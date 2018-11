”Acoperiții” DGA și cei BCCO, puși la dispoziția DIICOT

Jurnalistul Cătălin Tache de la national.ro a intrat in posesia unui document incendiar, prin care procurorul sef al DIICOT, Oliver Felix Banila ii cere ministrului de Interne, Carmen Dan sa accepte declansarea unei adevarate revolutii organizatorice in cadrul MAI, prin comasarea Directiei Generale Anticoruptie si a Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate intr-o noua structura. Este vorba de infiintarea unei noi Directii Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate si a Coruptiei, care sa fie ”partener strategic” al DIICOT, urmand sa-i asigure astfel ”materia prima” de politisti judiciari.

Astfel, in concluzia documentului care bulverseaza pur si simplu un Minister de Interne oricum naucit de dezvaluirea de ultima ora a ”retragerii de onoare” a lui Carmen Dan pe listele electorale ale PSD-ului pentru europarlamentare se subliniaza negru pe alb ca ”DIICOT doreste sa devina partenerul Ministerului Afacerilor Interne in initierea si concretizarea unui demers comun menit sa dezvolte in cadrul acestui minister a unei structuri de politie specializata, calificata, apta sa desfasoare activitati de cercetare penala in toate cauzele aflate in competenta materiala a DIICOT. Solutia fireasca, de natura sa sprijine o abordare multilaterala in vederea combaterii criminalitatii organizate, a terorismului, a finantarii terorismului si a coruptiei care le insoteste este crearea in cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate si a Coruptiei, prin comasarea Directiei Generale Anticoruptie cu Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate”.

Vor FBI romanesc

De asemenea, adresa se incheie prin alte cateva argumente aduse in discutie de procurorul sef al DIICOT, cum ar fi ca ”Directia Generala de Combatere a Criminalitatii Organizate si a Coruptiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ar reuni competenta materiala a celor doua structuri existente, asigurand planificarea si executarea unitara a activitatilor/actiunilor specifice. Astfel, DIICOT ar avea in cadrul Ministerului Afacerilor Interne un partener solid, cu o buna acoperire teritoriala, dotari logistice superioare si o resursa umana calificata”.

De asemenea, se insista asupra faptului ca ”prezentul demers nu are un caracter inovativ, fiind doar o radiografie exacta a situatiei actuale din Romania, cu o solutie inspirata din organizarea altor state dezvoltate, unde combaterea criminalitatii organizate, terorismului, finantarii terorismului si coruptiei care le insoteste sunt instrumentate de aceeasi structura : Statele Unite ale Americii – FBI, Marea Britanie – NCA, Israel – LAHAV, Germania – BKA, etc. Prin infiintarea Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate si a Coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne se va raspunde intereselor si necesitatilor de siguranta interna ale societatii romanesti si va crea premisele dezvoltarii cooperarii in plan international” este un ultim argument prin care noua conducere a DIICOT incearca sa o convinga pe Carmen Dan sa-si dea OK-ul, chiar pe sfarsitul mandatului sau in fruntea MAI pentru acest proiect privind reorganizarea structurilor componente ale MAI.

Se canta prohodul DGA!

Iata ca Directia Generala Anticoruptie din cadrul MAI are toate sansele sa moara tot ”tanara speranta ” a sistemului, daca propunerea DIICOT va fi avizata in cele din urma si de catre ministrul de Interne. Ceea ce ar reprezenta practic lovitura decisiva pentru ”sora mai mica” a DNA, structura care a debutat in forta, ce-i drept, cu entuziasm si rezultate, dar care dupa deturnarea la miez de noapte a Operatiunii ”Regina” de pe granita de Vest la vamile estice unde basarabenii practica de cand lumea micul trafic de frontiera nu a mai reusit sa-si revina niciodata. De asemenea, comasarea poate fi considerata si o lovitura ”pe persoana fizica” pentru chestorul Catalin Alexandru Ionita, cel care, la putina vreme dupa ce a pierdut sefia Politiei Romane, va ramane acum si fara cea a Directiei Generale Anticoruptie. Pentru ca in ”oferta de nerefuzat” pe care o face Internelor, DIICOT-ul nu lasa loc de nicio interpretare, noua ”pepiniera” de politisti judiciari care va infiinta sub titulatura de D.G.C.C.O.C. urmand a-si desfasura activitatea sub stricta supraveghere a structurii de Parchet condusa de Felix Banila. Cel care, fie vorba intre initiatii sistemului este greu de crezut ca este chiar el initiatorul acestui proiect cu adevarat surprinzator si menit sa creeze multe controverse in sistem. Mai ales ca momentul ales pare sa nu fie deloc unul intamplator, ambele Directii din cadrul MAI care ar urma sa fie comasate si puse practic ”la pachet” la dispozitia procurorilor DIICOT trecand in ultima vreme printr-un veritabil con de umbra, in ciuda traditionalelor bilanturi de an triumfaliste. Ceea ce nu va impiedica insa probabil producerea unor ”replici” puternice la acest ”cutremur” provocat de propunerea DIICOT.

Scapati din mana

Pentru ca, daca ofiterii DGA au ajuns doar ”nasii nasilor” din trenuri, principalul repros care li se face fiind cu referire la timorarea de care dau dovada in aruncarea ”navodului” anticoruptie si asupra adevaratilor mahari din sistem, multumindu-se mai mult doar cu ”plevusca” agentilor rurali, cu cei de la ”crima organizata” lucrurile stau exact pe dos. Iar cei din structurile teritoriale mai ales au fost implicati in ultimii ani in nenumarate scandaluri monstru, fiind acuzati nu de putine ori chiar de catre proprii colegi de la alte birouri, servicii sau directii ca au ajuns un fel de ”stat in stat”. Mai mult chiar au existat si cazuri de ”structuri paralele” informative si chiar paramilitare create pe osatura ”brigazilor” de la combaterea crimei organizate. Iar cum in ultima vreme situatia era mai mult decat tensionata si la nivelul BCCO-ului bucurestean, eventuala ”inghitire” a Directiei de catre ”struto-camila” dorita de DIICOT ar ”nivela” influentele manifestate de catre ”factiunile” care se afla intr-un razboi fratricid pe viata si pe moarte, unul mediat de cele mai multe ori chiar de catre cei de la Directiunea de Operatiuni Speciale. Si chiar daca ”puii” chestorului Liviu Vasilescu pot rasufla momentan usurati, sursele noastre sustin ca este ultima oara cand le trece ”glontul” reorganizarii pe la ureche, cat de curand viitoarea conducere a MAI urmand sa treaca la ”next level” al jocului de-a reorganizarea mascata a ministerului, prin absorbtia DOS, cel mai probabil de catre structurile DGPI.

E ”foame” de politisti

Fiind vorba de un document cu un statut special nu vom publica integral ”scrisorica” intrata in posesia noastra, cel putin pentru a-i oferi astfel ministrului Carmen Dan ragazul de timp necesar pentru a lua o decizie pe un proiect atat de transant. Insa dincolo de ”gargara” obisnuita in astfel de cazuri cu alinierea la recomandarile organismelor internationale si intarirea cooperarii interinstitutionale, din tot documentul conceput de cei de la DIICOT se mai remarca doua idei principale. Prima este ca ” DIICOT resimte din ce in ce mai acut lipsa unei structuri de politie judiciara puternice, in care recrutarea ofiterilor de politie judiciara sa poata fi realizata pe baza competentelor profesionale si cunostintelor de specialitate in materie”. Ceea ce poate anticipa o alta viitoare miscare si anume trecerea noii Directii in subordinea DIICOT. Dar si o a doua concluzie-avertisment, care ar trebui deja sa dea fiori multora:”Coruptia din sectorul privat se afla mult mai putin in dezbatere publica decat coruptia din sectorul public. Se considera, probabil, ca nu afecteaza atat de acut bugetul statului asa cum se intampla cu cea din urma. La o analiza mai atenta insa, chiar si de perceptie,a prejudiciului pe care coruptia din sectorul privat il aduce bugetului , lucrurile incep sa se nuanteze”… Brrr, miroase a ”DIICOT, noua DNA”…

Sursa: Cătălin Tache – national.ro