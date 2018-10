Carmen Dan, noi declarații privind conflictul cu Gabriela Firea

Ministrul de Interne Carmen Dan a spus că s-a ”amărât”, după ce Gabriela Firea i-a cerut demisia în Comitetul Executiv (CEx) al PSD de la Neptun, la începutul lunii septembrie. Ea a mai adăugat că a fost luată prin surprindere de ieșirea edilului capitalei și că ea și cu Firea nu trebuie să fie prietene, însă trebuie să colaboreze instituțional.

”Pentru mine în mod clar au fost momente greu de anticipat, mai ales pentru că am avut o bună comunicare. Cel puţin aşa mi-a plăcut să cred. Eram două persoane care se înţelegeau bine. A fost surprinzător pentru mine momentul CEx-ului de la Neptun. Ulterior, eu cred că am făcut bine că am ales să nu îi dau răspuns, pentru că vă amintiţi turul televiziunilor şi modul în care a făcut foarte multe afirmaţii din cauza supărării. Momentul acelei discuţii în CEx a adus un plus. (…) M-am amărât, ulterior m-am resemnat. Erau momente când am simţit revoltă, să dau replică, dar am rămas în zona de echilibru”, a spus ministrul de Interne, pentru un post de televiziune.

Carmen Dan a precizat că, instituțional, va putea colabora cu Gabriela Firea, deși edilul a precizat contrariul.