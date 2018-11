Când te bagi pentru cineva, o încasezi! Aşa a păţit, weekendul trecut, la clubul „Vintage”, un tânăr din Gherla!

Eugen e un tânăr în vârstă de 17 ani, elev în municipiul Gherla, care în noaptea de sâmbătă spre duminică, a săptămânii trecute a participat împreună cu colegii, la o petrecere de sâmbătă seara, organizată la clubul „Vintage” din localitate. La un moment dat, a observat că un prieten din grupul său se certa pe terasă cu un alt rânăr. La care acesta, fire împăciuitoare, s-a deplasat spre cei doi ca să-i despartă. N-a apucat să parcurgă prea mulţi paşi că s-a şi trezit trimis în „lumea viselor”, de un necunoscut care l-a lovit de la spate – evident, prieten al celuilalt „combatant”.

Însoţit de părinţi, minorul din Gherla aşteaptă cu un aer smerit să fie consultat de către medicii de la I.M.L Cluj. Mărturiseşte acesta, după ce primeşte acordul tacit al mamei sale care-l însoţeşte: „Sâmbătă noapte am fost, împreună cu mai mulţi colegi, la o petrecere, la clubul „Vintage” din oraş. După câteva ore am văzut cum un prieten se ceartă, afară, cu cineva. Am ieşit să-i despart – şi când mă îndreptam spre cei doi numa` m-am trezit lovit, din lateral, de cineva pe care n-am apucat să-l văd. Am încasat nişte pumni în ochi şi în ureche, iar când am vrut să mă ridic acesta m-a lovit din nou, de data asta în cap. Mi-am pierdut complet cunoştinţa, aşa că după ultima lovitură nu am mai reţinut nimic, chiardacă-l văzusem pentru o fracţiune pe cel care m-a atacat ”. Mărturiseşte că prietenii l-au stropit, în continuare, cu apă, apoi au sunat la numărul de urgenţă 112, astfel că în scurt timp la faţa locului şi-a făcut apariţia o ambulanţă care l-a transportat rapid la Spitalul Municipal Gherla. „Acolo medicii m-au luat în primire, m-au cusut în două locuri şi m-au îndrumat spre I.M.L.Cluj ca să-mi scot certficat pentru a putea face ulterior plângere”, adaugă tânărul. Nu-şi isprăveşte vorba şi apare şi tatăl lui, care însă îi taie tot elanul, considerând incidentul o simplă ciocnire între tineri şi un eveniment care nu are motive să capete mai multă amploare de-acum încolo. „Ne mulţumim să ne scoatem certificat, pentru orice eventualitate – dar nu mergem cu el la poliţie să facem plângere, fiindcă nu mai are rost să facem alte valuri”, hotărăşte, împăciuitor, tatăl – sugerând că, probabil, şi fiul său are partea lui de vină în acest incident. Curând, tânărul este invitat în cabinetul de consultaţii. Se întoarce rapid în sala de aşteptare, ţinând în mână un certificat, în care legiştii i-au recomandat câteva zile de îngrijiri medicale. Apoi, preocupaţi, cei trei părăsesc sediul instituţiei clujene…