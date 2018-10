Acuzații la adresa lui Vlad Voiculescu: „Băiatul securistului de la Viena”

Vlad Voiculescu este unul dintre cei mai promovați oameni din partidul nou înființat de Dacian Cioloș. Acesta a absolvit studii economice la Viena și la doar 28 de ani devenea vicepreședine în cadrul unei divizii a Erste Bank, în Austria. Magic Camp este cel mai important proiect al său, pentru care este extrem de apreciat.

Aceleaşi surse susţin că în Erste Bank cam nimeni nu ajunge să ocupe o asemenea funcţie până la 35 de ani, decât dacă fie este vreun geniu, fie cineva l-ar impune. Totuşi este important de menţionat că Vlad Voiculescu era într-adevăr un elev de nota 10 la şcoală, scrie capital.ro.

Și fostul consilier PNL, Tănase Stamule, a lansat o serie de acuzaţii grave la adresa fostului ministru al Sănătăţii pe care îl consideră ipocrit. Mai exact, el transmite că acesta se promovează ca un om nou în politică, dar de fapt ar proveni dintr-o familie de „securişti”, care l-ar fi ajutat să acceadă în carieră. Însă nu explică exact cum l-au ajutat aceste relaţii.

„1. Fratele bunicului meu (Voiculescu) a fost sef la DIE la Viena si responsabilul de comert exterior dintre Romania comunista si Austria

2. Varul primar al tatalui meu a fost CEO al uneia dintre cele mai mari companii de farmaceutice din Romania si astazi este unul dintre cele mai influente personaje din sistemul sanitar din Romania.

3. Varul primar al tatalui meu (baiatul securistului de la Viena), este si in conducerea institutului Aspen

4. Eu studiez si lucrez la Viena fara nicio legatura cu istoricul familiei mele acolo

5. Eu iau o bursa de la Institutul Aspen fara nicio legatura cu faptul ca varul tatalui meu e in conducere acolo

6. Eu devin ministru al sanatatii fara nicio legatura cu influenta varului tatalui meu in sistem

7. Cand ma intreaba presa daca imi este unchi, le spun ca nu este si ca este doar “nepotul strabunicului meu”

8. Eu promovez campania “Oameni Noi in Politica” desi provin dintr-o familie cu grade foarte inalte in vechea securitate

9. Cum ma cheama pe mine?”, scrie Tănase Stamule pe facebook.

Reacția lui Vlad Voiculescu:

„Încerc să iau asta că o glumă sau în cel mai rău caz că pe o încercare disperată de calomniere.

Fraţii bunicilor? Nu ştiu câţi oameni ştiu tot ce fac fraţii bunicilor lor. Ce au făcut, ce fac sau ce vor face. Orice om îşi face propriile alegeri. Dar poate va ajută în demersul jurnalistic să ştiţi că toţi fraţii bunicilor mei s-au stins în urmă cu aproape 20 de ani. Iar eu am împlinit de curând 35.

Dacă aveţi orice întrebare sau nelămurire despre biografia mea sau despre ceea ce am făcut eu în aceşti 35 ani va stau la dispoziţie cu cel mai mare drag”, a declarat Vlad Voiculescu pentru capital.ro.