Cum și-au bătut joc procurorii DIICOT de fiul colonelului Dragomir

Daniel Dragomir a fost arestat în total 6 luni (arest preventiv și la domiciliu) în Black Cube, dar dosarul nu a fost finalizat nici până astăzi, scrie flux24.ro.

POSTAREA INTEGRALĂ A LUI MARI DRAGOMIR:

A trecut mai bine de un an de când procurorii DIICOT au dat năvală in casa fluturând un mandat de perchezitie . Copilul in varsta de aproape 15 ani era in casa. I -au luat imediat telefonul, l-au indepărtat de la calculatorul unde isi făcea temele pentru scoala. Nu intelegea ce se intampla. Desi nu exista mandat pentru perchezitie informatica l-au mintit pe copil că dacă ii lasă să vadă ce are in calculator, va putea sa ii păstreze – nu il vor lua. Copilul, fericit a spus că le arată orice numai sa ii lase calculatorul pentru că are mare nevoie de el ( acolo erau toate proiectele scolare si jocurile). Le-a dat toate parolele de acces , l-au verificat, l-au clonat, copilul fericit că isi va păstra calculatorul, așa cum ii promiseseră procurorii atunci când i-au cerut acces in calculator. Dupa multe ore cu 12 oameni colcăind prin casă, au inceput să incarce masinile cu obiectele ridicate. Copilul era nedeslipit de calculator. Momentul in care s-au apropiat de calculator pentru a-l lua , copilul a inceput să plângă strângând calculatorul in brațe si spunandu-le:

“dar mi-ati promis ca mi -l lăsați dacă vă uitați in el, nu am decat teme si jocuri, nu am făcut nimic, numai eu am umblat cu el, de ce mi -l luati, dar mi -ati promis, nu e corect, m-ati mintit”

L-au inconjurat amenintatori, i l-au smuls din brațe , fără pic de sentiment. A rămas plângând, singur ( mama si tata au fost luati ) Nu ințelegea de ce a fost mintit…

Acesta a fost momentul care i-a schimbat decizia viitorului . Deși iși alesese liceu de informatica, și- a schimbat decizia:

“vreau sa mă fac judecător, să incerc sa opresc ca alti copii, alte persoane sa fie abuzate de niște mincinnoși. Minciuna nu se pesepsește?

Ps: De cand au luat toate aceste obiecte pesonale ale familiei noastre, ale altor familii apropiate noua, ale unei firme unde ne desfașuram activitatea, nici până in ziua de azi nu am primit răspuns la zecile de cereri de restituire. Firma respectiva nu are nicio calitate in dosar si cu toate acestea i-au fost confiscate bunurile. Abuziv!!! Nu au facut nimic in acest dosar timp de un an de zile . NIMIC! Au distrus firma, salarii, oameni. Si nimeni nu raspunde.

Asta e justite, stat de drept in Romania.