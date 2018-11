Colonelul Dragomir: Până la Crăciun vom avea un nou ambasador american la București

Într-o postare pe site-ul www.romania30.ro, Daniel Dragomir spune că până la Crăciun, Adrian Zuckerman îi va lua locul lui Hans Klemm la Ambasada SUA din București.

„Până la Crăciun vom avea un nou ambasador american la București. Excelența sa, domnul Adrian Zuckerman. Administrația Trump a hotărât, în sfârșit, să acționeze! Lucruri bune se vor întâmpla, dragi prieteni, pentru România și relația strategică cu Statele Unite!”, a scris Dragomir.

Preşedintele Donald Trump a anunțat în iulie, într-un comunicat postat pe site-ul Casei Albe, intenţia de a-l nominaliza ca ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România pe Adrian Zuckerman, din New Jersey.

Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna.

Este un avocat admis în baroul din New York în 1994 şi partener în firma internaţională de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Adrian Zuckerman a fost unul dintre coordonatorii pentru servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.

În august, Casa Albă a trimis spre aprobare Senatului nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru funcţia de extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite în România.