot veni la dumneavoastră?

C.A.: În Bucureşti.

R: Sunteţi cam departe. Încă o întrebare: faceţi cumva şi blesteme, că aş vrea ceva pentru fata aia care m-a înşelat.

C.A.: Nu mă ocup cu aşa ceva

R: Ştiţi şi pe cineva care se ocupă şi cu blesteme?

C.A: Nu pot să vă recomand astfel de lucruri?

R: De ce nu puteţi să-mi recomandaţi?

C.A.: Dacă doreşti ceva şi eşti serioasă şi vrei să îţi recapeţi persoana iubită, eu te pot ajută, dacă nu îţi doreşti nimic şi îţi arde doar să vorbeşti cu o anumită persoană la telefon, nu sunt persoana potrivită.

R: Eu vreau să mă împac cu persoana respectivă, dar în acelaşi timp mi-aş dori ceva şi pentru persoana care s-a băgat între noi

C.A.: Bun, dacă doreşti să îţi rezolv problema, dă-mi voie să intru în lucrarea ta. Îţi achiţi materialele, intru în lucrarea ta şi după vei vedea ce se va întâmpla. Dacă este cazul ca această persoană să intervină, să îţi recomand pe cineva, nu de astfel de belsteme de nu ştiu ce, dar îţi recomand pe cineva cu altă putere a magiei şi te ajut şi cu asta.

Bani din tarot pe Tiktok

Reţeaua de socializare TikTok s-a umplut cu sute de vrăjitoare, vraci, prezicătoare şi, în special, cu creatori de conţinut care oferă şedinţe de tarot live. Tarotistele şi tarotiştii de pe TikTok cer un anumit număr de cadouri pe care le poţi oferi în aplicaţie. În momentul în care primesc candourile încep citirea. Cadourile reprezintă, de fapt, algorimtul de monetizare al TikTok. De exemplu, o tarotistă de pe TikTok cere într-un live 700 de monede, care sunt echivalentul a 50 de ron. La 2500 de monede virtuale acumulate – care reprezintă 50 de dolari – creatorii de conţinut primesc instant banii pe card.

Conform unui reportaj despre Vrăjitoarele din România, realizat de compania de presă Retures, vrăjitoria este considerată o practică răspândită în partea de est a Europei, iar aproximativ 4.000 de vrăjitoare de aici au clienți în toată lumea, pe mai multe continente: Europa, Asia şi SUA.