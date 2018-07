Agent de pază de 69 de ani, bătut la „Praktiker” Florești, de un rom în vârstă de 15. Victima spune că l-a surprins furând!

“Șifonat” serios în zona feței și cu nasul înroșit de la loviturile încasate, bătrânul așteaptă, joi, 19 iulie să fie primit în cabinetul de consultații al I.M.L.Cluj. Aflu că se numește Octavian, e un fost șofer profesionist care, la cei 69 de ani ai săi, își rotunjește veniturile făcând pe agentul de pază la “Praktiker” Florești. Acesta susține că în dimineața respectivă, la ora patru, a fost atacat de opt romi care năvăliseră în magazin ca să fure. El – după ce i-a observat pe camere cum își îndeasă mărfuri în mâneci și buzunare – le-a ordonat să părăsească magazinul, fapt care a dus la agresiunea petrecută împotriva sa. Poliția afirmă că agentul a fost bătut de un minor de 15 ani, însă de furt nici n-a fost vorba.

Dl. Octavian mărturisește că se afla în tura de noapte la “Praktiker” iar el – și cele trei colege ale lui din rândul personalului – s-au trezit, brusc, asaltați de circa opt romi gălăgioși, bărbați și femei, care s-au răsfirat prin întreg magazinul. “M-am deplasat la monitoarele camerelor de supraveghere și le-am urmărit cu atenție mișcările. Așa am remarcat cum unul dintre ei își îndeasă în mâneci și în buzunare ciocolată și ochelari de soare, drept pentru care am intervenit. L-am întrebat pe individual respectiv de ce fură, dar el m-a înjurat și a venit spre mine. Atunci eu am scos sprayul și l-am pulverizat, însă romul s-a ferit de jet și apoi m-a lovit rău, punându-mă la pământ. Apoi, când rudele lui au văzut că fetele au dat alarma au părăsit repede, cu toții, incinta. Curând a venit și poliția și domnii polițiști au fost cei care m-au ajutat să-mi revin puțin, ridicându-mă de la pământ și stropindu-mă cu apă. Dar tot amețit am rămas mult timp fiindcă, în cădere, am dat cu capul, puternic, de pardosea”. Își continuă mărturia, revoltat la culme: “Am mai fost trimis și-n alte locuri – însă aici, în Florești e dezastru: vin în gașcă la furat și fac ravagii. Ăștia, de azi dimineață, nu sunt chiar din cartierul romilor, ci sunt de pe “Șesuri”, de dincolo de Someș” – și-s foarte periculoși! Bărbatul este poftit curând în cabinet și se întoarce la scurt timp cu un certificat în care medicii i-au recomandat între trei și patru zile de îngrijiri medicale, sfătuindu-l, totodată să se prezinte degrabă la un consult amănunțit… Explică, bătrânul, înainte de a părăsi instituția medical clujeană: “Acuma o să mă prezint la poliție, la Florești și o să fac plângere penală împotriva atacatorilor, fiindcă prea tare m-au lovit. Dar mai e o problemă: sunt din nou de serviciu la noapte, așa că o să-l sun imediat ce ies de aici, pe șeful meu fiindcă, sincer, nu cred că o să fiu capabil să mai ajung diseară la muncă”!

“Agentul de pază a fost agresat de un minor în vârstă de cincisprezece ani, care l-a atacat pe bărbatul de 69 de ani. La această oră avem în lucru doar un dosar pentru lovire sau alte violențe, întocmit pe numele minorului”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.