În weekendul acesta, începând de joi, se va deschide faimosul Târg de la Negreni, și va ține până pe 13, duminică, acesta fiind ținut în mod normal în fiecare an în a doua săptămână a lunii octombrie.

Târgul de la Negreni are o istorie de mai bine de 200 de ani, el fiind atestat pentru prima dată în 1815, dar după cum susțin reprezentanții primăriei, cel mai probabil acesta a fost organizat și înainte.

Acesta are două părţi, una în care se vând obiecte noi de uz general, haine, încălţăminte. O importanţă mai mare însă, are cealaltă parte unde se pot găsi diferite vechituri, de exemplu: port popular, cusături, farfurii pictate, cărţi, mobilier, scule, picturi, etc.

Citește și: Avril, firma PNL-istă cu contracte liberale (gazetadecluj.ro)