Decembrie pare să fi fost o lună cu noroc pentru Mihai Seplecan, care are acum un motiv în plus pentru a vedea lumea în roz. Surse din apropierea politicianului ne-au relatat că este văzut mai tot timpul alături de o frumoasă blondă care l-a ajutat să-şi găsească liniştea sufletească.

Bomba sexy care îi monopolizează timpul liber tânărului liberal, care anul acesta este favorit pentru câştigarea funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, este sportivă la U Jolidon, şi a jucat la HC Activ Plopeni. Handbalista este într-o formă de invidiat, lucru demonstrat de fotografiile postate pe Facebook, şi pare exact genul de femeie activă de care are nevoie politicianul mereu plin de energie. De altfel, colegele sale o consideră o jucătoare exemplară, foarte dedicată sportului. Tânăra a absolvit jurnalismul şi se poate dovedi a fi o pasă bună pentru vizibilitatea liberalului.

Cei doi s-au cunoscut la începutul lunii decembrie, potrivit aceloraşi surse, la acţiunile caritabile ale noului PNL, născut din fuziunea cu PDL. De atunci au devenit de nedespărţit. Noua alianţă dintre cele două partide de dreapta funcţionează de minune, dacă ne gândim că noua iubită a lui Mihai Seplecan este membră PDL

Mihai Seplecan şi-a petrecut întreaga vacanţă cu noua iubită. Cei doi au fost împreună pe Valea Prahovei, dar şi în Staţiunea Muntele Băişorii, unde, potrivit Ziar de Cluj, şi-au petrecut Revelionul. În ajunul Crăciunului au fost din nou împreună într-o localitate din Sălaj. Pe internet există fotografii cu cei doi în vacanţă pe pârtie, dar şi la dans într-un club, alături de prieteni.

Surse apropiate celor doi spun că relaţia a evoluat foarte repede, iar cei doi porumbei glumesc chiar despre căsătorie, adresându-se unui cuplu de prieteni, Oana şi Daniel Popa, cu „naşă” şi „naşule”.

Totuşi, sursele noastre spun că există semne că cei doi iau această relaţie în serios şi chiar ar plănui să se mute împreună. Mihai Seplecan a prezentat-o pe frumoasa blondă mamei, şi cine nu ar vrea să aibă o asemenea noră!

Mai în glumă, mai în serios, cei doi au negat că ar avea o relaţie. Mihai Seplecan a declarat că sunt doar prieteni şi că au fost cu alţi colegi din partid şi prieteni în mai multe locuri, motiv pentru care au apărut fotografiile cu cei doi împreună.

Însă, chiar după apariţia ştirii despre relaţia „inexistentă” a celor doi în presă, au fost văzuţi în mall plimbându-se de mână, la cumpărături, şi chiar au dat nas în nas cu un jurnalist clujean.

Prietenele Gabrielei au fost foarte surprinse, iar ea a negat pe pagina sa de Facebook informaţiile apărute în presă. „Deci eşti şi îndrăgostită, şi cuplată, şi ai fost şi de rev la Băişoara!”, îi scrie o amică. O alta întreabă „Hahaha!!!…tare Gabitza!…Copii când faceţi?…Aflăm tot din presă, nu?”

Contactată de Gazeta de Cluj, Gabriela a declarat că zvonurile apărute în presă nu sunt adevărate şi au devenit chiar deranjante. „Nu este adevărat, suntem prieteni buni, doar atât. Am ieşit împreună, avem un grup de prieteni cu care ieşim mereu. Nu am fost doar eu cu el, am fost mai multe persoane la Băişoara. Eu am fost în cu totul altă parte, nu ştiu de unde s-a ajuns la concluzia că ne-am făcut Revelionul împreună. S-a ajuns prea departe cu chestia asta”, a spus frumoasa handbalistă.

Or fi sau n-or fi adevărate spusele surselor noastre, noi vă lăsăm să vă delectaţi cu frumoasa handbalistă care a devenit iarna aceasta „îngerul păzitor” al (posibil) viitorului preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj.