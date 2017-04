Bărbat fără mâini bătut bestial în Floreşti! A refuzat să ia asupra sa o faptă pe care n-a comis-o!

Viaţa lui Ciprian Sorin Mocoiu, un bărbat de 39 de ani, stabilit de ceva vreme în comuna Floreşti pare un şir neîntrerupt de nenorociri: după ce a fost abandonat de mamă în maternitate, a crescut la Casa copilului şi din această ipostază a îndurat toate necazurile posibile, inclusiv aruncarea lui în stradă imediat ce a absolvit şcoala. După ce şi-a încropit din cerşit două barăci, joi 12 aprilie, acesta a fost bătut de un bărbat din comuna Floreşti, dintr-un motiv cu totul incredibil: a refuzat să ia asupra sa – inclusiv consecinţele financiare – ale unei fapte pe care individul i-a cerut să o recunoască, şi anume c-ar fi dezlegat un câine care a ucis capra unui vecin!

Din anul 1997, mereu pe străzi

Bărbatul are mâna stângă retezată aproape de la cot, iar palma mâinii drepte îi lipseşte pe jumătate, după ce în anul 1994, când avea 16 ani, a fost aruncat de către nişte colegi, în glumă, în faţa unui tren! Ciprian-Sorin păşeşte în sala de aşteptare al I.M.L. Cluj şi solicită personalului instituţiei să-i completeze formularul necesar pentru a fi consultat. După ce casierul îi completează formularul, omul plăteşte cu hârtii mici, de un leu, taxa necesară de 38 de lei. Apoi este poftit imediat, în cabinet, pentru a fi examinat. După ce iese, cu un certificat medico-legal, în care i-au fost recomandate între patru şi cinci zile de îngrijiri acesta acceptă, cu amabilitate, să poarte un dialog cu reporterul „Gazeta de Cluj”. Aşa că discuţia noastră are loc pe o bancă din curtea instituţiei medicale. Impresionat de cazul său, cu totul neobişnuit – să nu ai mâini folosibile şi totuşi să fii rupt în bătaie de un ins „întreg”, cel puţin din punct de vedere fizic – îl rugăm să ne povestească viaţa infernală pe care, bănuiesc, a trăit-o până în acest moment! Ce-i drept, îl ştiam din vedere pe Ciprian Sorin, de pe străzile Clujului. Îl zăream adeseori stând umil, direct pe caldarâm, fără să ceară cuiva vreun ban, fiind miluit în răstimpuri de câte un clujean impresionat de situaţia lui. Bărbatul în toată firea, în vârstă de 39 de ani – însă cu faţă de copil şi, cum se va vedea mai târziu, voinţă de fier – oftează adânc şi începe realatarea poveştii vieţii sale: „M-am născut în comuna Gurahonţ, judeţul Arad însă mama naturală m-a abandonat în maternitate. Personalul medical a făcut toate demersurile necesare şi am fost dus la o creşă, după care ajuns la vârsta şcolară, trimis la o şcoală ajutătoare, fiind crescut în acelaşi timp la Casa copilului din Ineu, judeţul Arad. Am ajuns la Şcoala profesională de la Petriş pe Mureş, din acelaşi judeţ, însă am fost transferat apoi la Şcoala Profesională Jucu, în 1995 şi am absolvit-o în 1997”. Arată că de atunci, după ce a fost aruncat în stradă de către autorităţi a stat mereu pe străzi, împreună cu câţiva colegi de la Jucu şi a trăit mai mult din cerşit. Mărturiseşte că la un moment, pe când se afla la Petriş pe Mureş l-a vizitat şi mama naturală, împreună cu concubinul ei – însă a rămas impasibil la prezenţaei şi a alungat-o. Le-a spus cleor doi, de la obraz: „Acum veniţi, când sunt mare. Mergeţi în treburile voastre, nu mai vreau să am de-a face cu voi”! Şi de atunci n-a mai întâlnit-o pe mama lui niciodată.

„Nu accept să fiu acuzat de un lucru pe care nu l-am făcut”!

Cât despre accidentul care i-a pus „capac” şi l-a transformat într-un infirm pe viaţă, Ciprian-Sorin povesteşte: „În 1994 aveam 16 ani şi mă aflam pe peronul gării din Deva. La un moment dat nişte colegi, din joacă, m-au aruncat pe linia ferată chiar înainte de a veni trenul. N-am reuşit să ies la timp dintre linii şi trenul mi-a tăiat mâinile, după cum vedeţi. Am stat o lună în spital, la Deva, unde am suferit mici „reparaţii” dar niciuna hotărâtoare, ca să pot să prind până la urmă vreun obiect cu degetele pălmii drepte”. Arată mai departe că de atunci viaţa lui a fost îndrumată într-o singură direcţie: aceea de-aşi strânge bani ca să-şi procure un acoperiş şi să nu ajungă să îngheţe, iarna, aşa cum au păţit câţiva foşti colegi de-ai lui de la Casa copilului, asta când intervenţia statului în cazurile celor defavorizaţi, trecuţi de 18 ani, este minimă. A avut însă un mare noroc prin 2000 când un om generos, posesorul unei ferme de animale situată la marginea cartierului Gheorgheni l-a găzduit pe terenul său, mai ales că Ciprian Sorin a reuşit să-şi cumpere două barăci metalice, contra sumei de 140 de milioane de lei vechi, bani procuraţi din cerşit. „Am cerşit fiindcă pe atunci nu aveam ajutorul de la stat de 340 de lei, dar acum nu mai fac acest lucru. Revenind la cazul meu, după o perioadă de timp m-a lovit din nou ghinionul şi omul a dat faliment. Astfel că noul proprietar mi-a dat trei luni de răgaz ca să-mi caut un alt loc şi să mă mut de acolo. Am reuşit să obţin găzduire pe un teren din comuna Floreşti, pe Răzoarei, lângă „Metro”, aşa că mi-am demontat barăcile metalice din Gheorgheni şi le-am mutat la Floreşti, unde stau şi acum”. Se întunecă brusc şi revine la problema care-l macină şi care l-a adus, de fapt, la I.M.L. Cluj: „Incidentul a avut loc ieri (n.n. – miercuri 12 aprilie) pe la ora unsprezece, însă incidentele care le-au provocat sunt vechi de aproape un an. Asta, pentru că Rex, câinele dl. Bogdan – cel care a închiriat terenul de la Facultatea de Medicină Veterinară – a omorât anul trecut capra unui vecin şi proprietarul l-a dat la poliţie pentru asta. Între timp, un prieten al d-lui Bogdan, poreclit Ciceu a încercat să mă oblige să iau pe mine fapta, că – vezi Doamne! – eu aş fi dezlegat câinele ca să omoare capra vecinului. Ori, eu nu pot recunoaşte în ruptul capului un asemenea lucru, dacă nu l-am făcut! În acuzaţia lor se bazau că sunt printre puţinii care pot stăpâni câinele, care-i destul de rău. Şi ieri, acest Ciceu a încercat să mă determine să iau vina pe mine la poliţie, fiindcă cercetările lor sunt avansate. Şi pentru că nu am acceptat, m-a luat la pumni, picioare, în abdomen – şi capete în gură, până am ameţit. Iar acum, după ce a aflat că o să fac plângere la poliţie pentru gestul său, acesta mă ameninţă că o să mă alunge de acolo, deşi el nu are nimic aici. Ba, mai mult, chiar prietenul lui, dl. Bogdan l-a certat şi l-a întrebat cum de-a putut să dea în aşa hal într-un om cu handicap, aşa cum sunt eu.” Mărturiseşte, uitându-se mereu la ceas că se grăbeşte să ajungă la postul de poliţie din Floreşti, fiindcă nu are de gând să cedeze şi intenţionează să meargă până în pânzele albe împotriva agresorului, indiferent de consecinţe. „Eu, chiar dacă sunt un om amărât, am demnitate: nu accept să fiu acuzat pe nedrept că am făcut un lucru, când de fapt nu l-am făcut. Aşa că merg până la capăt”! Apoi, ţinându-şi cu dificultate, lipită de trup, punga cu actele eliberate de la U.P.U. şi de la I.M.L., o zbugheşte spre staţia de autobuze de pe Calea Moţilor.

“Vineri, 14 aprilie, victima a depus plângere iar poliţia din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Floreşti desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri şi alte violenţe, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de langâ Judecătoria Cluj-Napoca”, a declarat pentru Gazeta de Cluj comisar şef Daniel Boie, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj