Un ziarist german, pasionat de avioane a fost anchetat timp de peste 24 de ore de procurorii și polițiștii clujeni care credeau că omul este un spion.

Holger Müller, jurnalist german, pasionat de aviație și fotografie, autor al unei cărți despre MiG-21, povestește pentru publicația Flug Revue cum o vizită în România pentru un ultim set de fotografii cu avionul ce urma să fie retras din serviciul Aviației aproape l-a băgat la închisoare. „Relația mea cu Forțele Aeriene Române și cu MiG-21-urile lor a fost întotdeauna specială. Am călătorit în România mai mult decât în orice altă țară care a folosit MiG-21 – de 23 de ori în total. În timpul acestor călătorii mi-am făcut prieteni buni și am avut gazde primitoare. Așa că nu aveam nicio idee că această relație îndelungată se va încheia într-un mod nu prea călduros.

Dar să începem cu începutul: Luni, 13 martie, am avut o întâlnire de afaceri în Ungaria și, întrucât am presupus că MiG-urile vor zbura la Câmpia Turzii în acea săptămână, am decis să merg în România a doua zi. Așa că luni seara târziu ajung la hotelul meu din Turda, și, după o noapte de somn puțin, a doua zi dimineață mă îndrept spre partea de est a bazei. Îmi parchez mașina în mijlocul localității Călărași-Gară, îmi descarc bicicleta pliabilă și apoi mă duc la ambele capete ale pieței în căutarea unei poziții pentru a face fotografii. Serviciul de zbor ar fi trebuit să înceapă la ora 13.00, dar în jurul orei 12.30 a tunat o postcombustie și, evident, un avion decolează spre nord. Așa că mi-am luat bicicleta și am coborât pe un drum de pământ, până la o pajiște la capătul sudic al pieței și m-am așezat pe un mic deal. Apoi începe așteptarea pentru MiG-21.

La scurt timp, o Dacia a Poliției Militare ocolește pista spre poarta din partea de vest și câteva minute mai târziu o văd venind spre mine pe drumul de pământ. Cum „vizita” îmi este evident destinată, mă duc în întâmpinarea ei. Imediat în spatele mașinii poliției militare se află o Dacia civilă. Din prima mașină coboară un bărbat în uniformă și un civil, iar din cea de-a doua coboară doi civili. Nu-mi amintesc exact discuția care a urmat. Oricum, declar că fotografiez avioane, bineînțeles doar în aer și nu în bază. În același timp, doi dintre băieții în civil încep să cerceteze locul meu anterior și mă întreabă dacă am însoțitori, la care eu spun sincer că nu. La un moment dat, vor să-mi vadă și echipamentul și le arăt fotografiile mele. Îmi explică faptul că mă vor preda poliției, care mă va duce la Turda pentru investigații suplimentare. Între timp a ieșit soarele. MiG-ul care a decolat mai devreme spre nord aterizează spre sud, așa că nu îl văd deloc în aer, dar apoi un avion cu două motoare și două cu simple decolează spre sud și pot măcar să le privesc. Mergem împreună la mașina mea. Îmi împing bicicleta, însoțit de poliție în stânga și în dreapta, urmat de patru mașini de poliție și sub privirile curioase ale localnicilor.

Totul este confiscat

Am două dintre cărțile mele în mașină, pe care le arăt gardienilor, ceea ce nu le schimbă perspectiva. Apoi mă îndrept spre Turda, cu doi polițiști la bord, o mașină de poliție în fața mea și una în spatele meu și cel puțin una dintre celelalte mașini în remorcă. Trebuie să parchez mașina în curtea secției de poliție și apoi sunt condus în clădire. Am echipamentul foto cu mine. Drumul trece pe lângă celulele de detenție de la subsol, care nu arată foarte primitor. În holul din fața unui birou a trebuit mai întâi să iau loc. După câteva discuții, sunt instruit să îmi golesc buzunarele. Tot ce am la mine este înregistrat și fotografiat: fiecare bancnotă, fiecare card, chiar și cupoanele de reducere de la brutărie din portofel și cârpa de curățat ochelarii din buzunarul pantalonilor. Totul durează aproximativ două ore. Îmi spun că încă aș mai avea timp să surprind o aeronavă sau două la lumina trecândă a serii. Ce calcul greșit…

Printre obiectele confiscate s-a numărat și telefonul meu mobil, din care a fost scoasă chiar și cartela SIM, care a fost fotografiată și documentată individual. Așa că nu mai pot anunța pe nimeni. După ce totul este documentat, obiectele sunt împachetate în plicuri, pungi și saci, etichetate și sigilate. Apoi mi s-a spus că „oficiali de la Cluj mai bine pregătiți în acest scop (nu era clar care ar trebui să fie acesta)” vor prelua problema. După un timp, au apărut doi civili, unul dintre ei vizibil înarmat. Cum identitatea lor este neclară, le cer să se legitimeze. Conform actelor de identitate, unul este membru al unei unități speciale de combatere a crimei organizate și a terorismului, iar colegul este criminalist. Acesta începe imediat să deschidă și să caute prin pachetele care tocmai au fost sigilate. Atunci mi-am dat seama că nu se va termina prea curând. Cer să îmi sun familia și/sau ambasada. Răspunsul este:

Percheziție la hotel

Timpul zboară, acum e întuneric. Când am întrebat cum să procedez, răspunsul a fost: Așteptăm mandatul de percheziție pentru camera de hotel. Vine în jurul orei 20.00. În timp ce ieșim din clădire spre mașină, cer din nou să telefonez acasă și refuz să părăsesc clădirea înainte de aceasta. Mă amenință că mă urcă cu forța în mașină, dar în același timp îmi promit că voi putea telefona de la hotel, după sosirea avocatului meu (pus la dispoziție de stat!) și a unui translator.

În hotel, prezența concentrată a poliției îi sperie pe angajații de la recepție, cărora li se cere imediat să fie prezenți ca martori în timpul percheziției. Patru ofițeri de poliție și cu mine stăm apoi înghesuiți în camera mea de hotel, în timp ce personalul hotelului și alți ofițeri de poliție rămân pe coridor, până când, după încă o oră, sosesc în sfârșit interpretul și avocatul apărării. Ambii se familiarizează mai întâi cu documentele. Când am întrebat din nou despre un apel telefonic acasă, mi s-a spus că, în cazuri de „încălcări ale securității naționale” (aici a fost folosit pentru prima dată și cuvântul „spionaj”), pot fi refuzat și că o vor face în cazul de față. Potrivit avocatului, așa este. Simt că încet-încet “o iau razna”. Știu că soția mea este îngrijorată (nu a mai primit vești de la mine de dimineață). Faptul că telefonul meu mobil este închis cu siguranță nu o liniștește. Apoi începe căutarea prin cameră. Mi se confiscă notebook-ul (pe care nu l-am avut la mine la aeroport și care, prin urmare, nu poate conține nimic interzis), la fel ca și unitatea de backup. Pe ambele se află date despre munca mea, precum și colecția mea de fotografii! După fiecare control, indiferent că este vorba despre obiecte personale, o cameră, sau mașina și echipamentul tehnic, se întocmește un proces verbal minuțios pe care trebuie să-l semnez – lucru pe care îl refuz de fiecare dată, deoarece nu știu să citesc textul în limba română.

Ce urmează?

La un moment dat, percheziția se termină și sunt rugat să-mi fac bagajele, pentru că nu mă voi mai întoarce aici. Sunt destul de amețit în acest moment.

Mă întorc la secția de poliție și îmi percheziționează mașina – mult mai puțin amănunțit decât percheziția din camera de hotel. Sunt trase doar cardurile SD de la sistemul de navigație și de la radio. Acum este ora 22.00 sau mai târziu. Mi-e frig, tremur și vreau doar să plec. A trebuit să-mi las bagajele în mașină. Doar „dovezile” împachetate și etichetate vor fi luate. Cu mașina de poliție din Cluj, care mă adusese anterior la hotel (cea mai mare parte a drumului cu girofaruri și sirene), mă duc acum la Cluj – la Direcția de Combatere a Crimei Organizate și Terorismului!

Paznicul de serviciu stă pe un coridor îngust, iar noi stăm pe scaunele de lângă el. Televizorul este pornit și se dau știri despre „doborârea” unei drone americane de către un Su-27 rusesc. Nu mă gândesc că ar fi o legătură cu ceea ce mi se întâmplă. Probabil că sunt prea epuizat, după douăsprezece ore petrecute în mâinile acestor oameni. Ofițerii de poliție care mă însoțesc, dar și cei doi civili de la început, care nu s-au prezentat niciodată, dispar într-o cameră și ies din nou abia după un timp. Aflu că procurorul a ordonat reținerea mea pentru încă opt ore. Interpretul și avocatul îmi spun că vrea să mă interogheze în scurt timp. (Îmi spun că – n.t.) ar trebui să răspund la întrebări doar dacă nu mă deranjează, dar, în același timp, să pun eu însumi la îndoială totul. Am dreptul să fac acest lucru.

Spionaj!

Este puțin după ora 1 noaptea când suntem conduși – eu, interpretul și avocatul – în biroul procurorului. Ca toate birourile românești pe care le-am văzut în acea zi, este urât, impersonal, gol. Procurorul are în jur de 30 de ani, este neîngrijit, cu un pulover pătat și nu pare foarte încrezător – nu este un punct de plecare bun. Îmi reproșează acuzațiile – spionaj! Neg cu vehemență, îi explic foarte clar pasiunea mea, fac trimitere la carte, la articolele din reviste și la site-ul web. De asemenea, subliniez din nou și din nou că nu am fotografiat niciodată baza pentru că știu cât este de sensibilă chestiunea.

Apoi, începe un joc de întrebări și răspunsuri, care durează aproximativ două ore. Procurorul pune o întrebare în limba română, interpretul traduce în engleză, eu răspund, interpretul traduce în română, iar procurorul tastează cu maxim patru degete. Din fericire, interpretul se asigură că formularea mea este reprodusă întocmai și este, de asemenea, bun la reținerea pasajelor mai lungi.

Întrebări peste întrebări

În primul rând, a trebuit să descriu pe scurt cariera mea – formare profesională, serviciu militar, studii, muncă, hobby. Dintre întrebările care au urmat, nu mă pot gândi decât la câteva: De ce am venit la bază cu bicicleta și nu cu mașina? Pentru că mi-e frică cu mașina mea relativ nouă pe drumurile de țară.

De ce am o bicicletă cu mine? O am mereu cu mine atunci când călătoresc, motiv pentru care am o bicicletă pliabilă. De ce m-am ascuns pe pajiște? Nu m-am ascuns. Pur și simplu m-am așezat ca să nu trebuiască să stau ore întregi în picioare în așteptarea avioanelor. Am făcut serviciul militar? Da, în RDG, ca tehnician de avioane, motiv pentru care am acest hobby. Am lucrat sau lucrez pentru serviciile secrete? Nu. Ce părere am despre UE și NATO? Irelevant.

Ce părere am despre Ucraina și Rusia? Irelevant. Am fost în ambele țări, în Rusia acum 20 de ani. Vorbesc limba rusă? Nu chiar. Unde am mai fost în lume legat de aviație? Am enumerat țările europene și asiatice și nu am uitat să menționez că ștampilele de intrare în China din pașaportul meu, la care anchetatorii s-au uitat cu atâta interes, provin dintr-o călătorie foarte publică în Coreea de Nord, documentată online. Cum îmi finanțez aceste călătorii? Prin faptul că câștig bine (trebuie să dau și o cifră).

Mă plătește cineva pentru informații sau îmi dă indicații despre ce să caut? Nimeni nu mai este interesat să privească la ce mă uit eu și nimeni nu ar cheltui bani pe asta, cu exceptia, poate, a celor 30 de euro pentru cartea mea. De ce m-am întors în România, deși ultima mea cerere de vizită a fost respinsă? Aceasta nu a fost refuzată, doar ce fusesem informat că voi fi invitat la despărțirea de MiG-21 în timp util. Întrucât MiG-21 mai avea de zburat doar două luni, iar eu mă aflam în apropiere – și anume în Ungaria – am profitat de ocazie. Pe cine cunoașteam în Forțele Aeriene Române? Enumăr câteva dintre contactele la nivel înalt, menționând doar sumar contactele cu zeci de piloți, tehnicieni, ofițeri de presă.

Protestez din nou că nu mi s-a permis să sun acasă sau la ambasadă. La timpul potrivit s-ar putea să o fac. Când va fi asta? După finalizarea anchetei. În dimineața următoare Interogatoriul se termină la ora 3:30. Nu am dormit de vreo 20 de ore, nu am mâncat nimic (nu mi-era foame, chiar dacă între timp mi s-a oferit ceva) și am băut foarte puțin. Acum îmi sunt examinate dispozitivele tehnice și mediile de stocare. Interpretul, avocatul și cu mine mergem la subsol, unde se află mai multe birouri cu calculatoare și servere. Un tânăr îmbrăcat în civil începe să-mi scoată dispozitivele din genți și să le examineze. Interpretul și avocatul se uită peste umărul său. Un polițist sub acoperire înarmat doarme la un alt birou. Nu mai pot contribui cu nimic și mă iau și eu după el. Mă trezesc din nou în jurul orei 7:30. Tehnicianul nu este încă gata. Notebook-ul (și deci dispozitivul cel mai critic) este încă în așteptare. Cum nimănui nu-i pasă de mine, reușesc în cele din urmă să o contactez pe soția mea folosind telefonul mobil al avocatului meu: „Sunt bine. Te sun mai târziu”. Soția mea, bolnavă de îngrijorare, îmi scrie înapoi: „Sunt atât de fericită, am vrut să mă duc la poliție.” Răspus: „Acolo sunt, din păcate la români”.

Apoi se termină examinarea aparatelor. Interpretul și avocatul îmi spun că în raport scrie „nu s-a găsit nimic”. Și apoi următoarea veste proastă. Dispozitivele nu sunt eliberate, sunt reambalate și laborios (ca de nenumărate ori în ultimele ore) etichetate și sigilate de mână. Procurorul de noapte nu mai este la birou, colega lui, care acum este responsabilă, nu este încă acolo și ea trebuie să elibereze dispozitivele. Când va veni? Nimeni nu știe.

În sfârșit, din nou liber!

Mergem la ușă. Afară e frig și tremur. Totuși, este bine să nu mai fii „închis” și strict monitorizat. Mi-am primit deja pașaportul, legitimația și cheile mașinii înapoi în timpul nopții, împreună cu banii mei românești. Portofelele, cardurile de credit și telefoanele mobile sunt încă în mâinile autorităților. Profit de ocazie să sun la ambasada Germaniei la București. În timp ce stau la telefon, vine mesajul: dispozitivele au fost eliberate. Înapoi la subsol, pachetele sigilate sunt rupte, trebuie să confirm primirea și caracterul complet (ceea ce în mare parte nu mă interesează, după ce am primit cele mai importante lucruri).

Fac schimb de date de contact cu interpretul și cu avocatul. Acesta din urmă, fiul unui fost pilot al Forțelor Aeriene, care acum este pilot civil, a primit un exemplar al cărții mele ca mulțumire pentru asistența sa nocturnă. Îi promit interpretului că îi voi trimite una de acasă. Amândoi trec la următoarele cazuri, chiar dacă au dormit chiar mai puțin decât mine în acea noapte. Îmi iau rămas bun și le mulțumesc foarte mult. Să mergem Ajuns în Turda, arunc rucsacul cu notebook-ul și aparatele foto în zona pentru picioarele pasagerului din mașină și plec. După trei ore de mers cu mașina, sunt la punctul de trecere a frontierei pe autostradă de lângă Arad. După cinci sau zece minute de așteptare, îmi vine rândul. O privire rapidă asupra cărții de identitate, niciun alt control și pot să trec. Tensiunea se topește, furtuna îmi zgâlțâie mașina, ploaia lovește acoperișul mașinii și știu că nu pot conduce prea departe acum. Opresc în următoarea zonă de odihnă, în mare parte goală, pliez spătarul pe spate și adorm după câteva minute. Ușor refăcut, dar încă obosit mort, conduc câteva ore mai târziu. Un plin în Austria, unul în Germania, dorm din nou. Exact la miezul nopții, după 1.500 de kilometri și aproape douăsprezece ore, mă întorc acasă – și sunt sigur că nu voi mai merge niciodată în România.

Niciodată din nou România! Sau..?

Convingerea mea a durat doar câteva săptămâni – până pe 15 mai, ziua ultimului zbor pentru MiG-urile românești. Știu de la contactele din România că data de adio a fost stabilită și că pentru această ocazie sunt planificate evenimente la Câmpia Turzii, Fetești și Bacău, unde urmează să fie transferate MiG-urile.

Răbdarea mea se termină cu două săptămâni înainte de termen și trimit un e-mail la biroul de presă, pentru a cere informațiile pe care mi le promiseseră. Răspuns: niciunul. În același timp, aflu din diverse surse că Forțele Aeriene Române promit detalii despre eveniment cu cel mult o săptămână înainte de acesta. Așadar, mai există încă speranță. Ziua de 8 mai, ziua pentru care au fost anunțate informații despre eveniment, trece fără nicio veste de la București sau de oriunde altundeva. În dimineața zilei de 9 mai, iau legătura prin WhatsApp cu vechea mea persoană de contact din București. Răspuns: niciunul. În cele din urmă, în seara zilei de 9 mai, când site-ul Forțelor Aeriene Române anunță evenimentele de la Câmpia Turzii, Fetești și Bacău pentru luni, 15 mai, și sunt invitați să se înscrie reprezentanții presei, nu am ezitat nicio clipă și am trimis solicitări, atât pentru Câmpia Turzii, de care mă leagă cele mai multe amintiri, cât și pentru Bacău, unde urma să aibă loc cu adevărat ultimul act. Răspunsuri: niciunul. Nu sunt binevenit, dar totuși acolo Nu contează. Întrucât sunt sigur că nu sunt binevenit la Câmpia Turzii în lipsa unui răspuns, sunt hotărât să merg la Bacău. Având în vedere că este un eveniment public, dar și pentru că este vorba de un aeroport din apropierea orașului, cu utilizare mixtă militară-civilă, socotesc că acolo sunt cele mai mari șanse de a putea asista la ceea ce se întâmplă fără mari riscuri.

Mă opresc pentru scurt timp, rezerv un hotel în Arad (unde nu am mai fost niciodată), fac o scurtă plimbare prin oraș și apoi mă culc. A doua zi dimineață, spre Bacău. Cinci ore bune pentru 300 de kilometri. Drumul se prelungește și doar peisajul frumos compensează ritmul de melc. În jurul orei locale 17.00, ajung în Bacău. Înainte de a mă duce la hotel, încep să caut posibile locații pentru fotografii în afara aerodromului, pentru că nu prea am încredere că voi fi lăsat să intru a doua zi. Nu sunt pe deplin mulțumit de explorările mele. Mă înregistrez la hotel și apoi fac o plimbare prin centrul orașului. În cele din urmă, descopăr un restaurant în aer liber în parcul orașului și las seara să se încheie într-o manieră relaxată.

Apoi a venit ziua deciziei. După o noapte scurtă și agitată, încep să explorez mai departe. Mi-am întrebat anterior contactele din România când ar fi trebuit să aterizeze MiG-21. Ora 12.52 este răspunsul de la Câmpia Turzii, ora 13.00 de la Fetești. Nu prea mult timp pentru o variantă alternativă, dacă mi se refuza intrarea în bază la ora 12. Un vânt puternic dinspre sud mă scutește cel puțin să caut alternative pentru ambele direcții. Pe imaginile din satelit descoperisem un cimitir în partea de vest a aerodromului, de care mă apropii acum. Pe drum există un loc ridicat, cu o vedere bună asupra întregii zone a aeroportului. Accesul nu este permis După această descoperire, mă îndrept spre bază. Cu aproape o oră înainte de deschidere, numeroase persoane se adună în fața intrării principale. Cei veniți sunt în mare parte mai în vârstă și se cunosc între ei – evident, fie veterani ai Forțelor Aeriene, fie ai Aerostar, care restaurează aparate MiG-21 din 1968. Sosesc mașini cu ofițeri de rang înalt. Reprezentanții presei și observatorii care – spre deosebire de mine – au fost admiși la eveniment vor fi înregistrați și li se vor da cărțile de identitate. Văd doar o singură față cunoscută: Viorel Bilu, fost pilot, care a zburat cu MiG-21 pentru Mozambic atunci când am vizitat ultima dată Aerostar, în 2013.

Cu puțin timp înainte de ora 12.00, mulțimea începe să se miște, vizitatorii „normali” se îngrămădesc la intrare. Cu toate acestea, bariera nu se deschide, ci toată lumea trebuie să treacă individual printr-o intrare îngustă, fiindu-le verificate cărțile de identitate. Nu este un semn bun! Alături de mine, la coadă, se află un tânăr cu trăsături asiatice. Îl las să vadă ce se întâmplă. Și într-adevăr: nu este lăsat să treacă de către paznicul de la poartă și este trimis la un coleg din clădirea de pază. Același lucru este valabil și pentru mine și pentru un italian care vine după mine. Suntem informați că străinii nu au voie să intre. Mă refer la anunțul în limba engleză de pe site-ul Forțelor Aeriene, conform căruia toți pasionații de aviație sunt bineveniți. Aceasta este o bază românească și doar românii au voie să intre aici, ni se spune.

Planul B și un coleg de suferință

Planul B trebuie să intre acum în vigoare. Mă întorc repede, pe lângă vizitatorii care încă sosesc, cu tânărul din Asia lângă mine. În timpul conversației, iese la iveală incredibilul: tovarășul meu, un sud-coreean student la politică internațională, care studiază la Moscova (!) a fost arestat la începutul acestui an, la fel ca și mine, la Câmpia Turzii, lângă bază, în timp ce făcea fotografii. Ca și mine, a fost dus mai întâi la Turda și apoi la Cluj și interogat.

Dar aici se termină asemănările. Apoi a fost expediat în cătușe la București, închis inițial în închisoare și nu a avut voie să părăsească țara timp de două luni după eliberare. Am fost foarte norocos cu cele 23 de ore de ședere forțată, mă gândesc în sinea mea. Îi admir curajul de a se întoarce după această experiență. Dar își dorește foarte mult să vadă MiG-21 românești. Mergem împreună cu mașina spre dealul din partea de vest a pieței și ne poziționăm la marginea unui câmp deasupra drumului. Acum e timpul să așteptăm. În timp ce ne împărtășim experiențele, continuăm să ne uităm cu îngrijorare la drum. Până acum nu se vede poliție, doar din când în când mașini care opresc și ocupanți care ne privesc curioși. Apoi cineva se apropie de noi, din fericire cu o cameră și un obiectiv. Este un observator din Bacău. El ne asigură că nu există niciun pericol din partea poliției. Noi nu suntem convinși și continuăm să privim cu îngrijorare în jur.

Dramă în jurul camerei

Ora de sosire anunțată a trecut de mult timp, iar agitația este din ce în ce mai mare. De asemenea, vântul se întețește din ce în ce mai mult, în timp ce ceața se mută încet în fața soarelui. Tremur de frig ca un câine. În cele din urmă, la orizont se văd trei dintre siluetele familiare, care se apropie rapid. Zboară în cadru, trag continuu și apoi camera dă eroare!

Credeam că bug-ul a fost rezolvat. Oprește, pornește. Sper ca aparatul de fotografiat să reziste! Văzusem, prin obiectiv, că primele aparate veniseră din Câmpia Turzii. Următoarele trei se apropie deja, de data aceasta de la Fetești. Ca și predecesoarele lor, zboară deasupra câmpului și sparg formația. Apoi, toate cele șase avioane vin individual să aterizeze. Încerc să rămân atent până la aterizare. Camera se întrerupe din nou și din nou. Schimbare de cameră și din nou înapoi. Cel puțin ar trebui să am o imagine cu fiecare aparat. Și asta a fost tot?

Ultimul rămas bun

Rămânem nehotărâți pe locurile noastre și, într-adevăr, după un timp pornesc încă trei aparate. Trei elicoptere se învârt în cerc, unul dintre ele cu un steag, iar două avioane de sport sunt și ele deasupra terenului. Vin din nou MiG-urile? Un alt român ni se alătură. Numărul de înmatriculare al mașinii sale se termină în MIG21 și, în conversație, se dovedește că este un fost pilot de MiG-21 și IAR.99. De la el aflăm ceea ce nu se putea vedea de la mare distanță: aparatele lansate sunt IAR.99. MiG-urile au aterizat și nu mai zboară.

Ne strângem lucrurile, mergem repede la mașină și părăsim locul. Îl las pe însoțitorul meu la gară și mă întorc. Aproximativ trei ore mai târziu mă aflu la punctul de trecere a frontierei de la Nădlac. Cu puțin înainte de miezul nopții mă cazez la hotelul din Szeged, Ungaria, și cad într-un somn de moarte. După un mic dejun unguresc copios, conduc timp de nouă ore, în mare parte prin ploaie torențială, pentru ca seara să ajung acasă, epuizat, dar mulțumit. Împotriva tuturor șanselor – mă bucur că am luat parte la despărțirea de avioanele MiG-21 românești!