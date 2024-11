3 zile dedicate publicului, 30 premii la tombolă, 100 € de vacanță pentru fiecare participant la tombolă

Cluj-Napoca, 19.11.2024

Wonder Events Fair , cel mai mare și mai complex târg de evenimente din România, revine la Wonderland Resort , la Cluj, între 21 și 24 noiembrie 2024, cu cea de-a doua ediție, mai mare și mai spectaculoasă decât prima. Evenimentul nu este doar un târg de nunți, deși paleta de furnizori prezenți la târg acoperă cu succes toate necesitățile de care are nevoie un cuplu în organizarea nunții, ci este un târg de evenimente, fie că vorbim de evenimente domestice (nunți, botezuri, majorate) sau corporate (conferințe, workshopuri, petreceri tematice – de Crăciun, de final de an etc – sau teambuildings).

Prima noutate a acestei ediții este deschiderea târgului către publicul larg timp de 3 zile, față de cele două cât a fost anul trecut și cât țin majoritatea târgurilor de nunți. Inaugurarea oficială va avea loc vineri, 22 noiembrie, de la ora 17:30, în sala Grande Vista, cu un moment festiv avându-i în prim-plan pe cuplul Anda și Liviu Vârciu și pe amfitrionul evenimentului, designerul Cătălin Botezatu.

Un bilet de intrare = 100 euro cadou pentru vacanță

O altă noutate a acestei ediții este valoarea foarte mare a premiilor oferite la Tombola WEF 2024 și faptul că fiecare vizitator care este validat* pentru înscrierea la tombolă câștigă automat un voucher în valoare de 100 de Euro (pentru orice excursie în care sunt incluse transportul și cazarea de la agenția specificată) de la TOURECO , partenerii care oferă și marele premiu, o lună de miere în Maldive. Acesteia i se alătură alte aproape 30 de premii interesante pentru orice mire sau mireasă, printre care: 4 rochii de mireasă, 3 costume de ceremonie, tortul mirilor, candy bar complet. Toate premiile

*Rochii de mireasă, oferite de Maya Fashion , Demetra Boutique , Geea Sposa și EFA Bridal ;

*Un costum Viggo by Cătălin Botezatu;

*Costume de ceremonie, oferite de Goia Andrei și Cesarini ;

*Candy bars, oferite de Cofetăria Pralina și Iarina’s Delights ;

*Tort al mirilor, oferit de DulciSsima ;

*Cheese bar, oferit de Delight Social Flavours ;

*Prosecco Wall – Ring for Prosecco, oferit de Drinks Spirit , pe toată perioada evenimentului, și 20 l de Prosecco alb sau rose, oferiți de Prosecco Party Van ;

*Decoruri pentru nuntă, efecte speciale și accesorii: un set de litere volumetrice luminoase, oferit de Anca Events Design , o arcada de flori, oferită de Anca Events Design , o mașină de baloane cu fum, oferită pe perioada unui eveniment, de Roland Miklos – Event Master , invitații de nuntă și alte elemente de papetărie, oferite de Diandra Events , produse personalizate de nuntă, oferite de Ali Decor ;

*Show-uri muzicale: de saxofon cu Roland Miklos , oferit de Event Master , show muzical cu Sorana Ionescu ;

*Servicii foto-video: un pachet de fotografii de nuntă, oferit de Ionuț Tepele , un pachet foto-video, din partea H&B Pictures , o ședință foto save the date, oferită de Ienciu Events ;

*Servicii de wedding planning, oferite de Andra Event Planner , Patricia LuizaLuxury Event Planner , Sidonia Events .

*În tombolă se pot înscrie toți cei care urmează să se căsătorească și au deja o dată stabilită pentru nuntă. Regulamentul complet de participare la tombolă se găsește pe site-ul Wonder Events Fair .

Două zile de workshopuri pentru furnizori și participanți

Primele două zile, 21 și 22 noiembrie 2024, sunt dedicate în principal segmentului B2B (Business-to-Business). Profesioniști din industria de evenimente se vor întâlni într-un mediu propice pentru discuții, ateliere, degustări și evenimente speciale.

Workshopurile din aceste două zile sunt deschise, contra cost, și publicului larg, însă pe 21 noiembrie NU se vor putea vizita și standurile expoziționale. În cazul furnizorilor, accesul la workshopuri se face pe baza badge-urilor de participare la târg, iar în cazul publicului larg, participarea la workshopuri se face pe baza biletului de intrare.

Biletul poate fi cumpărat pe loc, la prețul de 30 lei/zi sau online , la prețul de 20 lei/zi. Excepție face workshopul celebrului florist Nicu Bocancea , care este contracost.

PROGRAM workshop-uri:

JOI, 21 noiembrie

15:30 – 17:30 – Storytelling in your pocket. Workshop de fotografie și videografie cu telefonul mobil, cu Denis Starkovsky și Paul Pleșa. Înscrieri AICI .

18:00 – 20:00 – Căsnicie sau Căznicie?, cu Bob Rădulescu. Înscrieri AICI .

VINERI, 22 noiembrie

09:00 – 13:00 – Descoperă arta decorului floral – demonstrație LIVE, cu Nicu Bocancea. Înscrieri AICI .

15:30 – 17:30 – Cum să devii prima alegere a mirilor, cu Mac Florea. Înscrieri AICI .

18:15 – 20:15 – De la BrideZILLA la BrideZEN, cu Geta Ungurean. Înscrieri AICI .

200 de furnizori de top din industria evenimentelor

Cea de-a doua ediție a Wonder Events Fair, cel mai mare târg de evenimente din România, aduce împreună peste 200 de furnizori de top din industria evenimentelor. Evenimentul este potrivit pentru cei care planifică o nuntă, un botez, o petrecere aniversară sau chiar un eveniment corporate.

Printre categoriile de furnizori de la Wonder Events Fair:

-Entertainment electrizant

-Foto-video & photobooth

-Event planning

-Decor & flori de poveste

-Săli și locații speciale

-Catering & Bars

-Rochii de mireasă & Costume de ceremonie

-Torturi și Candy Bar

Programul de vizitare a standurilor din cadrul Wonder Events Fair va fi vineri (22 noiembrie), sâmbătă (23 noiembrie) și duminică (24 noiembrie) între orele 10:00 și 21:00, cu deschiderea oficială vineri, 22 noiembrie, ora 17:30.

Pentru a ajunge la târg, organizatorii pun la dispoziție transport în comun, gratuit, care va circula după un orar bine definit pornind din cele mai importante cartiere ale orașului. Orarul complet poate fi consultat AICI .

Recapitulare: ce oferă Wonder Events Fair, cel mai mare târg de evenimente din România:

-Zonă de expoziție și târg, desfășurată pe o suprafață de 4.000 mp, cu standuri, demonstrații și un live stage pentru prezentări de modă și momente artistice;

-Workshop-uri pe teme de mare interes, precum strategii de marketing, arta florală, organizare de evenimente, fotografie și videografie cu telefonul mobil, susținute de experți: Geta Ungurean , Bogdan Bob Rădulescu , Nicu Bocancea , Paul Pleșa & Denis Stancsuy , Mac Florea

–„Wonder Talks, Live on Stage” cu Anda & Liviu Vârciu, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale momentului. Cei doi vor veni în fața publicului cu povești și sfaturi de viață, din experiența proprie – sâmbătă, 23 noiembrie, între orele 19:30 și 20:30.

-Concert LIVE Liviu Vârciu – duminică, 24 noiembrie, între orele 19:30 și 20:30.

-Prezentări de modă cu rochii de mirese și de gală, costume de miri și de ceremonie, sub îndrumarea amfitrionul evenimentului, celebrul designer Cătălin Botezatu

-Tombolă pentru vizitatori: marele premiu, o lună de miere în Maldive și aproape 30 de alte premii substanțiale + voucher de 100 eur pentru orice vacanță / excursie de la Toureco în care e inclus transportul și cazarea

-Programul complet al evenimentului poate fi consultat AICI .

Despre Wonderland Resort

Wonderland Resort este un complex de lux ce oferă servicii complete pentru evenimente, de la nunți și conferințe, petreceri private și corporate, concerte și spectacole, până la sejururi all inclusive și team building-uri. Cu facilități premium, precum hotel de 5 stele+, SPA, bază de echitație, terenuri de tenis, fotbal și paintball, și o echipă dedicată, Wonderland Resort este alegerea principală pentru cei care doresc să transforme orice eveniment într-o experiență memorabilă.

MEDIA KIT

Parteneri media: Prima TV, Prima News, Servus Cluj, Click!, Zile și Nopți, România Pozitivă, Via Cluj TV, Cluj24, Media 9, Cluj Info, Ziarul Clujean, Transilvania Business, StiriMed, Lifestyle de Cluj, I Like Cluj, Cluj4Ever, Cluj.com, Cluj Live

Contact:

fair@wonderevents.ro

PR Team

Anca Dinu: +40 722 870 000

Info bilete, expozanți și alte detalii organizatorice

Roland Miklós, +40 747 966 337