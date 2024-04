Ciocanitoarea social media ce conduce USR Cluj, deputata Oana Murariu, revine in forta cu un nou clip penibil pe Tik Tok. De data asta, arivista ciolosiana care i-a fraierit pe useristi ca in filmele cu prosti o arde metempsihotic despre Iohannis, cat e el de lenes si de magar. Batanoaica emite ipocrizie prin toti pixelii, caci cine il pupa in cur la protestele din 2018 si 2019 pe Iohannis: ati ghicit!

Dar altceva e important de remarcat: cum se baga in seama prostovanca, ce teatrala e in clipuri, isi lasa pauza de calcatura ca borfetele ce fac stories la Dubai, iar faza cu pleznitul drapelului e de toata jena!

Doamne ajuta-i, mai are 5 luni de halit salariul de parlamentar pentru care nu a facut NIMIC relevant in ultimii 4 ani si scapam de ea! Ca poate se trezesc useristii “vechi” si ii dau un spit in blanita: ba, cat puteti fi de prosti sa lasati o ciolosista sub acoperire sa va conduca?

PS: Baltaretule, poti sa platesti cate advertoriale politice vrei in UM Hotnews sau G4, tot un luzar ramai! Orgoliul tau nemasurat de pitic cu ochelari e mai important decat rezultatul, asa-i?

PS2: Da, de asta e suceveanca cu “radacini in Transilvania”, adica moldoveanca, o Raresa Bogdan de Usr

sursa ziardecluj