Tinerii. Spirite ambițioase, mânate de dorința de a schimba, a evolua și de a-și urma pasiunea. Flacăra tinereții a determinat generații la rând să revoluționeze societatea, să aducă schimbări și îmbunătățiri pentru a-și urma visurile.

În societatea actuală există obstacole, birocrație și bariere de care toți ne lovim, însă este important să vedem partea bună a acestui proces: AMBIȚIA.

15 iulie. Ziua mondială a competențelor tinerilor, sau a tinerilor talentați. O zi prin care ONU celebrează și susține munca și ambiția tinerilor dar ne și informează cu privire la problemele cu care aceștia se confruntă: piața muncii este instabilă, iar schimbările economice sunt impredictibile, tocmai de aceea, astăzi, tinerii sunt nevoiți să-și construiască viitorul cu mult mai multă atenție și muncă.

TSD Cluj celebrează alături de tinerii din lumea largă această zi, o zi care este despre evoluție, despre oameni frumoși care ne pot oferi un exemplu.

Astăzi este despre ei – despre tineri care caută și aspiră să găsească rețeta succesului. Munca și dedicarea sunt detaliile care fac diferența și ajung să ne lumineze viața.

Din 2018, Rareș Ceclan este antreprenor, fiind administratorul unei societăți din domeniul instalațiilor electrice. Este responsabil de asigurarea unui venit salarial constant a 14 angajați. Una dintre devizele după care acesta se ghidează este calitatea, tocmai de aceea investește periodic și deține tehnică performantă pentru a măsura orice parametru al instalațiilor electrice. ”În prezent realizăm servicii de expertiză a instalațiilor electrice, schițe pentru facultățile de inginerie electrică ale UTCN, instalații și proiecte pentru UMF, UBB și Marinescu, instalații electrice pentru clădiri tip ANL în Turda, instalații electrice parte de forță și curenți slabi la clădirile primăriei de pe Iuliu Maniu și Piața Unirii, în cadrul magazinelor Kaufland, iar lista poate continua.”

Atunci când ai parte de sprijin și ghidaj, pasiunea și drumul în viață ajung să fie cunoscute de la vârste fragede. Denisa a întâlnit lumea baletului de la 3 ani, de atunci visa să ajungă pe scenă. ”Studiile mi le-am dedicat tot baletului, în cadrul școlii gimnaziale Octavian Stroia din Cluj-Napoca. Pasiunea mea, ce era atunci doar un hobby, acum a devenit un mod de viață. Îmi place ceea ce fac, deși, această

lume este una în care există o rutină și o disciplină fixă, iar în lumea baletului și nu numai, întâmpini adesea greutăți din cauza subiectivității profesorilor. Cu toate acestea, am ales să nu renunț, chiar dacă se promovează constant spritul concurențial între noi, iar atmosfera este adesea încărcată.

Din toate aceste lucruri am învățat că indiferent de obstacole cel mai important lucru este să îți urmezi pasiunea.”

Orice om are o șansă dacă muncește, este ambițios și crede în el.

Acesta este motto-ul Ralucăi Jeflea, o tănără originară din Turda, care a avut curajul să își depășească barierele, urmându-și pasiunea – muzica.

Pentru unii, drumul poate fi trasat încă de la început, iar alții îl descoperă pe parcursul vieții, însă ce este clar este faptul că scânteia există.

”Totul s-a schimbat când am început să am încredere în mine și când am început să mă iubesc așa cum sunt, când am încetat sa mă compar cu alți oameni și am realizat că șansele sunt egale pentru toți. Prin muzică m-am vindecat, trecând peste multe probleme și de aceea la rândul meu vreau să ajut alte suflete. Sfatul meu pentru tinerii care doresc să înceapă o carieră în domeniul muzicii și nu numai, este să își cultive încrederea în forțele proprii, iubirea de sine, curajul și ambiția, prin muncă (și niciodată să nu te compari cu alți oameni!).

Exemplele pot continua, căci există mii de tineri talentați și muncitori, cu idei strategice și de dezvoltare sustenabilă care merită să fie sărbătoriți și celebrați.

Lecția principală este ambiția și munca. Totul se obține prin aceste două calități, dar și prin sprijin.

Împreună putem să avem societatea și viitorul la care visăm.

#Tineri pentru tineri.

La mulți ani! Să privim spre orizont plini de ambiție.