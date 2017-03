Client distrus în bătaie de bodyguarzii de la localul de păcănele SEVEN din Floreşti!

Bărbatul, îmbrăcat sport, se mişcă cu mare greutate pe coridoarele I.M.L. Cluj. Într-un târziu reuşeşte, târându-şi piciorul să se aşeze pe un scaun în aşteptarea consultului medicilor. O grimasă întipărită pe figura lui dovedeşte faptul că omul suferă intens. Interpelat, se arată de acord să-şi povestească păţania, însă cu condiţia să-i fie făcute publice doar iniţialele numelui său – „fiindcă sunt om cunoscut în Floreşti şi nu numai acolo”. Accept, aşa că bărbatul de 43 de ani îmi prezintă fişa sa medicală, de la Clinica de Chirurgie I din Cluj-Napoca, de unde tocmai s-a externat după o şedere de cinci zile.

„M-au bătut şi apoi jefuit de suma 510 lei”!

În fişa de la U.P.U. Cluj-Napoca scrie, negru pe alb că M.C. a suferit „un traumatism prin agresiune, contuzii toracice, contuzie plerică”, iar inventarul traumatismelor de pe trupul său continuă în ritm ameţitor. Povesteşte acesta, într-un târziu, după ce-i înapoiez fişa: „După cum vedeţi, ochii mi-s învineţiţi de la lovituri, lobul urechii mi-e rupt, sunt suspect de ruptură de splină, am sânge infiltrat la ficat, torace, vezică şi splină, probabil am şi rupturi interne – toate de pe urma loviturilor încasate din partea bodyguarzilor şi oamenilor de ordine de la SEVEN Floreşti. Pe deasupra, piciorul mi-e scrântit iar şuruburile de la o plăcuţă pe care o aveam la claviculă, de la o fractură mai veche, mi s-au desprins şi acum aceasta mi-e dislocată din nou”. Arată mai departe că s-a întors de ceva vreme din Marea Britanie, unde a muncit în construcţii, totul pentru că i s-a născut copilul mult aşteptat. Iar în noaptea de sâmbătă spre duminică a săptămânii trecute s-a deplasat până la localul de păcănele din Floreşti ca să invite, la botezul copilului, doi prieteni care se aflau acolo – unul în calitate de angajat, altul de client. „Ajuns acolo, au apărut nişte bodyguarzi şi au vrut să mă dea afară, fiindcă unul dintre prieteni avea interdicţie în localul lor. Ori m-au confundat cu el, ori au avut exces de zel, fiindcă – fără să mai aştepte să zic ceva – m-au luat chiar acolo, în interiorul localului, la bătaie. Am încasat pentru început câţiva pumni în gură, în ureche – mi-au rupt şi cartilagiul – după care mi-au învineţit ochii şi bătaia a continuat, cu spor şi afară. Apoi, după ce m-au „terminat” s-au oprit. Iar când le-am spus, cu o răbufnire de indignare, că vreau să chem poliţia şi să anunţ fapta lor mi-au mai tras vreo cinci pumni, după care mi-au luat telefonul – şi, odată cu el şi suma de 510 lei, din buzunar. Unul dintre ei, cel care m-a bătut cel mai tare şi a fost cel mai îndârjit împotriva mea se numeşte Edi”, declară în continuare victima. Povesteşte apoi că şi-a pierdut curând cunoştinţa, dar şi-a revenit puţin la sosirea poliţiştilor de la Postul de Poliţie Rurală Floreşti, cărora le-a relatat păţania sa. Adaugă indignat peste măsură: „Însă bodyguarzii localului le-au spus să nu mă asculte fiindcă-s drogat şi de fapt eu aş fi cel care i-a agresat. Dar pot dovedi prin înregistrările camerelor de supraveghere că totul s-a petrecut invers faţă de cum au declarat ei poliţiştilor. Vă jur, în seara aceea n-am consumat nimic, după cum rezultă şi din analizele făcute în noaptea aceea la U.P.U. Iar – până la urmă – tot poliţiştii au fost cei care mi-au înapoiat telefonul şi cheile maşinii, ca să le am la mine – dar banii nu mi-au mai fost înapoiaţi de atunci”! Arată mai departe că odată ajuns la secţia de terapie intensivă a U.P.U. Cluj-Napoca, după ce l-au stabilizat medicii l-au transferat alături, la Clinica de Chirurgie nr. I, unde l-au ţinut până joi 16 martie. Atunci omul s-a şi prezentat, într-un suflet, la I.M.L. pentru a-şi scoate certificat medico-legal şi a urma căile fireşti: întocmirea plângerii penale împotriva agresorilor. Însă, aici, deziluzie: legiştii l-au trimis pe bărbat la poliţie, pentru emiterea unei ordonanţe, operaţiune care reprezintă o regulă în cazul celor care au fost agresaţi şi susţin de asemenea că au fost şi tâlhăriţi. Arată, înainte de a părăsi sediul instituţiei medicale clujene că, oricum, îşi va angaja un avocat şi va demonta cu siguranţă posibilele afirmaţii ale părţii adverse, şi asta cu ajutorul înregistrărilor camerelor de supraveghere, care vin în totalitate în sprijinul declaraţiilor sale. Apoi se va prezenta zilele următoare la poliţie, pentru a i se emite ordonanţă şi abia săptămâna viitoare va depune plângere împotriva celor care l-au bătut atât de crunt şi l-au făcut să sufere „ca un câine” – tocmai acum, în preajma botezului fiului său nou-născut…

Varianta unui angajat de la SEVEN Floreşti

O mică anchetă, făcută în rândul personalului de la SEVEN Floreşti scoate însă la iveală lucruri total diferite faţă de cele declarate de către M.C.: deşi acesta recunoaşte faptul că localul în care munceşte nu este unul „de îngeri” – ci unul cu periodice încăierări între clienţi şi bodyguarzi, soldate cu „pierderi” semnificative, de ambele părţi – respectivul arată că întreg scandalul a fost declanşat, totuşi, de către victimă. „Avea interdicţie de a intra la noi, după ce-a mai făcut scandal aici. Cât despre aşa-zisul jaf nu poate fi vorba de aşa ceva, fiindcă omul îşi băgase 500 de lei în aparat şi fata de la bar i-a dat banii respectivi unuia dintre prietenii lui. Iar bodyguarzii noştri nu sunt vinovaţi, fiindcă individul a aruncat după unul dintre ei cu o sticlă de bere. De asemenea, nimeni nu l-a împiedecat să dea telefon la poliţie, fiindcă mobilul se afla în maşina sa, parcată în apropiere, iar poliţistul a fost cel care l-a luat mai târziu de acolo şi i l-a înmânat, împreună cu cheile maşinii – pentru ca omul să aibă cu ce vorbi după ce va fi internat în spital”, ne-a declarat un angajat care preferă să-şi păstreze, deocamdată, anonimatul.

Punctul de vedere al I.P.J. Cluj

„Datorită faptului că respectivul avea interdicţie de a intra în localul respectiv, angajaţii din local au acţionat butonul de panică pentru că acesta a intrat, efectiv, cu forţa. Agenţii de pază cu care societatea avea contract au venit şi l-au evacuat, fiind apelată la numărul unic de urgenţă 112 şi Poliţia Rurală a comunei Floreşti. Până la această dată nu a fost depusă nicio plângere penală din partea persoanei respective”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, comisarul şef Daniel Boie, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.