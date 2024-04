Vom reproduce în ceea ce urmează integral mesajul transmis azi dimineață de Adrian Severin, unul dintre cei mai proeminenți analiști politici din România. Ceea ce ne semnalează domnia sa este o faptă de o gravitate excepțională, care nu poate fi și nu ar avea de ce fi opera unui hacker obișnuit. Iată textul:

„Bună dimineața!

Pagina mea de Facebook a fost atacată.

Cineva a intrat pe pagina mea unde a postat mesaje în numele meu, dar care nu îmi aparțin. Faptul mi-a fost adus la cunoștință de cei care pot intra pe pagina respectivă.

Eu nu pot șterge și nici vedea aceste mesaje întrucât atunci când încerc să intru pe pagina mea îmi apare fie o pagină fără nici un nume pe care sunt postate imagini fără vreo legătură cu mine, fie o pagină care poartă numele meu, dar nu are nici o poză de profil, nu are prieteni și urmăritori (pe pagina mea aveam 5000 de prieteni și zeci de mii de urmăritori), și pe care apar diverse texte postate de mine până în anul 2021.

Am postat azi pe această pagină, ca să fac un test, o trimitere la o dezbatere televizată la care am participat zilele trecute. Trimiterea a apărut, dar, evident, nu o vede nimeni întrucât pagina nu este cunoscută, lipsește poza care să facă o legătură evidentă cu mine și nu are prieteni sau urmăritori.

Nu cred că este o inițiativă privată. Este o încercare de a mă amuți, de a-mi bloca legătura cu lumea, exact în perioada de campanie, când vocea mea se pare că avea ceva audiență.

V-am trimis această știre pentru a vă informa și pentru eventualitatea că ați dori să o răspândiți sau comentați

Mulțumesc.”

Există două structuri de securitate cibernetică extrem de bine dezvoltate și finanțate în România. Una aparține Serviciului Român de Informații, cealaltă se află în subordinea Guvernului condus de Marcel Ciolacu. Avem toate motivele să credem că cea de-a doua structură este autoarea acestui atac. Este un atac politic. La începutul unui an electoral. Un atac împotriva unui important vector de opinie. Cerem ca asemenea acte să înceteze cu desăvârșire.

Clubul de Presă își reînnoiește solicitarea adresată premierului Marcel Ciolacu de a se întâlni de urgență într-o ședință de lucru pe parcursul căreia să fie stabilitate regulile în funcție de care în acest an electoral presa să se poată manifesta liber și să aibă posibilitatea de a-i informa corect și complet pe cetățeni.

În numele Consiliului de Onoare,

Sorin Roșca Stănescu