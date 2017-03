Alți zece giganți își fac apariția la UNTOLD 2017

Pentru prima dată în România, Alan Walker și Marshmello urcă pe UNTOLD ARENA alături de Dillon Francis, Don Diablo, Redfoo, Tujamo, Lost Frequencies, Dannic, Sunnery James&Ryan Marciano, Sander van Doorn. Cei 10 artiști sunt unii dintre cei mai buni DJ ai muzicii dance din lume și completează constelația EDM cu cele 7 superstaruri anunțate deja: Armin van Buuren, Afrojack, Axwell&Ingrosso, Dimitri Vegas&Like Mike, Hardwell, Martin Garrix și Steve Aoki.

Cei 10 artiști se alătură și celorlalte staruri din line-up-ul UNTOLD 2017:Ellie Goulding, Hurts, MØ, R City, Tinie Tempah, Example & DJ Wire, Jasmine Thompson, Chris Liebing, Loco Dice, Solomun, Sven Vath, Jamie Jones, Dubfire, Andy C, Borgore, Chase&Status(DJ Set), Dub FX, Pendulum(DJ Set) și Sigma(DJ Set).

Marshmello este un DJ misterioscare, la toate show-urile, apare pe scenă cu o mască sub formă de bezea pe față, iar identitatea lui a rămas până acum necunoscută. Jurnaliștii internaționali au concluzionat de multe ori că Marshmello ar putea fi de fapt Martin Garrix, Jauz sau Diplo. Însă cea mai plauzibilă idee e aceea că artistul este de fapt un DJ american pe nume Chris Comstock, alias Dotcom. În ciuda anonimatului, DJ-ul a devenit cunoscut în 2015, când a lansat primul său single, „Alone”. A avut numeroase colaborări cu Skrillex și Tiesto.

Alan Walker este un alt artist misterios care apare pe scenă cu o mască neagră pe față,însă de această dată, identitatea lui nu este chiar atât de ascunsă. Dj-ul are 20 de ani, vine din Norvegia și are deja la activ mai multe hituri cu sute de milioane de vizualizări pe youtube, cum ar fi Faded și Never Forget You, în colaborare cu Zara Larsson.

Dillon Francis este un dj și producător american de 30 de ani, atât de cunoscut pentru colaborarea sa cu DJ Snake pentru melodia „Get low”, inclusă pe coloana sonoră a filmului „Fast and Furious 7”. Este mereu prezent la marile festivaluri de muzică din întreaga lume.

Redfoo înseamnă și Stefan Kendal Gordy, component al trupei LMFAO. Artistul este un dj, producător și rapper american de 42 de ani, cunoscut fanilor pentru melodiile „Party Rock Anthem” și „I’m sexxy and i know it”. A avut colaborări cu The Black Eyed Peas și David Guetta.

Don Diablo urcă pentru prima dată în această vară pe UNTOLD ARENA, iar Tujamo, Lost Frequencies și Dannic se reîntâlnesc cu fanii din România.

Sunnery James & Ryan Marcianoși Sander van Doorn vin și ei pentru prima dată la UNTOLD și se află printre cei mai doriți DJ, de fanii festivalului.

ULTIMELE ABONAMENTE LA PREȚ PROMOȚIONAL ÎN VÂNZARE

Ultimele abonamente la preţul promoţional de 385 de lei plus taxe din preţul final de 550 de lei plus taxe, mai pot fi achiziționate pana la finalul lunii martie de pe www.untold.com. Sunt disponibile şi bilete de o zi dar şi abonamente VIP.UNTOLD 2017 va avea loc în perioada 3-6 august la Cluj-Napoca.